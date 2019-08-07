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父親節線上影展／從不完美的大人身上，學會不一樣的愛

驚！謝長廷、謝維洲斷了父子關係 謝維洲改名張維洲

天井引介光 雨 風 共度美妙每時分

2019-08-07 08:49Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影李文欽】

若你特愛老舊房子，喜歡不一樣的打卡風格，那麼「SOF Hotel植光花園酒店」一定很合你的Fu，外表看起來像廢墟，內部保有56年的建築痕跡，都會城市難得所見的挑高天井設計，看陽光灑落、雨滴飄散，每個角落皆適合與自然、與空間對話。

植光花園酒店外觀。 圖片提供/植光花園酒店
植光花園酒店外觀。 圖片提供/植光花園酒店
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有別於台中林立的新興旅店，位在中區的「SOF Hotel植光花園酒店」顯得格外特別，外觀保留原有老建築斑駁紅磚樣貌，近看才明白是一間旅店。學建築的旅店主人呂先生說，當初相中這棟荒廢已久的老屋，希望為它注入另一種懷舊風，於是找來很欣賞的紐西蘭建築事務所Fearon Hay 操刀規劃，這也是台灣唯一Fearon Hay的作品，成就台中最美的歷史建築。

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把陽光植入 以自然建築為設計概念

當Fearon Hay實地參觀老舊建築後，並看到原本塵封住的天井，於是設計團隊決定，就接受他原來的樣子吧！他們主張保留建築原本美麗面貌，不做過多修飾，與自然環境融合，再置入現代建築設計語彙。「因此我們除了強化主體建物的結構安全，為建築減重，將天井重現，融合原始工業風格設計外，就大膽地將原始混凝土天花板和樑柱處處外露。」呂先生說取名「SOF Hotel」Space Order Form，取自建築系學生必讀的教科書，《建築：造型、空間與秩序》（Architecture: Form, Space, & Order），建築本體才是重點，中文名為「植光花園」，就是要打造把陽光植入的感覺。

大廳整體以黑色為基調。
大廳整體以黑色為基調。
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一入酒店大廳，無拘束的寬敞場域，整體以黑色系為基調，設有接待處、沙發閱讀區、行政酒廊區。而貫穿整棟大樓的大型天井，可以筆直向上望，最令人感到驚喜，賦予良好的採光與通風，抬頭仰望即可看到時晴時陰的天空，陽光直接灑落中庭的光影，或是雨滴直接嘩啦啦淋在一樓院子裡：而圍繞著天井，每一層樓都加入綠色植栽點綴，所以不論是從低處往高處看或是居高臨下，從不同角度都有種療癒的視野感，難怪飯店自開幕以來一直成為拍照上傳的熱門打卡景點。

圍繞著天井閒坐一隅。
圍繞著天井閒坐一隅。
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行政酒廊提供餐飲。
行政酒廊提供餐飲。
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簡約樸實客房 選用彰化老師傅手作床墊

六層樓的「植光花園酒店」共擁有45間簡約客房，客房類型因應旅客人數需求，其中在於有附設浴缸或露台的差別，而一如整體建築與自然友好的規劃，休憩空間也以盡量減少耗材、最樸實的方式，營造讓旅客能安心體驗、無毒無甲醛的住宿環境、自在放鬆，更講求本土在地化，呂先生特別找到彰化老師傅所做的床墊，軟硬適中、一覺好眠。入住即可享有行政酒廊所提供的免費早餐，平常時段，備有小點心，咖啡，茶都可隨時取用，在這裡閒坐，有中庭綠意為伴，或是於沙發閱讀區看書，欣賞不定期展出台中教育大學學生的畫作，就足以消磨大半時光了。

簡約客房樸實自然。
簡約客房樸實自然。
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附陽台的客房設計寬敞自在。
附陽台的客房設計寬敞自在。
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沐浴在晨光裡。
沐浴在晨光裡。
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酒店地理位置優越，距台中車站約10分鐘距離，到熱門的觀光景點，如宮原眼科、國立台灣美術館、百貨商圈皆很方便，不過漫步舊城區裡，可深度體驗最道地的風情人文特色，值得慢慢探索。在現今被玻璃帷幕及層層高樓包圍的城市中，遇見「植光花園酒店」，很欣喜地老建築有了新故事，可以延續下去……

於沙發閱讀區看書賞畫。
於沙發閱讀區看書賞畫。
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Web.www.sofhotel.com.tw/zh-tw

Fb.植光花園酒店

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Ciao潮旅

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