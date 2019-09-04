每一口都安心 享用屏東直送的褐藻健康魚

【撰文/Aries Huang 攝影/李文欽】

結合產、學、民間等各界專家，一間對人、對毛小孩、對環境友善的「Hi-Q褐藻生活館x鱻食」新開幕，由「Hi-Q中華海洋生技」打造台灣第一個結合褐藻主題及社會服務的平台，可以盡情體驗褐藻帶來的美好生活，享受每一口新鮮健康好魚，食在厚道、實在很安心。 Hi-Q鱻食新鮮美味安全。 分享 facebook

多吃魚、多吃昆布會變聰明，但現在海洋環境汙染太嚴重，您能吃得下去嗎？幸好「Hi-Q中華海洋生技」創辦人張永聲Johnson董事長，與其事業夥伴副董事長謝清輝，早在22年前就有遠見，Hi-Q就是High Quality，以生態養殖專業起家，強調自然、健康、精緻化。 Hi-Q中華海洋生技-張永聲Johnson董事長。 分享 facebook

最美厚道精神 業界唯一堅持逐批兩次檢驗

談到創業緣起，Johnson表示是為了一圓年輕時的海洋夢，與海洋學院（今國立海洋大學）同寢室的老同學謝清輝，曾有過彼此承諾，於是在他45歲那年，離開待了18年的德記洋行，放棄千萬年薪、毅然卸下董事總經理職位圓夢去。前15年時一直在燒錢，Johnson不諱言很辛苦，但是他們從來沒有放棄，選擇於屏東林邊的室內養殖場，專注水質生態的開發技術以及自製餌料生物的研究，終於創造綠色養殖奇蹟，更從昆布萃取發現「褐藻醣膠Fucoidan」，對魚類、對人體皆有益，從科技漁業跨入至褐藻保健市場。 牆面展示各式昆布創作。 分享 facebook

品牌代表品質的保證，品質保證源自於經營者的品格。Johnson創立可生鮮宅配的「鱻來厚道」。「鱻」保證產品新鮮，「厚道」意指五個厚道，首要對自己的員工厚道。第二對養殖生物厚道，嚴選新鮮魚、蝦、中藥秘方及珍貴的褐藻醣膠製成獨家餌料給魚吃，魚吃得開心，自然肉質鮮美無土味，富含DHA、EPA更多，安全與美味優於野生魚種。 屏東直送的褐藻健康魚。 分享 facebook

第三是對環境的厚道，善待大地，以謝清輝發展獨步全球的「Hi-Q生態循環水養殖」專利系統，讓魚不需要一直換水適應，減少抽取地下水，可降低至少60%水量，少汙染、愛地球。第四是懷抱著感恩的心對消費者厚道，是業界唯一堅持逐批兩次檢驗，經過第三方SGS公正檢驗，確保沒有重金屬、藥物、輻射等殘留，安全看的見。第五是對產業的厚道，養殖業就像IT產業，是一個生產鏈，期望為台灣整個養殖業貢獻一份心力，積極推向國際。

褐藻主題餐廳 享用吃褐藻醣膠的健康魚

Johnson強調「我們做的藻類萃取，以獨步全球的技術萃取出台灣小分子褐藻醣膠和高活性的高穩定藻褐素，所製成的機能保健食品，唯一經教學醫院臨床研究、經教學醫院採用。」

為了讓更多人得到自然健康快樂，於是2019年打造一個寬敞舒適，充滿海洋氛圍的友善空間「Hi-Q褐藻生活館」，分為五大主題，褐藻文創展覽、褐藻系列產品展示販售、褐藻知識分享、褐藻美食體驗和厚道社會服務，並貼心附設寵物休息專區、嬰兒哺乳室。 褐藻文創展覽區置身海洋情境。 分享 facebook 寵物休息專區。 分享 facebook

最棒得是B1的「Hi-Q鱻食」褐藻主題餐廳，聘請五星主廚精心烹調健康料理，有定食、簡餐和鱻食火鍋等，享用屏東直送的褐藻健康魚，如彈牙的金目鱸魚與細緻滑嫩的海紅鯛，加上在地小農的無毒蔬果及多種高級食材；另有風味獨特的褐藻咖啡、褐藻茶、褐藻餅乾、褐藻冰淇淋免費品嚐，每口都吃得安心又健康。 鱻食火鍋量多湯頭好讚。 分享 facebook 分享 facebook 位於B1的Hi-Q鱻食餐廳。 分享 facebook

Johnson更鼓勵大家在享受同時發揮厚道精神一起來作公益，館內視聽會議室除了提供社福團體免費運用場地外，還以「台灣聯合抗癌協會」與「台灣厚道社會服務聯合會」之名義，以「Hi-Q厚道禮券」作為贈品，提供給捐款的消費者。凡捐款5,000元者，可獲得價值5,500的禮券，並以消費者之名捐出5,000元以幫助各社福團體，真誠美意，期盼您的共襄盛舉。 分享 facebook

Web. house.hiqbio.com

Fb. Hi-Q褐藻生活館

Time. 周一至周六10:00-21:30(9月份起周一至周日)

鱻食供餐時間11:30-14:30、18:00-21:30