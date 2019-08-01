到台中探險 大手牽小手一起露營做甜點

【整輯/AH 攝影/李文欽】

Are you ready？台中永豐棧酒店Fun肆酷暑盛夏饗宴開趴囉！快快入住「探險家．露營趣」親子主題房，立即享免費參加「烘焙小小兵－親子甜點DIY」手作課程和「誠品姊姊說故事」活動！午晚餐時段走進風尚西餐廳，還能優雅品嚐7.oz碳烤紐西蘭肋眼牛排的經典美味；酒店內，千坪生活會館讓您一次擁有多元休閒設施，食泊雙饗的城市度假酒店，歡迎您親臨體驗！ 在五星級酒店也能瘋露營享受探險樂趣。 分享 facebook

位於氣候宜人的台灣之心－台中，永豐棧酒店成立至今秉持「超乎於心、不只是家」的服務精神，將旅行、生活、身心抒壓帶入酒店服務的整體規劃，展現「always exceeds your expectation.」的理念，豐富的設施總讓第一次造訪的客人驚嘆不已，成功實現City與Resort結合的概念，二十多年來讓每位旅客在旅行中皆能獲得身心抒放，感受如回家般的愜意自在。 圖片提供/永豐棧酒店 分享 facebook

專為小朋友設計「探險家．露營趣」親子主題房

永豐棧酒店今夏特別推出「探險家．露營趣」親子主題房，16坪的「溫馨闔家套房」，兩中床雙衛浴，還有專為小寶貝打造的歡樂天堂，套房內貼心設置當今最潮的部落風帳篷，搭配活潑討喜的童趣抱枕，讓入住的小朋友開心又驚喜！每房再加贈美味可口的樂活野餐盒與創意DIY彩繪拼圖組。 【探險家．露營趣】親子主題房。 圖片提供/永豐棧酒店 分享 facebook 分享 facebook

暑假期間入住，親子還可免費參加「烘焙小小兵－親子甜點DIY」手作課程，邀請五星烘焙師傅現場傳授甜點密技，現學現做6吋經典蘋果派和芒果卡士達牛奶大福，好吃又好玩，還能將成品帶回家！酒店大廳同步舉行「誠品姐姐說故事」，讓各年齡層的小朋友都能體驗酒店量身打造的專屬活動，盡興享受溫馨的親子度假時光。 【烘焙小小兵－親子甜點DIY】手作課程。 分享 facebook 親子一起動手做甜點。 分享 facebook

除了完善的硬體設施，永豐棧酒店的五星尊榮服務更贏得國內外旅客一致好評！針對有嬰幼兒同行的家庭旅客，酒店貼心提供友善兒童服務，為了迎接三歲以下的嬰幼兒入住，客房貼心準備嬰兒澡盆、嬰兒床、遊戲床、床護欄、奶瓶消毒器等；我們也和媽媽們一同呵護小寶貝，酒店細心選用擁有溫和配方的「Fées法緻」嬰幼兒沐浴備品，讓媽媽能無後顧之憂地帶孩子出遊，創造親子同遊的美好回憶！ 寬敞舒適的家庭房。 分享 facebook 親子主題房設有雙衛浴。 分享 facebook

風尚西餐廳盛夏饗宴 千坪生活會館休閒設施應有盡有

除了優質舒適住房服務之外，永豐棧酒店旗下風尚西餐廳更是享譽盛名。餐廳內以健康樂活概念詮釋經典歐風料理，精緻、道地季節手工菜，讓您每一次到訪都充滿驚喜與滿足，即日起至2019年9月30日，午晚餐時段特別推出「Fun食酷暑．盛夏饗宴」，雙人雙享「7盎司碳烤紐西蘭肋眼牛排＋樂活沙拉吧」讓人大快朵頤，破天荒57折，平假日皆適用，現場還可享用多樣開胃前菜、歐式甜品與Häagen-Dazs冰淇淋，琳琅滿目的特色料理唯您獨享。 風尚西餐廳用餐環境雅緻自在。 分享 facebook 7盎司碳烤紐西蘭肋眼牛排。 分享 facebook 豐富多元的開胃前菜。 分享 facebook 消暑Häagen-Dazs冰淇淋。 分享 facebook

饒富浪漫峇里島度假風情的生活會館，更是住客的必訪之地。偌大明亮的千坪休閒空間裡，擁有陽光椰林游泳池、心肺健身房、重量訓練、有氧教室、三溫暖、兒童遊戲室、桌球室、壁球室等豐富完善的設施，凡入住永豐棧酒店之房客皆能免費使用，即使待在飯店一整天，大人小孩都可以在這裡找到自己喜歡的休閒方式，享受多元遊憩樂趣。 生活會館的戶外椰林泳池。 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

追求極致的五星永豐棧酒店，以「始終如家」的信念為每一位旅人服務，以客為尊、以禮款待，歡迎您隨時回家。

Web. www.tempus.com.tw

Fb. 永豐棧酒店 TEMPUS HOTEL TAICHUNG