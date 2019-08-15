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獨／揭梁靜茹婚變內幕 傳2年前Tony劈腿女網紅？

台南歸仁新地標 帶來美好住宿及餐飲體驗

2019-08-15 15:33Ciao潮旅

【整輯/AH 攝影/林韋言】

一座新興飯店改變當地的天際線，同時帶來美好住宿及餐飲體驗，更將在地人情匯聚和交流，台南歸仁最高樓層，亦為南關線（仁德、關廟、歸仁、龍崎四區）的新地標，今年年中新開幕的「徠．歸仁」飯店，希冀每位客人來到這裡，身心靈得以滋養，帶著笑容滿意而歸。

簡約立面線條的建築外觀。
簡約立面線條的建築外觀。
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距離台南高鐵站、仁德交流道約十分鐘車程，於歸仁主要的交通幹道上遇見一位穿著紳士的青蛙，名叫「福徠閣」，帶著牠的夥伴蝌蚪，一起坐鎮在「徠．歸仁」的中庭，熱情歡迎賓客光臨。福徠閣取自青蛙英文Frog諧音，青蛙在日本象徵好運，發音カエル(Ka-e-ru)與帰る「歸仁」同音，因此在飯店內不時會看到這隻吉祥物身影，期為旅客招來好運，邀大家「來歸仁」之意。

吉祥物福徠閣。 攝影/Aries
吉祥物福徠閣。 攝影/Aries
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嘉德麗雅園典雅浪漫 紅瓦埕喜氣洋洋

白黑色系、簡約立面線條與自然質材的建築外觀，「徠．歸仁」現成為歸仁的嶄新地標。一樓接待大廳寬闊氣派，整體自然紋理木與石材舖陳，賦予旅客尊榮禮遇之感，往二樓宴會廳的旋轉梯，華麗吊燈映照下，是每個造訪飯店的朋友指定拍照地點。

華麗吊燈映照下的旋轉梯。 圖片提供/徠．歸仁飯店
華麗吊燈映照下的旋轉梯。 圖片提供/徠．歸仁飯店
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歸仁有很多中小企業，未來還有綠能園區，光電廠發展及Outlet設立，飯店主人為活化地方，接待歐美、日韓商務客，同時讓府城鄉民享有完善規模的婚宴場地，因此在公共設施特別重視。規劃有大型國際宴會廳，高貴優雅，最大可容納130桌，近1200人左右，還有2間多功能會議室，舉凡各式婚宴、企業活動等，完全可放心交付。

大型國際宴會廳。
大型國際宴會廳。
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最特別的是，於五樓的露天廣場，設計了如國外莊園，取名來自於蘭花品種的「嘉德麗雅園」，古典歐式教堂將成為歸仁新的婚紗美地，另一側設計為「紅瓦埕」，源自於歸仁舊地名紅瓦厝，使用台灣傳統紅磚打造，在此可舉辦傳統辦桌和中式婚禮，每處取景都是最佳畫面，絕對讓新人和賓客留下深刻回憶。

嘉德麗雅園浪漫典雅。 圖片提供/徠．歸仁飯店
嘉德麗雅園浪漫典雅。 圖片提供/徠．歸仁飯店
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品味聚豐樓港式料理 讓人回味還想再來

除了重視宴會場地規劃，餐飲美饌果然與美食之都齊名，試營運期間，一樓的港式飲茶中餐廳「聚豐樓」即大獲好評，於李嘉銘行政總主廚的掌管下，結合在地食材展現創意料理，手作港式點心、潮港燒臘、素食、甜品等種類多樣，尤其推薦翡翠蔬菜餃、蟲草花燒賣、香菇流沙包、臘味蘿蔔糕、酥皮叉燒包、廣明爐燒鴨、芋香鴨方酥等最受歡迎，完全展現真功夫，CP值又高，難怪現在週六日都要事先訂位。此外，一樓設有轉角455 café，北歐風格清新，在此享用中西式早餐，或閒坐一天品嘗輕食、咖啡、茶品、甜點，也很愜意。

港式飲茶中餐廳聚豐樓。
港式飲茶中餐廳聚豐樓。
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人氣港點展現主廚真功夫。
人氣港點展現主廚真功夫。
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轉角455 café西餐廳。 攝影/Aries
轉角455 café西餐廳。 攝影/Aries
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飯店共有92間客房，大地色系簡約沉穩，皆有9坪以上，另景觀、商務及行政套房更擁有獨立起居室，空間更為寬敞。採落地大面窗視野開闊，欣賞日出夕照，點點燈火璀璨景致。精選台灣製作床墊、羽絨枕，軟硬適中、輕暖膨柔，完全不輸國外品牌，床頭左右兩側備有床頭燈、萬國插座、USB插座等，非常貼心又方便。乾溼分離的浴室空間，同樣使用在地沐浴備品，整體給予入住賓客無拘束的輕鬆感，讓一天的勞累在這裡全然釋放。

景觀套房有獨立起居室。 圖片提供/徠．歸仁飯店
景觀套房有獨立起居室。 圖片提供/徠．歸仁飯店
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景觀套房更為寬敞自在。
景觀套房更為寬敞自在。
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客房呈大地色系簡約沉穩。
客房呈大地色系簡約沉穩。
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「徠」其意涵，由五個人字組成，代表著旅人、商人、家人、新人、歸人等五大客群，不論是商務或休閒度假，「徠．歸仁」希望每位客人藉由環境和服務感受最貼心溫度，難忘於此的每一瞬間，更希望您隨時回「家」。

Web. www.laihotel.com.tw

Fb. 徠．歸仁飯店

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