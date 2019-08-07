海天相連 如詩似畫 全台唯一燈塔飯店

【撰文/Aries Huang 攝影/張晨晟】

休閒飯店的迷人之處在於美麗景致，來到位於蘇澳的「BRIGHTHOUSE光之旅」，眼前景象太讚了，主人霸氣地將空間放大，將窗景橫向延伸，天空大海、豆腐岬、漁軍港風情一一覽盡，為搭配180-270度無敵環景，客房營造最高質地與舒適度，期邀旅客共享東北角絕美水色。 鄰近豆腐岬帆船身影處處。 圖片提供/BRIGHTHOUSE光之旅 分享 facebook

去年年中新開幕的「BRIGHTHOUSE光之旅」，所在位置很特別，位於蘇澳鎮天然優美三大良港的中心點（軍港、商港、漁港），緊鄰南方澳與蘇澳港之間的小海灣，也就是豆腐岬海上活動遊憩區，除了可以欣賞山景與無垠的太平洋外，一邊是戲水玩樂，浮潛、獨木舟、帆船等熱鬧畫面，另一邊來往漁船，偶見大型軍艦航行經過，海港風情十分迷人，視野變化萬千。

寬敞舒適 坐擁一望無際山海景致

「BRIGHTHOUSE光之旅」的建物更是獨特醒目，從國道五號公路直行經過蘇澳國際港，再橫跨亞洲第一座單樑懸吊橋，即可看到一棟獨立、純白建築矗立，外觀形似白色燈塔，採360度圓弧型設計，原來這是由信號台所改建「全台唯一的燈塔飯店」，飯店主人無私地想讓大家享有這寬闊無邊、不輸國外的自然美景，於是耗費相當的時間、心力打造，全新整修過後的海景飯店立即獲得愛海人士的青睞，亦吸引不少藝人前去朝聖一一在FB分享。 BRIGHTHOUSE光之旅建築外觀。 圖片提供/BRIGHTHOUSE光之旅 分享 facebook

一踏進飯店，空間內部設計處處讓人感到舒心愉悅，整體為純白的基調，大廳採光明亮，四面迎光入室，局部飾以溫潤木質，陳設灰階沙發，在此用餐與熱情的主人閒話或是認識新朋友，閒適又愜意。 大廳採光明亮、溫馨舒適。 圖片提供/BRIGHTHOUSE光之旅 分享 facebook

為講求舒適自在，只規劃12個客房，每一層樓有3間房、全部為純白色系裝潢，臥室與浴室皆採大面窗景，特選頂級價值十萬元以上的King size大床、進口名牌等級的衛浴設備與歐舒丹備品。3種房型包括面對豆腐岬房型，靠蘇澳國際商港房型以及兩種景觀都可見、位居中間的海景房型，不論是休憩或是沐浴時，海天一色近在眼前，尤其是面對豆腐岬，從房間內入眼即可見弧型、原始風貌侵蝕沈積、澎湃海浪沖擊的海岸岩石，好奢華的享受！ 極致海景月昇房面對豆腐岬。 圖片提供/BRIGHTHOUSE光之旅 分享 facebook 雅緻海景日出房賞晨曦。 分享 facebook 特選頂級King size大床。 分享 facebook 分享 facebook

旭日東昇 黃昏日暮每天都看不膩

取名為「BRIGHTHOUSE光之旅」，主人說因為在這裡，每個窗景隨晨昏、氣候變化，如同一幅幅畫作，破曉日出、夕陽餘暉或星空燦爛，甚至是刮風下大雨，颱風襲來的日子，主人說都有各自的擁護者，就這樣整日待在房內，房客說怎麼看都看不膩。 無限豪景雙人房環太平洋。 分享 facebook 與日月星辰共浴洗塵囂。 分享 facebook

喜歡戲水踏浪，豆腐岬海上活動遊憩區是台灣第一個發現珊瑚的地方，海水清澈，浮潛、潛水最棒了，能欣賞美麗的熱帶魚和珊瑚，幸運的話，還可以和海龜一起游泳，而每年的帆船節就在這舉辦，屆時來自世界各地帆船好手齊聚一堂，好不熱鬧。另外，旅店後面設有大片人工草坪，也可來這邊練習推杆。 分享 facebook 設有人工草坪可練習推杆。 圖片提供/BRIGHTHOUSE光之旅 分享 facebook

入住即享有老闆精心料理的蔬食早餐，健康又營養，並有專屬管家服務。想要到鄰近景點走走，旅店備有免費單車。南方澳漁港內有新鮮的海鮮餐廳、珊瑚博物館、香火鼎盛的金媽祖、玉媽祖廟古蹟，俗稱情人灣的內埤海灘，海天景致優美，尤其黃昏時分最浪漫，再遠一點，約5分鐘車程，可到天下第一泉，蘇澳冷泉舒暢筋骨。

「BRIGHTHOUSE光之旅」更歡迎包棟入住，想要在此舉辦Party、婚禮等各式活動，皆會針對客戶需求量身企劃，期帶給每位賓客最難忘回憶，共度光與海之假期。 夕陽餘暉別有一番風情。 圖片提供/BRIGHTHOUSE光之旅 分享 facebook

Web. www.brighthousetaiwan.com

Fb. Brighthouseノ光之旅