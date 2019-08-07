移動的風景畫 皇家蘇格蘭人號奢華觀光列車

【撰文/Daniel Chang 攝影/周兆志 特別感謝/Belmond Royal Scotsman】

曾經是英國國王愛德華七世的專車，並搭載過許多英國王室成員，皇家蘇格蘭人號(Royal Scotsman)一現身便多了與眾不同的皇室風情與貴族氣息，這輛別具歷史意義的列車，經Belmond匠心改裝之後,成了復古的奢華臥舖觀光列車，每年的4月到10月間，期間限定行駛於蘇格蘭高地。移動的風景畫佐上佳餚與美酒，再加上細膩而專屬的服務，皇家蘇格蘭人號的列車體驗是極致的美好。 分享 facebook

復古啟程 5天4夜的高地之旅

地點愛丁堡威瓦利車站(Waverley Station)。一身蘇格蘭高地傳統裝扮的風笛手吹起嘹亮的樂音，一輛酒紅色的復古列車緩緩駛入月台，高貴而優雅的姿態引人目光,車廂外觀鑲嵌著燙金字體THE ROYAL SCOTSMAN，簡約中帶著低調奢華感。 分享 facebook 分享 facebook

這趟經典行程，由高地東部向上至因威內斯(Inverness)，環繞高地一圈再返回愛丁堡。從愛丁堡往高地的途中，車窗外的景色從綠色綿延的丘陵，逐漸轉變為地勢雄偉劇烈的高地景色，尖聳的山坡與蜿蜒的山谷地形是如此壯麗，不時可見成群的高地牛羊散落在寬闊的平原及斜坡上，一幕幕美景隨著列車行進而接連著映入眼簾，果真是名副其實的移動風景畫。 分享 facebook 分享 facebook

列車內裝以愛德華時期的裝潢風格為主，鑲嵌桃花心木，牆面上隨處可見特色畫作，沙發枕套、靠枕、窗台有著各種經典的蘇格蘭格紋，每節車廂頂端都有復古高雅的吊扇，古典風格的燈飾撒下鵝黃色的燈光，營造出貴族莊園的奢華感，一踏進車廂就彷彿步入時光走廊來到20世紀初。 分享 facebook

列車共有9節車廂，光是餐車就有兩節，餐廳名為Raven和Swift（某種蘇格蘭鳥類），兩節餐車的座椅及窗簾顏色不同，Raven車廂是酒紅色的座椅搭配桃紅色的窗簾花色，Swift車廂則是卡其色的座椅搭配米白色的窗簾。臥鋪車廂有5節，提供4種房型：單人房、雙人房雙床型、雙人房單床型、連接房等，每間房內都有獨立衛浴設施，即使在列車上也能夠舒適自在的淋浴。 分享 facebook 分享 facebook

皇家蘇格蘭人號的團隊成員同樣來自世界各地，包括：蘇格蘭、德國、波蘭等，他們高度專業，盡力提供頂級的五星級服務，教人感受到他們親切且充滿熱情與活力，就像是來自家人朋友的貼心照顧，他們熟記你的需求與喜好，每一位管家都非常健談。 分享 facebook

移動的頂級美食餐車

在皇家蘇格蘭號上，每一餐都是一場難忘的美食宴饗，主廚用各種蘇格蘭在地的食材，刺激、挑逗乘客的味蕾，像是亞伯丁安格斯牛(Aberdeen Angus Beef)、洛哈爾什教區凱爾的野生蘑菇、扇貝、海螯蝦。最讓人難忘正式晚宴的主菜，讓所有乘客不斷地發出讚嘆，這是來自朋特蘭(Pentland)的烤羔羊排佐翻糖馬鈴薯、燉菊苣及肉汁，軟嫩鮮美的羔羊肉與翻糖馬鈴薯是絕配，每一道料理的擺盤都充滿巧思，就像一件件充滿美感的藝術品。 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

5天4夜的旅程裡，正式與非正式晚宴交替出現，正式晚宴有服裝規定，賓客必須身著正式服裝、禮服，或是傳統的蘇格蘭服飾──蘇格蘭裙(kilt)。晚宴前30分鐘在交誼廳有餐前酒及小點心(canapés)，煙燻鮭魚卷、蟹肉洋芋餅、燻蠔裸麥餅等等，每一道開胃小點都精緻亮眼，賓客們在交誼廳裡放鬆聊天，這些美味小點為待會的晚宴炒熱氣氛。晚宴過後，人們會回到交誼廳，來杯利口酒、威士忌或是咖啡，繼續剛才晚宴未完的話題。由於每天用餐都沒有固定座位，所以每一天都可能遇到不同的人，鼓勵人們彼此交流、認識新朋友。 分享 facebook 分享 facebook

旅遊小資訊 交通方式

搭乘中華航空前往英國，可從桃園國際機場搭乘A350班機直飛倫敦蓋威克機場，暢遊英格蘭及蘇格蘭之旅。

搭乘英國國鐵(National Rail)從倫敦市區國王十字車站(King's Cross Railway Station)前往愛丁堡威瓦利站(Waverley Station)。網站：www.nationalrail.co.uk

Belmond Royal Scotsman提供從愛丁堡威瓦利站出發，一路穿越高地二晚至七晚的行程，沿途欣賞高山幽谷與寂靜湖泊的秀美景色，依照各種主題行程，列車行經不同路線，最後的終點站仍然是愛丁堡威瓦利站。網站：www.belmond.com