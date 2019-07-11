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年輕人怎麼了？這玩意有毒恐帶病 為何爭相違法偷養

居住正義？台中社宅用地遭標售的諷刺與矛盾

賞淡海夕照 東方禪意五行體驗

2019-07-11 12:37Ciao潮旅

【整輯/AH 攝影/李文欽】

全新度假飯店帶來獨具魅力感官享受，位於淡水河畔唯一的紅樹林臺地，新開幕的「蘊泉庄」，典雅禪意的庄園風格，融合自然五行美景以及養生湯泉風呂，更貼心的是人性化考量的友善設計，全套禮賓員接待，在這裡，每位旅客都能找到適合自己的度假方式。

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乘坐捷運淡水線於紅樹林站下車，再轉乘淡海輕軌綠山線第一站，於竿蓁林站，步行約2分鐘即可抵達。「蘊泉庄」優雅之名，好美的品牌印象，大隱隱於市，與國寶紅樹林為鄰，可遠眺觀音山，近瞰淡水河，是到淡水旅遊最頂級的度假飯店新選擇；而豪宅式的概念設計，挑高大廳搭配落地窗，引自然光流瀉，極富東方禪意的整體蘊涵，自然原木色溫潤質感，讓人心境沉澱沉靜，舒適悠閒氛圍，就像回到家一樣的輕鬆自在。

蘊泉庄大門外觀。
蘊泉庄大門外觀。
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挑高大廳搭配落地窗引自然光。
挑高大廳搭配落地窗引自然光。
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豪宅全套房式設計 高規格禮賓服務

15層雙連棟建築，共有78間套房，是全台唯一全套房渡假飯店。以金、水、火、木、土五行命名。每間客房約有23坪大至45坪寬敞場域，無障礙空間設計，皆有起居室、小廚房、臥室、養生湯池或是榻榻米茶室，最特別得是乾濕分離的浴室，坐著即能享受淋浴及水療體驗的養生SPA浴座。而景觀獨立陽台，山、河，海景緻一一映眼簾，絢麗的金色淡水夕陽更顯浪漫。若有小朋友的家庭，飯店會設置可愛造型的兒童遊戲帳篷，讓小孩也有專屬自己的小小天地。

每間客房約有23坪大至45坪寬敞場域。
每間客房約有23坪大至45坪寬敞場域。
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坐著即能享受療體驗的養生SPA浴座。
坐著即能享受療體驗的養生SPA浴座。
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更貼心的是，每位來訪「蘊泉庄」的旅客將享受高規格禮賓Concierge服務，入住當天，就會有管家到紅樹林捷運站免費接駁，或是直接到停車場帶領房客到房內辦理check-in手續，並一一介紹房內設計與服務，送上迎賓飲品「蜜漬檸檬石花凍」，感受親切熱誠的禮遇。翌日，有專人直送蘊木盒早餐，在房內即可悠哉享受豐富的中西式早餐，精選在地小農食材，手作烘培麵包搭配飲品，當季新鮮水果製成果醬和甜品等，美味又健康。

專業級管家一對一服務。
專業級管家一對一服務。
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大受好評的蘊木盒早餐。 圖片提供／蘊泉庄Yun Estate Hotel
大受好評的蘊木盒早餐。 圖片提供／蘊泉庄Yun Estate Hotel
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在淡水也可以享受湯泉的溫柔膚觸

飯店更為旅人規劃各項悠閒設施滿足闔家出遊每位成員需求。大廳連通戶外的日暮步道，是欣賞淡水夕陽的最佳地點。日蘊堂餐廳，主廚以無國界料理展現創意佳餚，夜晚於飲冰室品酩美酒伴有書香賦題，尤其四款特調茶酒，微醺滋味最難忘。身處淡水難得可以體驗溫泉，沐天澤開發自大屯山泉源，提供富有鐵質的碳酸氫鈉泉，讓皮膚得到最好滋潤，採預約制，人數限定8位以內，全然盡情悠游其中。

日蘊堂餐廳佐大面夕照美景。
日蘊堂餐廳佐大面夕照美景。
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飲冰室品酩美酒伴書香。
飲冰室品酩美酒伴書香。
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沐天澤提供富有鐵質的碳酸氫鈉泉。
沐天澤提供富有鐵質的碳酸氫鈉泉。
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親子童玩間是小朋友最愛，如座落於北歐城市裡的小社區，木工坊、小超市、廚房餐廳、圖書區等歡樂設施，堪稱是全台最有氣質的兒童遊戲室。其它還有電動遊戲間，讓大人小孩穿越時空共享童年夢幻逸品，古意照相館，一個充滿台灣舊時光韻味的照相空間，是最美打卡留影處，加上健身房、蘊樂府，影戲院等，即使是待在飯店內也不無聊。

親子童玩間強調自然原木質感。
親子童玩間強調自然原木質感。
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古意照相館是最美打卡留影處。
古意照相館是最美打卡留影處。
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想要漫遊淡水小鎮，另規劃親子踏青、情侶浪漫、文化知青、樂齡古蹟四條路線行程，還有禮賓員私藏景點推薦，提供淡水輕旅行手繪慢遊時光地圖和旅遊點接駁服務。「蘊泉庄」邀您與最愛家人、朋友一起寵愛身心，積蘊五行相生舒適能量，徐徐沉澱、蓄積與綻放。

Web. www.yunestatehotel.com

Fb. 蘊泉庄Yun Estate Hotel

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「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！
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