唯一由台灣人經營的日本百大溫泉旅館 ABBA坐漁莊

【撰文/Aries Huang】

富士箱根伊豆國立公園豐富生態、珍貴溫泉、溫暖的人情。「ABBA坐漁莊」位於日本首屈一指的三大別墅區浮山溫泉鄉內,擁有日本境內少有的百年山桃樹、相模灣、伊豆七島景觀,以及跨越半世紀的昭和年代傳統湯宿氛圍。「ABBA坐漁莊」是第一間,也是唯一由台灣人、非日本人經營的百大溫泉旅館,是ABBA RESORTS酒店集團於日本的第一號作品。 Villa-月橘,彷彿回到家般的溫馨自在。 圖片提供/ABBA坐漁莊 分享 facebook

鉅眾集團總裁、同時也是ABBA集團創辦人,葉信村先生,在他身上創下許多紀錄,日本鑄刀界的人間國寶-天田昭次老師破天荒親自為外國人鑄刀,是第一個經營日本百大溫泉名宿的台灣人,更是首度登上HOTERES封面的台灣企業家,但他卻很謙虛地說成就「ABBA坐漁莊」,一切都是宿命! 鉅眾集團總裁、ABBA集團創辦人,葉信村先生。 攝影/李文欽 分享 facebook 日本人間國寶天田昭次老師鑄刀,於義之心刀廊展出。 圖片提供/ABBA坐漁莊 分享 facebook

保有日本文化底蘊 注入人性化思維

葉信村總裁接手「ABBA坐漁莊」後,堅持保持既有文化底蘊與努力維繫,保留傳統溫泉旅館的細膩款待,巧妙融入企業化經營,再加上創新的經營手法,如加設床墊以體貼老人家,增建和洋摩登的獨棟Villa及法式餐廳,成為日本第一家同時擁有頂級鐵板燒、和食與法餐三種料理的溫泉名宿,每月更換新菜色。

更特聘品味美學專家,結合伊豆在地節氣及人文特色,由內而外提供伊豆深度品味之旅,並整合在地化資源,創造當地經濟再生循環與繁榮,豐碩成果也吸引台、日同業參觀、到訪體驗。此外,甚至獲得京都地區的仕紳肯定,居中促成首次日本藝妓出國表演,來到台中集團總部舉辦京都文化交流等。 圖片提供/ABBA坐漁莊 分享 facebook

總裁說他最喜歡在「ABBA坐漁莊」睡回籠覺,或是看著在樹枝、屋簷上無憂無慮奔跑嬉戲覓食的松鼠;甚至是綠色苔癬都覺得可愛。未來期待葉總裁也能在台灣打造出專屬台灣的旅宿文化! 頂級獨棟Villa內池畔旁享用下午茶、輕食,青山綠水間享受悠閒渡假。 圖片提供/ABBA坐漁莊 分享 facebook

隱居慢活 四季養生 自然療癒

「一期一會」道盡「ABBA坐漁莊」從昭和四十年女將時代便傳承下來的極致款待。從賓客尚未入門前就已經開始,於室內擺上剛採摘的初晨之花,於玄關灑上抑塵淨心的迎賓之露,誠摯擺上迎賓之陣歡迎旅客到來,由管家引領入座於暖心熱手的沁煙茶釜旁,再奉上特有吃一顆能延壽一年的甜蜜山桃糖及剛刷好的熱呼抹茶,處處感受最細膩待客之道。 有溫度的「款待」服務讓旅人感受到體貼溫暖。 圖片提供/ABBA坐漁莊 分享 facebook

備受百年樹靈恩澤的浮山美人湯,乃為能修復疲勞、舒緩關節痠痛的天地初生之泉,「ABBA坐漁莊」特附六種不同的室內及室外浴場。客室分為東館、南館及特室松琴庭共19室,於室內空間皆附有露天或室內風呂,可飽覽隨四季更迭的禪意戶外庭園、古木山林、相模灣等特色景觀。另特邀日本知名「一級建築士事務所株式會社JPM(Japan Power Media)及石井建築團隊,增建11棟能一覽伊豆獨特火山地質孕育出的蔥鬱樹林的露天風呂渡假VILLA,每一間設計皆擁有獨立的露天風呂,享有獨特的禪意美學。 在著名的伊豆半島上享受露天溫泉名湯,感受身心靈純淨舒適(葵 庭園露天風呂)。 圖片提供/ABBA坐漁莊 分享 facebook

