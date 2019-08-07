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父親節線上影展／從不完美的大人身上，學會不一樣的愛

驚！謝長廷、謝維洲斷了父子關係 謝維洲改名張維洲

人氣超夯 宜蘭x羅東美景美食一日遊

2019-08-07 08:49Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影/張晨晟】

「斑比山丘」一開幕好受歡迎，成為FB與IG上火紅話題與景點，讓人更迫不急待與小鹿見面，就來個宜蘭羅東輕旅行，規劃有梅花鹿、有貓兒作伴的快樂旅程，加上美食與特製飲品，精彩一日遊讓身心超快活！

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到斑比山丘與梅花鹿做好朋友

風景秀麗優美的宜蘭梅花湖，早期地名為「鹿埔」，曾經有許多梅花鹿棲息在這，又因為宜蘭多雨，更是梅花鹿的最愛。有宜蘭小奈良之稱，於六月初新開幕的「斑比山丘」就在梅花湖附近，讓25頭梅花鹿和1隻台灣水鹿於這裡快樂悠哉的生活，未來陸續還會有更多小鹿來報到。

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進入園區需購票，接著工作人員說明注意事項，再來消毒雙手後就可以與梅花鹿互動、撫摸牠們了，園區備有牧草、紅蘿蔔、鹿仙豆，讓大家體驗近距離餵食樂趣，看牠們吃東西的超萌樣，心都被融化了，好療癒的感覺，待上一整日也開心。但請特別注意，鹿雖然個性溫馴但容易受驚嚇，鹿是有階級性的動物，所以建議帶有120公分以下的小孩盡量不要落地；尖叫聲、摸牠的屁股，或是戲弄牠，都可能會造成牠失控踹人，亦至此害怕不敢親近人類，所以請旅客嚴格遵守規定，這樣我們才有更多機會看到牠們。

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園區裡還設有美美子咖啡廳，可一邊享用餐飲一邊看著窗外的鹿群，特別推薦超濃郁的手煮焦糖乳酪布丁、烤抹茶乳酪和透心涼的微檸檬冰茶。此外，大廳規劃為文創商品區，融入梅花鹿可愛身影設計成各式產品，像是抱枕、卡片、馬克杯、杯墊、環保提袋等，逗趣又討喜，離去前，買回家留作紀念或是送給朋友，很讚的禮物！

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Add.宜蘭縣冬山鄉得安村下湖路285號

Fb.斑比山丘 Bambi Land

Time. 周一至周日10:00-17:00

飲廊入室 從早午餐開始整日的味蕾享受

距離「斑比山丘」約15-20分鐘車程，位於羅東市區的「飲廊入室」可飽餐一頓。取名「飲廊入室Yilan Roots」，一是諧音，「宜蘭若是」，二是「飲」為飲料之意，「廊」代表藝術空間。店內除展示合作畫家和攝影師的作品，於2至3個月在FB舉辦抽獎活動，可獲得畫家或攝影師至店內現場幫幸運得主作畫和拍照留念。

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主要提供精釀啤酒、仿酒精飲料、朝午輕食和義大利麵。張銘麟店長特調帶有酸甜滋味，牛番茄加蘋果的初戀，具清爽口感、融合小黃瓜與薄荷的綠野仙蹤，改良帶甜的印度芒果拉昔，喜歡紫地瓜和芋頭，那必點芋雪中紅。早午餐可自由搭配，供應至晚上9點，而以中式料理手法表現的辣味豆瓣鮮蝦炒義大利麵，選用在地食材的金莎蒜苗鴨賞義大利麵，口感特別。料多味美的墨西哥雞肉煎餅，每個食材與托斯卡尼醬的完美搭配，讓人忍不住順手一片接一片、欲罷不能。

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Add. 宜蘭縣羅東鎮中正路173號

Time. 週一至週五11:00-22:00（週二公休）週六至週日10:00-22:00

Fb. 飲廊入室Yilan Roots

貓的生活提案 學著與貓一起慵懶過日子

It's a CAT's day！開幕一年的「貓的生活提案」風評很好，店主人Boo真得很用心對待這10隻有個性的貓，用心設計空間，專屬空中步道，特別訂製的旋轉半圓形燈罩，讓貓可以隨意走動跳躍、發呆睡覺或躲藏起來，且保持乾淨無太多氣味，所以入內請嚴謹遵守店內訂定規則，就可以近距離與貓咪互動，餵食貓咪(需另購買店內自製肉泥、小魚乾)，和牠們一起玩，享受有趣又療癒的暖心時光。

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同樣在餐飲方面，Boo也很講究，每天現做、融入貓的元素，美味又讓人會心一笑。特別推薦選用日本抹茶粉、手工限量、綿密鬆軟的抹茶蛋糕佐寶元餅乾，搭配名為「人生的親吻」焦糖瑪奇朵具多層滋味，自己釀製的糖漬檸檬融入氣泡水更享微酸感，愛唷餅乾是以店內短腿貓愛唷站立起來撒嬌模樣發想，還有融合宜蘭鴨賞，可愛貓咪造型的鴨賞飯糰，加上噶瑪蘭黑豬肉，香味與口感每一道都讓人好滿足。

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Add. 宜蘭縣羅東鎮公正街32號

Time. 週一日至週日10：30 -19：00

Fb. 貓的生活提案

PS. 謝絕6歲以下孩童

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Ciao潮旅

「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！
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