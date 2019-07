Hong Kong縱情香江 徹底放輕鬆

【撰文/Yuh Shan 攝影/Anson Lin 特別感謝/香港旅遊發展局】

香港,是五光十色,也有懷情懷舊,探訪新派美食、頂尖酒吧,各有不同風格,耐人尋味。但不變的是,都有最好的硬體配上最好的服務,讓人徹底放輕鬆,或是到賽馬場的周三派對,以狂歡來釋放平日的繁忙壓力。 分享 facebook

The Chinese Library中菜圖書館

踏著長達一世紀的木地板進入,暈黃的燈光打在翡翠綠的牆面,自鑲著金框的鏡子反射,映照出昔日的光輝年代。The Chinese Library位在前身已有170年歷史的法定古蹟中區警署--大館,建物保留原始建材樣貌,餐廳以英國殖民地式的風格、和東方色彩,營造出典雅的復古情懷。在戶外座位區用餐之餘,還能一覽大館主庭院、與熱鬧的荷里活道。 餐廳以英國殖民地式風 格、與東方色彩,營造昔日光輝年代感。 分享 facebook 分享 facebook 在戶外座位區能一覽大館主庭院與荷里活道。 分享 facebook

The Chinese Library網羅粵菜、潮州菜、川菜、上海菜等等,薈萃香港中菜文化精髓,期許成為一座中菜圖書館。餐廳總廚李振龍與其團隊,在傳統中菜基礎上,注入年輕的創意,變化出一系列精細的新派中菜。經典頂級粵菜「珊瑚菊花豆腐」,切成千刀的豆腐,點綴上一匙蟹黃,在清澈透亮的雞湯裡,綻放成一朵高雅的菊花;一旁一彎青菜,如同一尾魚兒般優游;而散落在湯底裡的幾點仙翁米,則如小型的水中生物,這樣一盤充滿想像力的美食,讓人會心一笑。 豆腐經過精細的刀工雕琢後,在雞湯裡綻放成高雅菊花。 分享 facebook

近年來,上海菜在香港越趨流行,上海名菜「小籠包」,灌入新馬口味的香辣叻沙濃湯,一口咬下,流洩出濃濃的香茅和椰奶味,嘗到了跨國融合的新滋味。「藤椒拌翡翠」,青翠如翡翠般的萵筍,以純熟的刀工切成長條螺旋狀,加以花椒油調味,擷取藤椒的香、和花椒的麻,沒有嗆辣的勁道,只有口齒留香的回味,且口感極富層次。 把上海名菜小籠包的內餡,換成新馬口味的香辣叻沙濃湯,融合跨國滋味。 分享 facebook 藤椒拌翡翠香麻不辣,口齒留香。 分享 facebook

Add. 香港中環荷里活道10號中區警署總部大樓「大館」一樓東翼

Time. 11:00~深夜(分點心、午膳、下午茶、晚膳、陽台小菜等時段)

Web. chineselibrary.com.hk

Van Gogh Senses梵谷藝術入菜

梵谷曾經說過:「真正的藝術不是被有錢人收藏的,而是給大多數人欣賞的。」Van Gogh SENSES利用最易親近、理解的美食,來表現梵谷的藝術,確實地傳達梵谷的此一理念。從餐具開始,就能發現梵谷黃房子、盛開的杏花等名畫的蹤跡,擷取純線條或部分畫作特徵,轉印在杯盤。料理本身,更是廚師們對梵谷藝術致敬的二次創作,就像梵谷所推崇的後印象主義,不僅是對印象瞬間捕捉,還融入廚師的個人思考和創意,演繹出別具巧思的美食。 餐廳與酒吧空間皆可見梵谷名畫,就像在藝廊用餐。 分享 facebook 分享 facebook

日本味噌醃鱈魚配荷蘭燈籠椒、義大利西蘭花及沙拉,這道日歐合併的創作料理,正展現了某段時期相當熱愛日本文化的梵谷,鮮明的色彩擺盤,一如梵谷受日本浮世繪影響,畫風轉變得更為明亮。甜點--焦糖向日葵,其經典更是不用多言,梵谷曾說:「向日葵,是屬於我的花」。餐廳的空間,也懸掛不少梵谷的經典畫作,用餐之餘,一面欣賞,視覺、嗅覺、味覺,被梵谷藝術填滿。另外還有面別具巧思的牆,明明是同一面,卻能同時展示兩幅畫,利用的是不同角度觀看時的趣味。 日本味噌醃鱈魚配荷蘭燈籠椒、義大利西蘭花及沙拉,擺盤顏色明亮。 分享 facebook 法國海龍王湯,在酥皮上點綴著美麗的花果。 分享 facebook 梵谷餐廳內也有酒吧,提供各式調酒飲品。 分享 facebook

Van Gogh SENSES位於1881 Heritage,選址別有用心,因為1881正巧是梵谷成名的那一年。1881 Heritage為香港水警總部舊址,今年適逢其古蹟活化開幕後的10周年慶,大型活動不斷,如古蹟酒店1881公館揭幕、國際知名珠寶品牌CHAUMET 全新旗艦店進駐、IWC萬國錶噴火戰機展覽等。 蛋糕櫃內 宛如藝術品般的甜點,也吸引許多人慕名來品嘗下午茶。 分享 facebook

