宜蘭樂玩習藝 悠哉行腳

【撰文/蔡淞雨 攝影/Ray】

夏日來臨，有著大片台式紅磚屋瓦建築群和河水環繞的「宜蘭傳藝中心」，是親子一起度過有〝藝思〞的暑假不可錯過的地方。位於其間的「老爺行旅」，特別推出「納涼藝夏」活動，全家人來互動體驗，一起為這個夏天，製造不一樣的歡笑聲！ 夏夜的戶外野台音樂會場地，白天坐在這裡也很愜意。 分享 facebook

占地3.5公頃，園區寬廣、花木扶疏的「宜蘭傳藝中心」，感受台灣本土藝術創意最棒的地點。園區最有吸引人的就是表演和琳瑯滿目的體驗活動，舉凡皮雕、竹編、做童玩、香包、金工、藍染等DIY，大人小孩都可以一起做，開心玩。

涼夏一起活力嗨玩

傳藝中心裡的住宿地點「傳藝老爺行旅」，今年夏天更加碼推出「納涼藝夏」展演，每天有玩不完的和〝古早生活〞互動接觸活動。從早上十點開始，有增福添壽含意的「立夏秤人趣」，在老爺紅磚廣場用傳統秤來秤體重，感受從三國時代古早人在此時秤重，昔日社會糧食不多，增胖不易，若能增重實為福氣的風俗。與老牌中藥行合作的「老爺青草鋪」，將流行於廣東、華南地區傳到台灣的生津退火青草茶，其材料和說明呈現在紅磚廣場上，每日下午提供清爽青草茶為遊人消暑氣。 小野台是喝飲料，全家一起玩遊戲的交誼空間。 分享 facebook 分享 facebook

進入「傳藝老爺」大廳，無不被天花板猶如相機觀景窗的特殊「屋中屋」設計所吸引，交趾陶大師林洸沂所做的精緻傳統人像就在天花板漂浮著，常讓人盯住天花板細瞧，老爺特別於每天上午安排導覽解說，深入欣賞大師的技藝。此外，晚上寧靜的園區，化身為遊戲和表演場，吃完晚餐來玩「發現賞夏亭」吧！走一走尋找園內三座發呆亭，蓋滿三個住在園裡的大鳥〜黑冠麻鷺紀念戳，即可獲得明信片或限量環保杯袋，或者到小野台，在大自然氛圍環繞中，來一場伸展筋骨的基礎瑜珈課程，每逢周五六，有象徵祈福的蛋套編織DIY，以及和觀眾近距離觀賞互動的野台音樂會，在老爺休憩，從早到晚，將給你滿滿活力的夏天。 住宿區閩南古厝外觀，林園廊道樹木盎然，融合自然與歷史風情。 分享 facebook 分享 facebook

住在東西激盪的美學中

走美美的紅磚迴廊、木造廊道，或是在特別打造的陽台，都能感覺徐徐微風在環境裡流動，即使不開冷氣也很舒適，「傳藝老爺行旅」是台灣綠建築的示範基地，夏季每天有綠建築導覽，帶大家認識它。 台灣古厝vs荷蘭藍磁磚，東西交融設計的大廳令人驚艷。 分享 facebook

「傳藝老爺」外觀為台式懷舊建築，內部卻充滿「東方link西方」、「新connect舊」東西交融的設計元素，由荷蘭五大建築師團隊之一的Mecanoo操刀，巧妙安排荷蘭的藍瓷磚與台灣花窗、紅磚等相遇，令人眼睛一亮。走進親子客房，可以發現窗戶位置特別低，讓光線充足，更通風，同時收看窗外綠意美景，兩個房間中有一個專為小朋友設置的帳篷間，牆上有藍天風箏，帶著小朋友的想像一起飛高高。 家庭客房有超寬廣的景觀窗戶，讓綠意與光線自然灑進來。 分享 facebook 每個房間都有獨立的客廳規劃設計，整體空間設計相當寬敞。 分享 facebook 親子客房裡設有帳篷和可愛的壁畫小道具，彷彿小朋友的秘密基地。 分享 facebook

家庭客房有兩間房間與一個小客廳，特別適合全家人或者三五好友共聚，值得一提的是，本身擁有廣大綠地、五星級飯店廚藝和美麗建築，近來有越來越多新人選擇在此舉辦婚禮和婚宴，紀錄一生中最美麗的記憶。 分享 facebook

Web. www.hotelroyal.com.tw/yilan/

Fb. The Place Yilan 宜蘭傳藝老爺行旅