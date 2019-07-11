親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

年輕人怎麼了？這玩意有毒恐帶病 為何爭相違法偷養

居住正義？台中社宅用地遭標售的諷刺與矛盾

跟著小王子在台北展開奇幻旅程

2019-07-11 12:33Ciao潮旅

【整輯/AH 攝影/Ray】

座落於大直地區，2018及2019年更榮獲米其林餐廳及住宿推薦，台灣自創品牌的五星級國際飯店「台北美福大飯店」，為大人小孩精心設計小王子星球之旅主題房，不僅能完全沉浸於「小王子」的專屬小宇宙裡，還可以把紀念品帶回家，尋回那份最純真的初心感動。

床頭牆面壁畫到抱枕都有小王子陪伴。
床頭牆面壁畫到抱枕都有小王子陪伴。
分享

「用心看，你的每一趟旅程，將讓你獲得更多，因為真正重要的東西，是肉眼無法看見的」。這位深受大人小孩喜愛的法國知名小說「小王子Le Petit Prince」，於今年屆滿76周年，他喜歡探索各星球，在宇宙的旅行終點來到第七顆行星「地球」，這趟旅程中來到了「台北美福大飯店」，短暫停留至2020年3月31日，要來馴服每位入住的旅客。

圖片提供/台北美福大飯店
圖片提供/台北美福大飯店
分享

在充滿小王子氛圍的主題房悠閒入夢

哇！打開「小王子星球之旅」主題房，不僅小孩興奮，連大人們都雀躍了，這裡會是全家最喜愛的B612星球，從床頭牆面壁畫，床上、沙發上抱枕都是小王子與其朋友的身影，被他馴服的小狐狸，獨一無二的嬌貴玫瑰，盒子裡的小羊等，床頭旁邊並擺放注音版的小王子讀本，可以讓小小孩也能輕鬆閱讀，或是大人重拾回憶，為孩子說說小王子的宇宙遊記故事。

分享

「小王子星球之旅」住房專案，書迷們可入住頂級寬敞的行政客房，雙人入住每房享優惠價；親子四人同行，可選擇入住備有兩中床的菁英客房約19坪，另享優惠價，除了小王子相伴一起甜蜜入夢外，客房內的飲料及小點心皆可免費享用。

小王子星球之旅行政客房。 圖片提供/台北美福大飯店
小王子星球之旅行政客房。 圖片提供/台北美福大飯店
分享
小王子星球之旅菁英客房。 圖片提供/台北美福大飯店
小王子星球之旅菁英客房。 圖片提供/台北美福大飯店
分享

另外，飯店還特別提供一份小王子主題沐浴品組，一套六款的小王子尋味明信片，以及設計款文書組，有信紙、便條、設計款文件夾，通通都可以帶回去收藏，不妨拿起筆，重拾最原始的筆尖溫度，於專屬的小王子便籤上記下最喜歡的一段，或專用信紙或明信片寫下此趟旅行的記憶，分享給最想念的人。

分享

享豐盛中西式早餐 悠游戶外恆溫游泳池

一夜好眠，在灑進溫柔晨光的客房內醒來，凡入住「小王子星球之旅」住房專案，即享有人氣彩匯palette自助餐廳的免費早餐成人兩客，邀請您一起來享受最美好的早晨時光，從6點半開始，彩匯自助餐廳就像一座鮮食的百樂園，備有各種精緻的中西式早餐。中式早餐有現做的手捏飯糰、蛋餅、燒餅、清粥小菜、小籠包、現煮時蔬等，新增台灣傳統美食刈包，當然還有最受歡迎的美福熟成牛肉麵，西式的有火腿、臘腸、沙拉、現烤麵包、手工現打果汁，新鮮歐姆蛋等各式蛋料理，豐富多元、營養均衡、健康美味，絕對滿足賓客需求，喚醒大家一天的活力光采。

彩匯自助餐廳提供精緻中西式早餐。
彩匯自助餐廳提供精緻中西式早餐。
分享
分享

即使待在飯店裡也一樣好玩，房客可以盡情使用四樓的健身中心、男子三溫暖，尤其是飯店中庭、超大戶外恆溫游泳池是孩子最佳的遊戲場，全年四季盡情暢游，天氣晴朗時，悠然於池畔躺椅上享受日光浴，欣賞劍南山的迷人景致，夜晚時一邊戲水，一邊觀賞台北市飯店首創之露天大型屏幕播放的電影，何等愜意！

