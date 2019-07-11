跟著小王子在台北展開奇幻旅程

【整輯/AH 攝影/Ray】

座落於大直地區，2018及2019年更榮獲米其林餐廳及住宿推薦，台灣自創品牌的五星級國際飯店「台北美福大飯店」，為大人小孩精心設計小王子星球之旅主題房，不僅能完全沉浸於「小王子」的專屬小宇宙裡，還可以把紀念品帶回家，尋回那份最純真的初心感動。 床頭牆面壁畫到抱枕都有小王子陪伴。 分享 facebook

「用心看，你的每一趟旅程，將讓你獲得更多，因為真正重要的東西，是肉眼無法看見的」。這位深受大人小孩喜愛的法國知名小說「小王子Le Petit Prince」，於今年屆滿76周年，他喜歡探索各星球，在宇宙的旅行終點來到第七顆行星「地球」，這趟旅程中來到了「台北美福大飯店」，短暫停留至2020年3月31日，要來馴服每位入住的旅客。 圖片提供/台北美福大飯店 分享 facebook

在充滿小王子氛圍的主題房悠閒入夢

哇！打開「小王子星球之旅」主題房，不僅小孩興奮，連大人們都雀躍了，這裡會是全家最喜愛的B612星球，從床頭牆面壁畫，床上、沙發上抱枕都是小王子與其朋友的身影，被他馴服的小狐狸，獨一無二的嬌貴玫瑰，盒子裡的小羊等，床頭旁邊並擺放注音版的小王子讀本，可以讓小小孩也能輕鬆閱讀，或是大人重拾回憶，為孩子說說小王子的宇宙遊記故事。 分享 facebook

「小王子星球之旅」住房專案，書迷們可入住頂級寬敞的行政客房，雙人入住每房享優惠價；親子四人同行，可選擇入住備有兩中床的菁英客房約19坪，另享優惠價，除了小王子相伴一起甜蜜入夢外，客房內的飲料及小點心皆可免費享用。 小王子星球之旅行政客房。 圖片提供/台北美福大飯店 分享 facebook 小王子星球之旅菁英客房。 圖片提供/台北美福大飯店 分享 facebook

另外，飯店還特別提供一份小王子主題沐浴品組，一套六款的小王子尋味明信片，以及設計款文書組，有信紙、便條、設計款文件夾，通通都可以帶回去收藏，不妨拿起筆，重拾最原始的筆尖溫度，於專屬的小王子便籤上記下最喜歡的一段，或專用信紙或明信片寫下此趟旅行的記憶，分享給最想念的人。 分享 facebook

享豐盛中西式早餐 悠游戶外恆溫游泳池

一夜好眠，在灑進溫柔晨光的客房內醒來，凡入住「小王子星球之旅」住房專案，即享有人氣彩匯palette自助餐廳的免費早餐成人兩客，邀請您一起來享受最美好的早晨時光，從6點半開始，彩匯自助餐廳就像一座鮮食的百樂園，備有各種精緻的中西式早餐。中式早餐有現做的手捏飯糰、蛋餅、燒餅、清粥小菜、小籠包、現煮時蔬等，新增台灣傳統美食刈包，當然還有最受歡迎的美福熟成牛肉麵，西式的有火腿、臘腸、沙拉、現烤麵包、手工現打果汁，新鮮歐姆蛋等各式蛋料理，豐富多元、營養均衡、健康美味，絕對滿足賓客需求，喚醒大家一天的活力光采。 彩匯自助餐廳提供精緻中西式早餐。 分享 facebook 分享 facebook

即使待在飯店裡也一樣好玩，房客可以盡情使用四樓的健身中心、男子三溫暖，尤其是飯店中庭、超大戶外恆溫游泳池是孩子最佳的遊戲場，全年四季盡情暢游，天氣晴朗時，悠然於池畔躺椅上享受日光浴，欣賞劍南山的迷人景致，夜晚時一邊戲水，一邊觀賞台北市飯店首創之露天大型屏幕播放的電影，何等愜意！ 分享 facebook 分享 facebook

「小王子星球之旅」住房專案，只到明年三月底，且房間數不多，想要讓親愛寶貝熟知小王子的故事，預約要趁早喔！

Web. www.grandmayfull.com

Fb. 台北美福大飯店Grand Mayfull Hotel Taipei