圖片提供/ABBA坐漁莊 分享 facebook 泳池Villa-芙蓉,依山傍水享受慢活渡假。 圖片提供/ABBA坐漁莊 分享 facebook

今年四月再增設兩間VILLA套房與一間家庭房,利用自然景致與房間擺飾色調相互映襯,展現自然氛圍。此外,因應更多人對毛小孩的重視,啟用寵物狗也能入住的寵物房,附設專屬露天溫泉池與庭院,秉持「大家都是家人,不應該為了任何一個家人有所顧忌」,房中沒有鋪設任何塑膠墊,營造全然居家感,讓毛小孩跟主人一起享受旅遊的放鬆。 圖片提供/ABBA坐漁莊 分享 facebook

亞洲第一精品饗宴

「ABBA坐漁莊」為了讓前來住宿的賓客有更多選擇,備有日式會席料理、法式創藝、法式鐵板燒。日式會席料理蘊涵日本職人50多年來的傳承,精細刀工及細膩的烹調手法,變化出一道道如詩如畫般的料理藝術。法式餐廳展現更多元的法式料理風貌,精選法國皇室御用頂級銀器與日本名家骨瓷盛裝。頂級法式鐵板燒使用伊豆半島當令直送的漁獲、有機蔬果,一次僅服務六位,在視覺、味覺氛圍環繞中,盡享尊榮待遇。 日式會席料理,搭配嚴選食器,連擺盤都讓人賞心悅目。 圖片提供/ABBA坐漁莊 分享 facebook 秉持「知」產地消,選用當地時令水產魚獲烹調最鮮美食。伊豆名產金目鯛,肉質和膠質都十分豐厚。 圖片提供/ABBA坐漁莊 分享 facebook

「ABBA坐漁莊」於2018年、2019年又陸續榮獲日本專業媒體旅行新聞社《日本飯店旅館百選》與觀光經濟新聞社《日本最受歡迎250家人氣溫泉飯店》殊榮。並在2016年成為Small Luxury Hotels of the World(SLH)東日本地區第一家SLH成員(日本旅館第11家SLH成員)。此外,美食饗宴擄獲世界精品酒店大獎(WorldBoutique Hotel Awards)芳心,拿下「亞洲第一精品饗宴(Asia's Best Culinary Boutique Hotel 2017)」頭銜。令人欣喜的是,坐漁莊提供一泊二食方案,晚餐可享和食、法餐二選一,不用加價就可品嚐受獎項肯定之頂級佳餚。 分享 facebook 頂級鐵板燒料理。 圖片提供/ABBA坐漁莊 分享 facebook

如美術館般展示日本武士名刀真品 皇家級和服

「ABBA坐漁莊」飯店內如美術館般展示百年來難得一見各流派日本武士「虎徹」等名刀真品,以及今年同慶日本新年號令和與新天皇交接的皇家級和服、京友禪染和服等珍藏。每月更花費70萬日幣採購當季鮮花於各房間展示花道作品,還有專人專業日本茶道介紹、傳統和紙摺紙藝術、寸帛留香的香袋製作體驗等,打造出有別於其他溫泉旅館的獨特氣質,住宿就能感受到在地深度日本文化。來一趟伊豆半島,不論跟團或自由行,動靜皆宜的頂級享受讓身心獲得極大滿足。﹡和服展示依季節時令更換,預計前往前須再確認。 館內有皇家級和服展示。 圖片提供/ABBA坐漁莊 分享 facebook 圖片提供/ABBA坐漁莊 分享 facebook

ABBA Resorts IZU-坐漁莊

Add. 〒413-0232日本靜岡縣伊東市八幡野1741

Tel . 台灣+886-4-3704-2568

日本+81-557-53-1171

Web. www.zagyosoh.com

FB. (日本) www.facebook.com/ABBA.RESORTS.IZU.ZAGYOSOH/

(台灣) www.facebook.com/zagyosoh/