分享
分享

「小王子星球之旅」住房專案，只到明年三月底，且房間數不多，想要讓親愛寶貝熟知小王子的故事，預約要趁早喔！

Web. www.grandmayfull.com

Fb. 台北美福大飯店Grand Mayfull Hotel Taipei

分享

Ciao潮旅

「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

Hong Kong縱情香江 徹底放輕鬆

2019-07-11 12:52

宜蘭樂玩習藝 悠哉行腳

2019-07-11 12:39

賞淡海夕照 東方禪意五行體驗

2019-07-11 12:37

今夏暢快乾杯 大啖美食最過癮

2019-07-11 12:35

坐山觀海 來墾丁當一頭懶牛

2019-07-11 11:28

雲林溜小孩 徜徉南洋熱帶風情

2019-07-11 09:30

台灣雲林／敘舊童年 親子同樂掌中世界

2019-07-11 09:28

暢遊雙樂園 擁奶油獅入眠

2019-07-11 09:26

親子旅新據點 澎澎鬆鬆守護獅來相伴

2019-07-11 09:25

TOKYO 東京話題潮旅宿

2019-06-04 09:27

品午茶 夜微醺 發現文創新樂趣

2019-06-03 08:54

全新感官「義」境的極致享受

2019-06-03 08:54

繽紛花漾 山城裡的美麗嬌影

2019-06-03 08:54

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

藝術伴入眠 享星級美饌

2019-05-31 15:31

親水湖畔 連結最美單車步道

2019-05-31 15:31

開啟驚喜旅程 歡聚璀璨澳門

2019-05-07 09:26

設計玩味 發現南港驚喜所在

2019-05-07 09:26

一門一世界 漫遊夢幻之境

2019-05-07 09:26

晴雨霧嵐如畫 愛上綠林山居

2019-05-07 09:26

鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 09:26

松花堂御膳 會席料理春天旬味

2019-05-07 09:26

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

PALAU帛琉 海洋奇境

2019-05-06 15:53

在帛琉Palau 異國美食是主流

2019-05-06 15:53

帛琉Palau人文風情獨特魅力

2019-05-06 15:53

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

高雄藝術新風采 米其林饗宴

2019-04-08 15:51

手沖咖啡佐陽明山春天笑妍

2019-04-08 15:37

跟著太子熊悠遊礁溪

2019-04-08 15:34

川巴子歸來 小菜吃到飽

2019-04-08 15:31

悠享宜蘭湯泉浴 品午後時光

2019-04-08 15:28

高雄耀眼新星 以港都的「水」為主題

2019-03-08 16:17

TCDC泰國創意設計中心 美學與設計的基地

2019-03-08 16:17

食材零浪費 米其林美味 江振誠的鑄鐵鍋料理

2019-03-08 16:17

開啟嘉義五感旅程品味絕佳饗宴

2019-03-08 15:50

泰國曼谷 創意與多元融合的城市

2019-03-08 15:49

全臺第一間BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳

2019-03-07 17:08

金碧輝煌 澳門豪奢極限旅

2019-01-21 09:19
看更多

熱門文章

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

2019-07-03 16:57

從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

2019-07-08 11:02

旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯 台灣30年都沒變

2019-07-10 12:40

亞洲新二代小s女兒 許曦文創造屬於自己的傳奇

2019-07-07 10:46

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:54

輸美專機飛起來！深夜的桃園機場 直擊中美貿易戰新贏家

2019-07-10 14:58

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-03 16:57

自律比聰明更重要！

2019-07-08 09:11

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

綠營玩弄「非韓不投」 最怕弄假成真

2019-07-11 08:56

華為：美國的頭號公敵之路

2019-07-08 12:16

臺灣版麻雀變鳳凰 等著叫好叫座

2019-07-08 15:01

最低估的華為概念股

2019-07-04 12:19

李顯龍給台灣的啟示

2019-07-04 16:59

健身產業從中美貿易戰崛起

2019-07-08 10:19

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13

草包不住火 綠粉鼓吹藍初選挺韓

2019-07-11 08:56

愛吃臭豆腐、學李小龍打拳！德國醫學博士迷上中醫 棄高薪來台定居12年

2019-07-10 12:37

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-04 16:59

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-04 16:59

末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

2019-07-04 12:41

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 16:55

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 11:45

謝金河：假如台商回流成真…台股有沒有機會重返榮耀？

2019-07-04 12:26

黎智英、何韻詩爭相為港奔走 一份中國文件洩出：加快對港澳施行「社會信用」制度

2019-07-10 10:40

艾倫也有陰暗面

2019-07-08 09:39

曾在上海慘賠1億、被馬國代理商背叛 日出茶太熬出頭 連菲國第一夫人都來加盟

2019-07-10 12:42

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

【編輯室報告】此刻藍綠都是韓粉

2019-07-11 08:55

雙主流：填息股及委屈股 華為供應鏈那些能成為復仇者聯盟？

2019-07-04 12:11

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top