品味文化祭典與庶民美食 與神同行 嘉義城隍廟夜巡諸羅境

【整輯/AH 攝影/Aries】

嘉義古名諸羅，有著豐富古蹟、歷史人文，尤其喚起良善與幸福感的重要慶典，國定古蹟嘉義城隍廟的「城隍夜巡」最值得親臨體驗，是嘉義市每年中元普渡最具特色的民俗祭典活動，當然各式特色美食的傳統風味也令人難忘，歡迎今夏造訪嘉義市感受不一樣的在地風情。 圖片提供/嘉義市政府 分享 facebook

創建於康熙54年(西元1715年)，距今已近300年之久，具有官廟性質的嘉義城隍廟自古以來即是嘉義市民的信仰中心，香火鼎盛。尤其廟中神像、建築構造、木雕、彩繪、石雕藝術等表現深具特色、做工精美，處處令人讚嘆匠藝巧奪天工的巧手與技藝，值得細細品賞。 分享 facebook 分享 facebook

充滿著神明慈悲和台灣人民的友善情懷

另一項最有名的盛事就是「城隍夜巡」，每年城隍廟遵循傳統在農曆7月30日鬼門關後，第一天 (農曆8月初1) 下午2時展開「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」祈福遶境活動。由城隍爺帶領將爺、捕快，追捕逾假未歸的好兄弟，讓徘徊在外的孤魂野鬼不會留在陽間搗亂，保佑信眾平安讓百姓安居樂業，迎接隔日的城隍聖誕。 圖片提供/嘉義市政府 分享 facebook 圖片提供/嘉義市政府 分享 facebook

其中城隍廟夜巡最具特色的則是「夯枷儀式」，這是傳統信仰中一種消災解厄科儀。古人若是做錯事想要懺悔或是發願未達成，就會以「夯枷」到城隍廟向城隍爺贖罪；現今夜巡中信眾自願戴上紙做的枷鎖，向城隍贖罪、懺悔及消除業障，展現洗心革面的決心。

今年農曆8月1日展開的夜巡遶境祈求平安活動，由城隍爺在場坐鎮，駕前范、謝將軍與黑白無常在警察局提供常出車禍之路口，走陣驅除趕妖「抓交替」，進行「掃路角」儀式，為民祈福保安康。 圖片提供/嘉義市政府 分享 facebook

「城隍夜巡遶境」舉辦多年來，已在國際間打出知名度，去年還吸引日本及新加坡遊客跨海報名參加。日前嘉義市政府更攜手城隍廟一同前往日本推廣祭典觀光，希望透過這項傳統的祈福活動，讓更多國際觀光客認識嘉義文化之美。

想要參加消災祈福、夯枷遶境活動，可於官網報名，即日起至108年農曆7月15日止，逾期請至嘉邑城隍廟現場報名(額滿為止)。現場除了贈送紀念帽、毛巾、礦泉水外，今年報名還特別加贈國際限量版「夯枷」吉祥吊飾一件，數量有限、送完為止，歡迎您一起來體驗與神同行的祈福之旅。 圖片提供/嘉義市政府 分享 facebook

Add. 嘉義市東區吳鳳北路168號

Tel. +886-5-222-4116

Web. www.cycht.org.tw

Fb. 嘉義市城隍廟-國定古蹟

Time. 06:00-22:00

昭和十八J18 體驗濃厚日式情懷

彷如走進嘉義的時光隧道，於百年嘉義公園內的昭和J18-史蹟資料館，是台灣最美的公園神社，園內建築屬於日式「書院造」構造之格局，採用阿里山檜木搭建，整體充滿檜木馨香，飽含人文史料與豐富珍貴的歷史，宛如台灣近代史的縮影。在這裡，可以悠閒地欣賞藝術與文創展覽，或是置身咖啡廳細品在地小農食材入菜的創意餐點，還可以換上日式和服體驗，留下美麗回憶，度過優雅的閒適時光。 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

Add. 嘉義市東區公園街42號

Tel. +886-5-277-0518

Web. www.cabcy.gov.tw/historical/Index.aspx

Fb. 昭和十八 J18 -嘉義市史蹟資料館

Time. 週二至週四08:00-17:00、週五至週六08:00-20:00、週日08:00-17:00

(週一公休)

心宜草堂 隱身於中藥行內

嘉義市很熱門的養生中式餐廳，隱身於中藥行二樓。一樓永昌堂蔘藥行另販售麵包、蔬菜、古早味零食等琳瑯滿目，整體店內洋溢懷舊復古情境，無論是陳設、器皿皆具有古色古香的特色。對於食材更是精心挑選，肉品選用土雞肉，藥膳燉煮入味，以「套餐」為主，特別的是水果餐前享用，符合養生觀念，每道菜份量足，吃起來美味，對身體更無負擔。

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Add. 嘉義市民國路159號

Tel. +886-5-277-1996

Time. 11:00-14:00、17:00-20:00 (週一公休)

PS.建議先預約

林聰明沙鍋魚頭 60年的好味道

嘉義名產，到嘉義絕不能錯過的傳統美食之一，每天都是門庭若市的盛況。60年老店，傳承三代，每日慢火熬煮新鮮全豬大骨高湯十小時以上，堅持天然傳統風味，招牌沙鍋裝盛滿滿大白菜、豆腐、豆皮等加上炸過的大頭鰱魚頭、魚肉，香醇濃郁湯頭、甜而不膩，喝一口讓人欲罷不能，其它受歡迎的還有火雞肉飯、冬菜蝦仁蛋湯，每道菜都值得嘗鮮喔！ 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

中正總店

Add. 嘉義市中正路361號

光華分店

Add. 嘉義市光華路122號

Tel. +886-5-227-0661(不接受訂位，現場排隊叫號)

Web. www.smartfish.com.tw

Fb. 嘉義林聰明沙鍋魚頭

Time. 12:00-22:00

桃花源餐廳 傳承御廚料理真功夫

桃花源餐廳的廚藝源自於「蔣經國總統的御廚-曾道政先生」，至曾家第三代又於蘭潭水庫旁開設嘉義分店，整體用餐環境寧靜雅致、古意盎然。獻上道地中華料理，領略江浙、福州料理之精髓與創新，有適合聚會的宴席合菜，或是單點各類佳餚，富貴雙併的涼拌菜，金黃酥脆的香酥鴨，夠味的東北酸菜白肉鍋，重慶江湖菜、點心等，全然滿足味蕾超享受。 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

嘉義分店

Add. :嘉義市東區大雅路一段870號

Tel. +886-5-275-7585

Web. www.peach-restaurant.com.tw

Time. 11:00-14:00、17:00-21:00