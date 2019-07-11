Hong Kong縱情香江 徹底放輕鬆

【撰文/Yuh Shan 攝影/Anson Lin 特別感謝/香港旅遊發展局】

香港，是五光十色，也有懷情懷舊，探訪新派美食、頂尖酒吧，各有不同風格，耐人尋味。但不變的是，都有最好的硬體配上最好的服務，讓人徹底放輕鬆，或是到賽馬場的周三派對，以狂歡來釋放平日的繁忙壓力。 分享 facebook

The Chinese Library中菜圖書館

踏著長達一世紀的木地板進入，暈黃的燈光打在翡翠綠的牆面，自鑲著金框的鏡子反射，映照出昔日的光輝年代。The Chinese Library位在前身已有170年歷史的法定古蹟中區警署－－大館，建物保留原始建材樣貌，餐廳以英國殖民地式的風格、和東方色彩，營造出典雅的復古情懷。在戶外座位區用餐之餘，還能一覽大館主庭院、與熱鬧的荷里活道。 餐廳以英國殖民地式風 格、與東方色彩，營造昔日光輝年代感。 分享 facebook 分享 facebook 在戶外座位區能一覽大館主庭院與荷里活道。 分享 facebook

The Chinese Library網羅粵菜、潮州菜、川菜、上海菜等等，薈萃香港中菜文化精髓，期許成為一座中菜圖書館。餐廳總廚李振龍與其團隊，在傳統中菜基礎上，注入年輕的創意，變化出一系列精細的新派中菜。經典頂級粵菜「珊瑚菊花豆腐」，切成千刀的豆腐，點綴上一匙蟹黃，在清澈透亮的雞湯裡，綻放成一朵高雅的菊花；一旁一彎青菜，如同一尾魚兒般優游；而散落在湯底裡的幾點仙翁米，則如小型的水中生物，這樣一盤充滿想像力的美食，讓人會心一笑。 豆腐經過精細的刀工雕琢後，在雞湯裡綻放成高雅菊花。 分享 facebook

近年來，上海菜在香港越趨流行，上海名菜「小籠包」，灌入新馬口味的香辣叻沙濃湯，一口咬下，流洩出濃濃的香茅和椰奶味，嘗到了跨國融合的新滋味。「藤椒拌翡翠」，青翠如翡翠般的萵筍，以純熟的刀工切成長條螺旋狀，加以花椒油調味，擷取藤椒的香、和花椒的麻，沒有嗆辣的勁道，只有口齒留香的回味，且口感極富層次。 把上海名菜小籠包的內餡，換成新馬口味的香辣叻沙濃湯，融合跨國滋味。 分享 facebook 藤椒拌翡翠香麻不辣，口齒留香。 分享 facebook

Add. 香港中環荷里活道10號中區警署總部大樓「大館」一樓東翼

Time. 11:00~深夜（分點心、午膳、下午茶、晚膳、陽台小菜等時段）

Web. chineselibrary.com.hk

Van Gogh Senses梵谷藝術入菜

梵谷曾經說過：「真正的藝術不是被有錢人收藏的，而是給大多數人欣賞的。」Van Gogh SENSES利用最易親近、理解的美食，來表現梵谷的藝術，確實地傳達梵谷的此一理念。從餐具開始，就能發現梵谷黃房子、盛開的杏花等名畫的蹤跡，擷取純線條或部分畫作特徵，轉印在杯盤。料理本身，更是廚師們對梵谷藝術致敬的二次創作，就像梵谷所推崇的後印象主義，不僅是對印象瞬間捕捉，還融入廚師的個人思考和創意，演繹出別具巧思的美食。 餐廳與酒吧空間皆可見梵谷名畫，就像在藝廊用餐。 分享 facebook 分享 facebook

日本味噌醃鱈魚配荷蘭燈籠椒、義大利西蘭花及沙拉，這道日歐合併的創作料理，正展現了某段時期相當熱愛日本文化的梵谷，鮮明的色彩擺盤，一如梵谷受日本浮世繪影響，畫風轉變得更為明亮。甜點－－焦糖向日葵，其經典更是不用多言，梵谷曾說：「向日葵，是屬於我的花」。餐廳的空間，也懸掛不少梵谷的經典畫作，用餐之餘，一面欣賞，視覺、嗅覺、味覺，被梵谷藝術填滿。另外還有面別具巧思的牆，明明是同一面，卻能同時展示兩幅畫，利用的是不同角度觀看時的趣味。 日本味噌醃鱈魚配荷蘭燈籠椒、義大利西蘭花及沙拉，擺盤顏色明亮。 分享 facebook 法國海龍王湯，在酥皮上點綴著美麗的花果。 分享 facebook 梵谷餐廳內也有酒吧，提供各式調酒飲品。 分享 facebook

Van Gogh SENSES位於1881 Heritage，選址別有用心，因為1881正巧是梵谷成名的那一年。1881 Heritage為香港水警總部舊址，今年適逢其古蹟活化開幕後的10周年慶，大型活動不斷，如古蹟酒店1881公館揭幕、國際知名珠寶品牌CHAUMET 全新旗艦店進駐、IWC萬國錶噴火戰機展覽等。 蛋糕櫃內 宛如藝術品般的甜點，也吸引許多人慕名來品嘗下午茶。 分享 facebook

