酒香入菜 夏天的微醺滋味

【整輯/AH 攝影/李文欽】

古代歐洲遇到夏天，人們紛紛躲到涼爽的地窖避暑，那盛夏的台北，就到擁有全台最大酒窖的「WINE-derful葡萄酒餐廳」消暑，新推出以葡萄酒入菜，多了一味，香氣更迷人，無論是沙拉、下酒輕食亦或特製排餐，讓味蕾更有層次，釋放出夏日般的活力和熱情！ 「麗絲玲德式豬腳」皮脆肉嫩。 分享 facebook

台北市最大葡萄酒主題餐廳「WINE-derful葡萄酒餐廳」，如置身於南法葡萄酒莊園，亦或低調奢華的歐式情境，尤其每季的新菜色總令人驚艷，主廚團隊發揮更多創意，將多樣化的美食佐美酒為餐點設計主題，以大家在夏季喜歡品飲清爽的白葡萄酒入菜，減少厚重油膩感增加清爽風味，好適合來此納涼放輕鬆。 圖片提供/WINE-derful葡萄酒餐廳 分享 facebook

創意下酒菜 特色主菜滿足挑剔味蕾

為了讓愛酒的朋友們有更多的美食享受，「WINE-derful」設計13道NT380的精緻下酒菜，周一至周六全天提供。其中適合搭配白酒的「香檸鮮蝦」，精選新鮮大虎蝦先煎再烤，之後淋上炒過的紅洋蔥，又加入白酒熬煮40分鐘製成的香檸醬，酸甜滋味更襯托出蝦肉鮮美口感。「焗烤田螺」特選加拿大進口田螺，以紅酒熬煮，灑上起司與法國麵包一起烘烤，香濃軟嫩、酥脆有嚼勁、富層次變化。 適合搭配白酒的「香檸鮮蝦」。 分享 facebook 焗烤田螺特選加拿大進口田螺。 分享 facebook

適合搭配紅酒的下酒菜大推「培根辣椒鑲肉」，將辣椒去籽挖空，填滿加入白酒的絞肉，再用培根包覆整根鑲肉的辣椒去油炸，創新作法、外酥內軟、絕妙好滋味。另一道深受客人喜愛的「香料炒野菇」，融合蘑菇、杏鮑菇、生鮮菇等，加入自製醬料和義大利老黑醋，來自鄉間的質樸食材，簡單就很夠味。 下酒菜「培根辣椒鑲肉」。 分享 facebook 深受客人喜愛的「香料炒野菇」。 分享 facebook

這一季主菜豐富多元，首推新亮點「麗絲玲德式豬腳」，將豬腳以蔬菜、香料與麗絲玲白酒（Riesling）一起熬煮2個小時至入味，麗絲玲酒綻放出花香與檸檬等香氣可去除豬腳油膩，出餐時將豬腳先炸後烤呈現皮脆肉嫩口感，食用時佐黃芥末、番茄醬與酸菜一起食用更是絕配。這款2013年分的Hugel Tradition Riesling，酒色亮眼，帶著淡淡稻草色，充滿花香及果香、香氣奔放，有著新鮮活潑酒體，與德國豬腳激盪出令人咀嚼再三、回味無窮的悸動。 分享 facebook

香醇美酒加持 更添獨特驚喜風味

份量十足的「夏多內戰斧豬排」，將戰斧豬以夏多內白酒(Chardonnay)、法國芥末籽、蒜頭、胡椒等香料醃製，55度低溫烹調兩小時，食用時在爐上炙烤增添肉的香氣，品嘗起來外焦香內柔嫩的戰斧豬排帶有淡淡白酒香氣。入菜的酒款Clos Du Val Carneros Chardonnay 2016呈淡綠金黃色，酒質中混有西洋梨與成熟蘋果的芬芳，質地細密雅致，帶有熱帶水果氣息及淡淡煙燻橡木味，又於唇舌間融合香草、吐司、奶油糖風味等，中度酒體、口感柔和。 份量十足的「夏多內戰斧豬排」，以夏多內白酒醃製。 分享 facebook

「海鮮總匯佐白蘇維儂奶油」將龍蝦焗烤，搭配鱸魚、干貝、扇貝佐白蘇維儂白酒(Sauvignon Blanc)製成的奶油醬，海鮮與白酒奶油醬結合提升鮮味，細品之下還有白蘇維儂酒的果味與香草、橡木的香氣。這款雲霧之灣白蘇維儂Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2017，可說是地區性與季節完美演繹作品，先是湧現一股青檸與葡萄柚的沁香，接著是油桃與檸檬草調性，最後是尾韻悠長的礦物調性，漫延整個味蕾，久久難忘。 分享 facebook

以酒入菜的美饌，再來搭配美酒更臻完美，「WINE-derful葡萄酒餐廳」的專業酒窖，收藏100多種紅白酒款，並設有專門伺酒師服務，歡迎蒞臨品飲冰涼美酒、大啖美食，這個夏天多點微醺滋味，不醉也解憂！

Web. www.wine-derful.com

Fb. WINE-derful葡萄酒餐廳

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