花蓮Fun暑假 享瑞穗溫泉 遊美麗莊園

【整輯/AH】

喜歡到花蓮度假，現在又有了新據點，天成飯店集團全新打造的「瑞穗春天國際觀光酒店」，仿如置身南歐莊園，每一處都是打卡留影的最美畫面，瑞穗最著名的溫泉黃金湯，在客房內及金色水樂園戶外湯池即可盡情享受，今年的暑假特別不一樣！ 偌大綠景公園仿如置身國外。 圖片提供/瑞穗春天國際觀光酒店 分享 facebook

自今年開幕以來，位於瑞穗群山中的「瑞穗春天國際觀光酒店」就引起話題，歐洲城堡的外觀一直備受矚目，並享有「台版迪士尼」、「花蓮霍格華茲」的美譽，更成為網美必留影的熱門打卡景點，IG近期旅遊熱搜且不斷分享的人氣超夯勝地，拍遍園區處處，相信立馬晉升網美的行列。 歐風度假小鎮帶來瑞穗新視野。 圖片提供/瑞穗春天國際觀光酒店 分享 facebook

好像來到歐風城堡溫泉度假小鎮，義大利的夢幻彩色島BURANO，讓人忍不住一張皆一張拍個不停。佔地兩萬坪，約莫6.6個台北火車站大小，「瑞穗春天」為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅群、親子別墅群、溫泉黃金湯/金色水樂園，並與國際知名悅榕集團旗下Angsana Spa合作的複合式頂級度假村。 親子別墅建築外觀呈多樣色彩，宛如來到義大利彩虹島。 圖片提供/瑞穗春天國際觀光酒店 分享 facebook

格蘭Villa皆有戶外庭園休憩區及戲水泳池

色彩鮮明的40棟建築物，因應各種不同族群需求，規劃為城堡、莊園兩棟，兩群別墅區，包括擁有溜滑梯與寵物房的親子別墅14棟，以及擁有戶外泳池的格蘭別墅19棟，共計198個房間、21種房型，相當多元。其中頂級奢華的獨棟Villa「格蘭別墅」，最大的「格蘭總統別墅」占地650坪、室內136坪，相當尊寵，且皆有戶外庭園休憩區及泳池。 格蘭別墅的室內溫泉泡湯浴池，與戶外泳池相連。 圖片提供/瑞穗春天國際觀光酒店 分享 facebook

專屬不受打擾的「格蘭雅緻別墅」，就好像回到家一樣的舒適自在。大面落地窗引自然天光，延續戶外絕美綠景，大器典雅的設計揉合瑞穗在地文化元素，同時藉由色彩與家具的鋪陳，賦予沉靜內斂風采，體驗低調而雍容的旅居品味。最棒的是戶外庭園休憩區，在此放空閒坐，一覽花蓮的秀麗山景與湛藍天空，而寬敞泡湯池與戶外泳池相鄰，全然享受戲水與泡湯樂趣，可說是度假的最高境界了！ 莊園溫馨家庭房完美詮釋休閒度假氛圍。 圖片提供/瑞穗春天國際觀光酒店 分享 facebook

金色水樂園戲水、泡湯108池

無論下榻那一種房型都可以沐浴在瑞穗溫泉的洗禮與滋潤。瑞穗溫泉與紅葉溫泉、安通溫泉齊名，為花東縱谷的三大溫泉，泉質與日本三大古湯的「有馬溫泉」相似，富含鐵質呈淡黃濁色，因此有「黃金湯」、「生男之湯」的美譽。飯店取自地底泉脈的黃金湯，送至客房以及金色水樂園戶外湯池，因溫泉水質富含鐵質，在與氧氣作用後會略呈金黃色澤，待溫泉水靜置一段時間後，自然結晶的白色「溫泉花」便緩緩在水面上成形，好似花瓣漂浮在水面上，形成獨特的結晶溫泉花。 親子別墅區每間客房都配置旋轉溜滑梯。 圖片提供/瑞穗春天國際觀光酒店 分享 facebook 飯店引進國際悅榕集團品牌，為全台唯一Angsana Spa。 圖片提供/瑞穗春天國際觀光酒店 分享 facebook

園區內的一大亮點為「金色水樂園」，是全台灣首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園，占地2300坪，108座湯池，共分為4個區域，包含露天金色吧台區、自然風呂黃金溫泉區、天然舒放按摩水療區、繽紛童趣兒童戲水區等，室內有高達5公尺、長45公尺、從二樓到一樓的室內旋轉滑水道，25米7水道的室內游泳池，消暑涼水到溫潤溫泉恣意暢遊。 休閒會館滑水道恣意暢遊。 圖片提供/瑞穗春天國際觀光酒店 分享 facebook 小朋友最愛兒童超跑俱樂部。 圖片提供/瑞穗春天國際觀光酒店 分享 facebook 寬廣跑跑甩尾車設施，享受自由飆車樂趣。 圖片提供/瑞穗春天國際觀光酒店 分享 facebook

此外還有專為兒童設計的小旅人樂園、童趣屋、兒童超跑俱樂部，以及適合大人小孩同歡的電競室、跑跑甩尾車等娛樂設施，是暑假到花蓮深度旅遊，更是一年四季最適合親子同遊的絕佳首選，3天2夜都不夠玩，快展開全家的旅遊計畫吧！

Web. www.grandcosmos.com.tw

Fb. 瑞穗春天國際觀光酒店 Grand Cosmos Resort