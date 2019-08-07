旅獲精彩台中 觸手可及的奢華與溫暖感受

【整輯/AH 攝影/李文欽】

喜歡萬豪集團於全世界各地所賦予的美好旅宿體驗，那更要入住旗下精選經典的「Fairfield萬楓酒店」，於去年正式在台開幕，這也是萬豪集團在台中的第一家酒店，提供樂觀開朗個性化服務以及輕鬆無壓力起居空間，期將帶給每位旅客如家的歸屬感與喜悅。 大廳大面採光，多彩吊燈增加視野的律動感。 分享 facebook

於1987年成立的Fairfield是萬豪先生所創立，為萬豪旗下血統純正自創的酒店品牌之一，今年全球更達到1000家Fairfield。品牌精神是簡單質樸、舒適可靠、愛與感謝，帶給商務出行或休閒出遊的賓客高效無憂的住宿體驗，因此台中的Fairfield by Marriott Taichung「萬楓酒店」選址特別重視地段，鄰近台中科技走廊、水湳經貿園區、逢甲夜市，距離烏日高鐵車站僅需10分鐘車程，交通十分便捷。 台中萬楓酒店外觀。 圖片提供/台中萬楓酒店 分享 facebook

客房溫馨舒適 貼心設有多個USB插座

以黑白色系組合、簡約立面線條為主體設計的建築外觀，「萬楓酒店」矗立環中路二段，遠望即相當醒目。一樓挑高接待大廳設計如品牌所強調美式農場的大地感，整體飾以溫潤木質建材搭配米白色地磚，而大面積的透光玻璃，讓大量自然光灑落在大廳每個角落，減少能耗，一個個銀白、銀灰、天藍色多彩吊燈增加空間視野的律動感，亦襯托出酒店的現代時尚風格。 分享 facebook

住宿，也要住得有品味，酒店擁有131間客房，延續大廳質樸色系，採用原木素材搭配木紋地磚，大面落地窗引日光入室清爽明亮。每間客房內均壁掛55吋的液晶電視，設置席夢思國際名床，讓下榻的旅客能一夜好眠。乾溼分離、寬敞的浴室空間，花灑與蓮蓬頭水量大，可盡情享受沐浴樂趣。 分享 facebook 大面落地窗設計清爽明亮。 分享 facebook

更特別講究環保，只提供牙刷、牙膏盥洗用品，並提供分類垃圾桶。最貼心的是，因應商務人士需要辦公用電腦，圓桌旁設有可調位置高低的檯燈，床頭左右兩側備有床頭燈好閱讀，當然現代人經常使用3C產品，免費無線高速網路隨時上網，附設的萬國插座、USB插座數量不少，更為國內外旅客帶來便利性。 客房延續大廳質樸色系。 分享 facebook

犒賞味蕾 全日提供精緻中西式創意料理

位於一樓的楓橋餐廳，是萬豪集團全世界唯一的全日餐廳，入住即享有健康、多樣化選擇的自助式早餐。午餐、下午茶點、晚餐採單點形式，幕後推手是義籍總經理康傑男Dario Congera，他曾擔任多家國際星級飯店行政主廚，在他的指導下，從菜色呈現、擺盤，充滿義法式和亞洲風味，像是現作麵包、療癒系湯品，具創意手法的沙拉與主餐、費工費時濃縮醬汁精華的義大利麵，融合在地水果的手工甜點等，並顛覆您對漢堡、牛肉麵的既定印象，好吃到令人難忘與印象深刻。 楓橋餐廳為萬豪集團全世界唯一的全日餐廳。 分享 facebook 主餐午魚珍珠米搭清炒時蔬。 分享 facebook 分享 facebook 甜點鳳梨提拉米蘇。 分享 facebook

其它公共設施，三樓設有24小時開放的健身中心，無時無刻都能在此盡情舒展筋骨。一樓的多功能會議室，可以做為商務會議搭配無線投影設備，或宴請賓客的私人包廂，大約可容納40或50人，客製化VIP美饌。另設有迷你的萬楓超市，讓旅客24小時都能購買所需的零食及飲料。 24小時開放的健身中心。 分享 facebook 多功能會議室可作為私人包廂。 分享 facebook 多功能會議室不受干擾。 分享 facebook

值得介紹，加入Marriott Bonvoy萬豪旅享家，藉由手機客房服務(Mobile Guest Service)，即時通訊告知飯店您的入住需求，無論在世界的任何角落替您帶來萬豪獨特的住宿經驗，並享有統一禮遇、累計萬豪點數、相關餐飲優惠等。無縫服務、值得信賴、積極活力，竭誠歡迎蒞臨「萬楓酒店」，憑藉萬豪家庭農場的傳統，讓重視生活質量的您旅途順暢又愉快Good Travel。

Web.www.marriott.com/hotels/travel/rmqfi-fairfield-taichung/

Fb.台中萬楓酒店 Fairfield by Marriott Taichung