Add. 香港尖沙咀廣東道2A號 1881 Heritage2樓208號鋪

Time. 10:00~23:00

Web. www.vangoghsenses.com

The Sea By The Old Man頂尖酒吧的全新篇章

THE OLD MAN 今年（2019 年）甫拿下亞洲50 大酒吧的第一名，3 位創辦人腳步不止於此，近期推出全新概念酒吧THE SEA BY THE OLD MAN，打造更融入社區的街坊式休閒酒吧。明亮的笑容，是他們最搶眼的招牌，「想開一間酒吧，讓人經過時會想順便坐下來喝一杯，我們很樂意與你聊天，或者幫你調杯好酒，請你享受純然的放鬆。」THE SEA想帶給人這種無拘無束的自在感。 The Sea的空間是鄉村風格，以海明威最喜歡的帆船Pilar發想。 分享 facebook The sea的主理 人，左起創辦人之一Roman、店長Sky、調酒師Jake。 分享 facebook

創辦人之一的Roman從櫃子裡拿出珍藏的海明威著作──《老人與海》，笑說：「這是我們的聖經。」以故事為概念發展的酒吧，啟程於THE OLD MAN，深入詮釋於THE SEA，「期待一個更加簡樸和踏實的氛圍，就好像讓人回到家裡一樣舒服。」 THE SEA的桃木酒吧散發出置身船內的舒適感，鄉村風格來自海明威最喜歡的帆船Pilar。桃木桌中間的金色金屬，有類似冰箱的功能，將酒杯置於其上，保存最適溫度的最佳風味。 分享 facebook

兩家酒吧都使用旋轉蒸發器，這是一種在短時間內將某種元素快速提取、精準控制、並加強風味的儀器，比如眼前一杯雞尾酒，喝的到花生的風味，卻看不到花生，因為花生已透過儀器轉換，完美地與酒結合。THE SEA的酒單以編號命名，每杯酒都只有兩種元素，當看到酒單，就能想像出風味，而入口的滋味也的確與腦中勾勒的一模一樣，這也是THE SEA最大的特色：「直接、簡約、樸素」，儘管每款調酒背後所需的技術和過程，都異常復雜。Roman說，從沒想過他們的第一家酒吧THE OLD MAN能獲得如此高的殊榮，他們只是一直在做喜愛的事，並付出最佳努力。創辦人的樸實無華，正反映在THE SEA。 分享 facebook 分享 facebook

Add. 香港上環普仁街 2 號地下

Time. 17:00~00:00

Web. www.facebook.com/Theseabytheoldman

Happy Wednesday賽馬場的周三派對

香港賽馬文化是世界級的特色，賽馬每周於兩地舉辦，周三在跑馬地還有派對般的Happy Wednesday，現場不乏表演和美食攤位等。香港賭馬是合法的運動博弈項目，一注至少港幣10元。看不懂馬經、馬報沒關係，有專門的觀光手冊，依難易度分成4本，教你如何賭馬；現場人員也都很樂意引導解說。最簡單的玩法，就是選一匹你覺得是第一名的馬（獨贏）、或一匹會得前三名的馬（位置）、或兩匹會得前兩名的馬（連贏）、或兩匹會得前三名的馬（位置Q）。 分享 facebook 分享 facebook

賽事開始前，馬匹接連而出，走在馬圈上暖身、亮相；賽事開始，馬術師駕著馬匹，破閘而出，奮力向勝利邁進；不過兩三分鐘的時間，緊張的氣息被衝破，歡聲雷動，幾家歡樂幾家愁，一場賽事結束。 分享 facebook

香港於每年9到6月、或7月賽馬，通常暑假期間因為天氣過於炎熱，賽馬會暫時休息。香港一共有兩處賽馬場，一個在沙田，腹地廣大，每周末（周六或周日）賽馬；一個在跑馬地，連接賽馬博物館，每周三賽馬；因其周遭都是高樓大廈，晚上華燈初上，在跑馬地賽馬場還能看夜景。

Happy Wednesday目前只在跑馬地的賽馬場舉辦，賽馬每隔半小時進行一場，中間的休息時間，就投入派對吧！美食、佳釀、表演，Happy Wednesday每周都有不同的主題，有時是韓流來襲，韓式料理的香氣從各個攤位陣陣飄來、挑動味蕾，還有韓國音樂舞蹈表演串場，鼓動全場氣氛。有時則如同巴西嘉年華，觀眾也跟著變裝，不自覺跳起森巴舞，一起嗨翻全場！遇到特別的賽事時，還會施放煙火，看起來是如此璀璨耀眼。 每當有特別的賽事時，現場還會施放煙火，夜晚的賽馬場更加璀璨耀眼。 分享 facebook 周三在跑馬地賽馬場的派對，現場有眾多飲品美食可供選購。 分享 facebook 分享 facebook

Add. 香港跑馬地黃泥涌道雅谷大廈／香港新界沙田馬場

Web. www.racing.hkjc.com

Time.依賽事多寡而定，通常於下午跟晚上舉辦

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康