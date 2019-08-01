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綠色樹海環繞溪頭 沉浸歐式古典風華

2019-08-01 16:54Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影/李文欽】

仲夏時節，入住榮獲2019年網路票選「中台灣最美飯店」的「溪頭米堤大飯店」沁涼愜意，置身原始森林裡的歐式古典城堡，聽山風瀝瀝、賞翠綠竹林，驚豔古董珍藏、享山泉好水、品味美饌、沉浸茶香，而專屬「米堤」的傳奇故事更添旅遊話題 ，最是難忘！

歐式古典城堡置身濃綠林。 圖片提供/溪頭米堤大飯店
歐式古典城堡置身濃綠林。 圖片提供/溪頭米堤大飯店
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座落於海拔1000多公尺以上的「溪頭米堤大飯店」，一眼望去，錯落相疊的山巒綿延無盡，深淺綠意迤邐相連，大片翠綠孟宗竹林點綴其中隨風搖曳，山泉瀑布流瀉，更添視野律動美感，圍繞著「米堤」的自然賞賜與恩寵，皆成為243間雅致客房最美麗的如畫框景，時晴時雨，偶爾山嵐飄過，閒坐窗前或躺在床上靜靜欣賞，這畫面太美好。

獨享竹林搖曳美景。
獨享竹林搖曳美景。
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每間客房以圓弧拱形窗設計。
每間客房以圓弧拱形窗設計。
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可近距離欣賞典藏歐洲骨董藝品

除接受大自然的洗禮外，「溪頭米堤」更像是一間博物館，整體設計呈現歐式路易十四時期的尊榮奢華風情，細品其中，每一空間、每一間傢俬蘊含藝術價值以及歷史意義。迎賓大廳入口處，以馬賽克地磚拼接，融合古代銅錢、玉如意、桂冠葉等圖騰象徵貴族之尊、吉祥之意，歡迎每位賓客的蒞臨。更特別的是，接待廳內展示原本收藏在總統套房的典藏品，像是雅典娜鍍金銅像機械桌鐘、洛可可古董藝術傢俱精品等，不論是造型、精緻度皆令人讚嘆不已，何其有幸，在「米堤」就可以近距離觀賞這些偉大的工藝傑作。

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大廳展示古董典藏家具。 攝影/Aries
大廳展示古董典藏家具。 攝影/Aries
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就像飯店裡每件家具有其典故，每個設計有其意義，專屬於「米堤」的傳奇故事更成為溪頭行深刻的記憶點。飯店門前重達數千斤的一對石獅子，原來相隔好幾公尺遠，桃芝颱風來襲時，因為風災竟然將母獅子移向公獅子並肩齊立，彷如強大的愛情力量，因此飯店特別在石獅子前方設置許願池，希望願望實現，每個人擁有百分百的幸福。

石獅子的浪漫傳奇。 攝影/Aries
石獅子的浪漫傳奇。 攝影/Aries
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另一則傳奇佳話，是為了一口水而買下整座山的故事。李麗裕總經理不惜重金買下一座山頭，讓所有到訪貴賓，能直接體驗天然甘甜的「米堤好水」。因此在「米堤」度假，於純淨的山泉游泳池戲水，吸收大量負離子能量，於檜木打造的山泉水湯屋或三溫暖浴池享受泡湯樂趣、舒暢身心，於每間客房沐浴在山泉水的滋潤。

夜晚的米堤分外迷人。 圖片提供/溪頭米堤大飯店
夜晚的米堤分外迷人。 圖片提供/溪頭米堤大飯店
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山泉水滋潤身心 成就美味料理

因為「米堤好水」，注入飯店的餐飲更美味。「談天茶坊」的凍頂烏龍茶、杉林溪高山茶特別清新回甘餘韻，「米勒西餐廳」的自助式早晚餐菜色豐富多樣化，「清苑中餐廳」大推炒飯、炭烤牛小排、港式金牌脆皮雞、清蒸鱘龍魚等，在在滿足味蕾，還有絕不能錯過下午茶以及招牌養生地瓜蛋糕，選用當日摘採地瓜烘培，搭配養生秘方內餡，綿密細緻又香甜，當作伴手禮更受歡迎。

米勒西餐廳營造羅曼蒂克用餐氣氛。
米勒西餐廳營造羅曼蒂克用餐氣氛。
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米勒西餐廳營造羅曼蒂克用餐氣氛。
米勒西餐廳營造羅曼蒂克用餐氣氛。
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港式金牌脆皮雞。
港式金牌脆皮雞。
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美味炒飯粒粒分明。
美味炒飯粒粒分明。
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大廳酒吧下午茶撫慰味蕾。
大廳酒吧下午茶撫慰味蕾。
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美味炒飯粒粒分明。
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貼心設有多項休閒設施，有SPA芳療會館、沙發電影院、親子歡樂室、KTV歡唱室等，待在飯店裡也很好玩！近期更於8月18日(日)邀請國際知名團隊MIT米特薩克斯風重奏團，以及享譽歐洲的法國二重奏Duo Ostinato至「米堤米羅廳」演出，當日以宮廷晚宴方案入住可享精緻燭光晚餐、音樂會保留貴賓席，古董級套房，驚喜優惠價6折起，機會難得、尊寵禮遇。不論是初次造訪或重溫往日美好回憶，風華依舊的「溪頭米堤」，不變的初衷，以健康、休閒、藝術與精緻品味、貼心服務，邀您體驗專屬的優雅與奢華，內容豐富又多采的深度旅遊。

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Web. www.lemidi-hotel.com.tw

Fb. 溪頭米堤大飯店

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