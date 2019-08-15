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獨／揭梁靜茹婚變內幕 傳2年前Tony劈腿女網紅？

北投泡湯尋味 處處皆景打卡留影

2019-08-15 15:33Ciao潮旅

【整輯/AH 攝影/張晨晟】

據交通部觀光局統計，每年超過165萬港澳遊客來台，多採自由行，最喜歡台北近郊的北投，搭乘捷運約30分鐘後就能置身濃濃綠意的自然環抱裡，最棒得是泡溫泉、享美食，其中「北投少帥禪園」更多了歷史人文故事，成為最熱門的分享旅遊必去景點。

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為什麼「北投少帥禪園」越來越獲得港澳旅客的青睞與喜愛？總經理陳彥勳表示，因為園區的百年日式建築，在香港很少見到，這裡也曾是張學良與趙四小姐被軟禁的地方，展示張張珍藏照片，述說少帥傳奇故事，讓人想一探源由。加上日式造景的美麗庭園，融合張學良養生哲學的創意料理，四季皆可沐浴在白磺泉質的滑潤膚觸，種種魅力所在，吸引更多港澳旅客到此一遊。

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攝影/Aries
攝影/Aries
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新一季少帥私房套餐 消暑清爽夏滋味

夏天到北投更享悠靜美好，此時泡溫泉會大量流汗，有助於新陳代謝，對身體好、對皮膚更好，而泡完湯，大啖美食最幸福。為了提升夏日食慾，「漢卿美饌」推出新一季的少帥私房套餐，菜色擺盤賞心悅目，口味上較為清淡，蘊含張學良養生哲學。第一道為長壽雙寶，建議先吃香煎干貝搭田園橙醋沙拉，選用貢寮活鮑魚以少許油煎至表面金黃，翻面殼朝下加少許清酒悶鍋蓋至熟，肉質Q彈細緻。蓮子薏仁豆腐，精選黃豆以細火熬煮成豆漿再加入新鮮蓮子、薏仁蒸至鬆軟製成手工豆腐，淋上香菇昆布醬油，屬於夏季的清爽滋味。

長壽雙寶，香煎干貝搭田園橙醋沙拉與蓮子薏仁豆腐。
長壽雙寶，香煎干貝搭田園橙醋沙拉與蓮子薏仁豆腐。
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少帥最愛蝦，竹炭大蝦佐洋蔥醬汁，特選來自馬來西亞進口純海水養殖的無毒大草蝦，先蒸後烤、肉質紮實，原味吃或是沾點竹炭粉做成的酥脆餅乾，鹹中帶甜，亦或佐自製洋蔥醬汁，口味微辣更開胃。飲食第一鮮，清蒸龍虎石斑玫瑰花捲，新鮮魚肉包覆清脆小黃瓜，搭配柴魚昆布和波菜、胡蘿蔔融合的翡翠芙蓉醬汁，健康又美味。飲一杯師傅手工釀製漢卿趙四玫瑰醋，酸甜滋味解膩口感。

少帥最愛蝦，竹炭大蝦佐洋蔥醬汁。
少帥最愛蝦，竹炭大蝦佐洋蔥醬汁。
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健康又美味的清蒸龍虎石斑玫瑰花捲。
健康又美味的清蒸龍虎石斑玫瑰花捲。
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手工釀製漢卿趙四玫瑰醋飲。
手工釀製漢卿趙四玫瑰醋飲。
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山居好野味，獻上江浙名菜紅糟無錫排骨，腩排以紅糟醃漬後香煎，再以慢火細細蒸煮起鍋後大火收汁，軟嫩入味汁香味濃、入口即化，與伙房養生飯，養生十穀米黑豆飯，真是絕配。幽禁歲月百歲湯，竹笙雞燉雪燕，以金華火腿與老母雞熬煮製成雞高湯，加入仿雞腿、竹笙、乾干貝絲、桃膠、雪燕、紅棗蒸煮2小時，融入所有食材精華，帶來消暑好元氣。

紅糟無錫排骨搭配養生十穀米黑豆飯。
紅糟無錫排骨搭配養生十穀米黑豆飯。
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竹笙雞燉雪燕融入所有食材精華。
竹笙雞燉雪燕融入所有食材精華。
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趙四獨門蔬食，田樂燒米茄味噌，選用南投信義鄉米茄，先以高溫油炸再淋上白味噌烤至熟，撒上海苔粉、白芝麻，味道柔軟又迷人，最後的少帥私房甜品，受歡迎的台灣當季水果，還有以海藻粉調配而成的櫻花水信玄餅，如果凍般的QQ口感，加點黑糖黃豆粉更好吃。相信這一趟「少帥禪園」之行，讓您身心都深感滿足，好食、好味、好得啊！

趙四獨門蔬食，田樂燒米茄味噌。
趙四獨門蔬食，田樂燒米茄味噌。
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少帥私房甜品。
少帥私房甜品。
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Web. www.sgarden.com.tw

Fb. 少帥禪園-台北北投張學良幽禁舊居

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「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

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