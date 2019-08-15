走入北投風華年代 看到新風景

【撰文/Aries Huang 攝影/張晨晟】

「嘉賓閣，迎嘉賓」，一間歷史悠久的溫泉旅館，屬於老北投人的共同記憶，從光復初期開始經營，發展至今已70多個年頭，空間呈現融合復古華麗風情，以及北歐自然風格，讓泡湯情境更多了不同況味的選擇，始終不變的是，以客為尊，用心秉持優質的熱誠服務。 專為親子出遊設想，擺設小孩最愛的帳篷。 分享 facebook

「嘉賓閣」從爺爺第一代經營者許周坤先生於1947年設立，前身是日據時代一家日本商社招待所，50年代末將原本早期二層日式木造建築重新改建為三層鋼筋混凝土建築, 90年代初父親許健藏先生第二代經營者再重建成目前九層新式旅館建築，父親同時也是目前台北市溫泉發展協會的創會理事長。近年在第三代經營者接手後，已逐步改造成符合年輕族群喜好的渡假旅宿；「嘉賓閣」歷經早期的酒家文化，見證著北投地區旅社的興衰，以及後來溫泉旅館的蓬勃發展，濃厚的歷史人文情懷，讓「嘉賓閣」更具故事性。 梯廳造型端景牆呈低調沉穩質感。 分享 facebook

矗立於新北投公園旁，「嘉賓閣」所處的地理位置極為優越，新北投捷運站徒步可及，特別的是一樓附有停車場，提供安心的泊車服務，當然鄰近知名的北投圖書館、北投文物館、北投溫泉博物館、凱達格蘭文化館、地熱谷等，皆可以輕鬆到達，有更多時間好好遊玩北投。

融合懷舊復古與自然北歐風

飯店共擁有47間客房，每間房都設有泡湯浴池，不論是度假或休憩，皆能盡情享受白磺湯泉的療癒感，並提供多樣化的溫泉房型，喜歡復古情境，可選擇入住歐風新古典風格，陳設華麗典雅的法式家具，從床至燈具、化妝台等細緻優雅設計，在暖色調性的光線襯托下，更添一分溫馨感受。 華麗典雅的法式家具形塑新古典。 分享 facebook

景觀房型視野更讚，全然納入新北投公園的整片深淺綠意，讓身心放鬆，同時也能感受大自然的無私環抱，家庭四人房則是採和洋風格，歐式語彙融入帶有日式禪意的混搭美學，營造溫馨宜家的氛圍。 分享 facebook

本身有設計師背景的經營者更是發揮所長，逐步將「嘉賓閣」內部打造成具時尚感的空間，公共梯廳的造型端景牆，呈現低調沉穩質感，廊道運用鏡面舖陳，讓空間在視覺上有放大延伸效果。新房型如三樓的庭園雅緻套房，亦出自經營者親自操刀貼心規劃，大量運用自然元素，於床頭壁布，木質與石材的交織運用，與戶外陽台的景觀串連，帶來如北歐風的清新質樸感，湯屋設計採用大面玻璃牆，讓空間視覺上通透明亮，而加大的湯池在兩人同浴時更為舒適，無拘無束的暢快享受這片刻悠閒時光，還有專為親子出遊設想，提供印地安帳篷等佈置擺設，讓孩子們也能擁有專屬自己的小小天地，開心休息和玩樂。 大量運用自然元素，如北歐風的質樸感。 分享 facebook 湯屋設計採用大面玻璃牆通透明亮。 分享 facebook 沐浴湯泉享受片刻悠閒。 分享 facebook 加大湯池沐浴時更舒適。 分享 facebook 引戶外自然綠意入窗景。 分享 facebook

泡湯還可享用免費下午茶點

「嘉賓閣」的泡湯費用，廣受好評其CP值高，客房泡湯雙人優惠價，還加送下午茶吃到飽，夏季3小時，冬天2小時，真的相當划算。於二樓的景觀餐廳，備有自助式甜鹹小點心、飲料和冰品，入住住客更可完全自由享用，從下午2點一直供應到晚上9點，其中紅豆湯、還有現場手作鬆餅DIY很受歡迎，看著大面戶外窗景佐精緻餐飲，就這樣閒適自在度過午后時光、愜意極了！夏日的北投風光明媚，難得假期和家人好友相約輕鬆至綠意盎然的「嘉賓閣」消暑一下，遠離都市塵囂，泡湯養生，舒暢身心蓄積活力能量。 二樓景觀餐廳寬敞採光好。 圖片提供/嘉賓閣溫泉會館 分享 facebook 分享 facebook 在餐廳度過閒適自在時光。 圖片提供/嘉賓閣溫泉會館 分享 facebook

Web. www.jbg-hotel.com.tw

Fb. 嘉賓閣溫泉會館