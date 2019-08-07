沐浴芬多精透心涼 八仙山國家森林遊樂區
【整輯/AH 圖片提供/行政院農業委員會林務局】
寶島台灣何其受寵，擁有高山、森林、瀑布等自然資源，最適合仲夏時造訪，享受天然的冷氣機，位於台中和平區境內的「八仙山國家森林遊樂區」，驅車就可到達，山景變化萬千，自然原始景觀，身心壓力徹底釋放！
海拔高約為2,366公尺，折算成台尺約「八千」，取其日語諧音而得「八仙」之名。因擁有適合林木生長的海拔與氣候，豐富的檜木蓄積，所以從1915年直到1963年，造就長達48年輝煌的林業時光，昔日與阿里山、太平山並列為台灣三大林場之一，因此留下滿山整齊的人造林與索道頭、神社和國小遺址，訴說著林業的故事。
四季皆有不同風貌 自然生態豐富有趣
林務局東勢林區管理處所轄「八仙山國家森林遊樂區」群山環繞，擁有針闊葉混和林為的原始林相，四季展現不一樣的樣貌。春天可賞山櫻花，5月油桐林花盛開，一片雪白景色具詩情畫意；尤其是炎炎夏日，來到這裡，山景時而晨霧瀰漫、時而山嵐縹緲，登高望遠，頓時透心涼，可以大口深呼吸，到了秋天山巒轉黃或層層楓紅，冬天星空燦爛，細數點點繁星無比浪漫。
又因大甲溪支流十文溪與佳保溪匯流其間，水質清澈、景色優美，這裡不僅是山鳥動物的天堂，自然生態更是豐富，有布氏樹蛙、面天樹蛙、莫氏樹蛙等兩棲類，美麗的紅肩粉蝶、端紅蝶、青帶鳳蝶、大紅紋鳳蝶棲息，更可以看到台灣藍鵲、朱鸝、小彎嘴畫眉、青背山雀、赤腹山雀、灰喉山椒等跳躍林間，隨著季節更替出現，5、6月時螢火蟲飛舞、點點閃耀，幸運的話，可以親眼目睹山豬、山羌、長鬃山羊及台灣獼猴等這些野生動物的身影。
漫遊森林步道 享受山林之夜療癒時光
「八仙山」擁有景色多樣化的輕裝短途三條森林步道，是人們可以輕易造訪的綠色樂園。可以規劃半日輕鬆遊，從遊客服務中心一路經過靜海寺、八仙山自然教育中心、竹林、神社遺址、八景紀念碑。一日健康遊從神社遺址再延伸至松林步道或櫻花林，返回遊客服務中心，來回約需3小時。想要更愜意的方式，可以選擇漫步在天籟步道〈也是無障礙步道〉，沿途欣賞蓊鬱山林，不規則羅列的雪白巨岩，聆聽十文溪嘩啦水聲，吸收大量豐沛芬多精，格外舒暢，喜歡登山者，則可以挑戰谷關七雄之首、2366公尺的八仙山主峰，來回約需8小時，考驗自己的體力。
愛上這裡的山水景緻了嗎？想要深入感受，可以入住由台中商旅集團所經營的「八仙山莊」，規畫18間木屋及漫森珈琲、料理餐廳，小木屋以近30年的檜木、楠木及杉木架構而成，散發淡淡原木香氣，盛夏時夜涼如水，蛙鳴相伴，保證一夜好眠入夢到天明。
此外，森林遊樂區內設有自然教育中心，不定期舉辦各式環境教育活動，好玩又知性的課程，讓遊客體驗森林裡的魔法，是一處適合一家老小單日踏青、享受山林之夜，親近大自然的最棒勝地。
INFO
八仙山國家森林遊樂區
Add. 台中市和平區東關路一段200之8號
Tel. +886-4-2595-1214
Web. https://recreation.forest.gov.tw/
Time. 08:00-17:00
Fb. 八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心
台中商旅-八仙山莊
Tel. +886-4-2595-0266
Web. www.basianvillas.com
八仙山自然教育中心
Tel. +886-4-2595-0299
Web. https://recreation.forest.gov.tw/
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