Add. 香港尖沙咀廣東道2A號 1881 Heritage2樓208號鋪

Time. 10:00~23:00

Web. www.vangoghsenses.com

The Sea By The Old Man頂尖酒吧的全新篇章

THE OLD MAN 今年(2019 年)甫拿下亞洲50 大酒吧的第一名,3 位創辦人腳步不止於此,近期推出全新概念酒吧THE SEA BY THE OLD MAN,打造更融入社區的街坊式休閒酒吧。明亮的笑容,是他們最搶眼的招牌,「想開一間酒吧,讓人經過時會想順便坐下來喝一杯,我們很樂意與你聊天,或者幫你調杯好酒,請你享受純然的放鬆。」THE SEA想帶給人這種無拘無束的自在感。 The Sea的空間是鄉村風格,以海明威最喜歡的帆船Pilar發想。 分享 facebook The sea的主理 人,左起創辦人之一Roman、店長Sky、調酒師Jake。 分享 facebook

創辦人之一的Roman從櫃子裡拿出珍藏的海明威著作──《老人與海》,笑說:「這是我們的聖經。」以故事為概念發展的酒吧,啟程於THE OLD MAN,深入詮釋於THE SEA,「期待一個更加簡樸和踏實的氛圍,就好像讓人回到家裡一樣舒服。」 THE SEA的桃木酒吧散發出置身船內的舒適感,鄉村風格來自海明威最喜歡的帆船Pilar。桃木桌中間的金色金屬,有類似冰箱的功能,將酒杯置於其上,保存最適溫度的最佳風味。 分享 facebook

兩家酒吧都使用旋轉蒸發器,這是一種在短時間內將某種元素快速提取、精準控制、並加強風味的儀器,比如眼前一杯雞尾酒,喝的到花生的風味,卻看不到花生,因為花生已透過儀器轉換,完美地與酒結合。THE SEA的酒單以編號命名,每杯酒都只有兩種元素,當看到酒單,就能想像出風味,而入口的滋味也的確與腦中勾勒的一模一樣,這也是THE SEA最大的特色:「直接、簡約、樸素」,儘管每款調酒背後所需的技術和過程,都異常復雜。Roman說,從沒想過他們的第一家酒吧THE OLD MAN能獲得如此高的殊榮,他們只是一直在做喜愛的事,並付出最佳努力。創辦人的樸實無華,正反映在THE SEA。 分享 facebook 分享 facebook

Add. 香港上環普仁街 2 號地下

Time. 17:00~00:00

Web. www.facebook.com/Theseabytheoldman

Happy Wednesday賽馬場的周三派對

香港賽馬文化是世界級的特色,賽馬每周於兩地舉辦,周三在跑馬地還有派對般的Happy Wednesday,現場不乏表演和美食攤位等。香港賭馬是合法的運動博弈項目,一注至少港幣10元。看不懂馬經、馬報沒關係,有專門的觀光手冊,依難易度分成4本,教你如何賭馬;現場人員也都很樂意引導解說。最簡單的玩法,就是選一匹你覺得是第一名的馬(獨贏)、或一匹會得前三名的馬(位置)、或兩匹會得前兩名的馬(連贏)、或兩匹會得前三名的馬(位置Q)。 分享 facebook 分享 facebook

賽事開始前,馬匹接連而出,走在馬圈上暖身、亮相;賽事開始,馬術師駕著馬匹,破閘而出,奮力向勝利邁進;不過兩三分鐘的時間,緊張的氣息被衝破,歡聲雷動,幾家歡樂幾家愁,一場賽事結束。 分享 facebook

香港於每年9到6月、或7月賽馬,通常暑假期間因為天氣過於炎熱,賽馬會暫時休息。香港一共有兩處賽馬場,一個在沙田,腹地廣大,每周末(周六或周日)賽馬;一個在跑馬地,連接賽馬博物館,每周三賽馬;因其周遭都是高樓大廈,晚上華燈初上,在跑馬地賽馬場還能看夜景。

Happy Wednesday目前只在跑馬地的賽馬場舉辦,賽馬每隔半小時進行一場,中間的休息時間,就投入派對吧!美食、佳釀、表演,Happy Wednesday每周都有不同的主題,有時是韓流來襲,韓式料理的香氣從各個攤位陣陣飄來、挑動味蕾,還有韓國音樂舞蹈表演串場,鼓動全場氣氛。有時則如同巴西嘉年華,觀眾也跟著變裝,不自覺跳起森巴舞,一起嗨翻全場!遇到特別的賽事時,還會施放煙火,看起來是如此璀璨耀眼。 每當有特別的賽事時,現場還會施放煙火,夜晚的賽馬場更加璀璨耀眼。 分享 facebook 周三在跑馬地賽馬場的派對,現場有眾多飲品美食可供選購。 分享 facebook 分享 facebook

Add. 香港跑馬地黃泥涌道雅谷大廈/香港新界沙田馬場

Web. www.racing.hkjc.com

Time.依賽事多寡而定,通常於下午跟晚上舉辦

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康