今夏暢快乾杯 大啖美食最過癮
【整輯/AH】
金車集團啤酒品牌Buckskin柏克金又帶來消暑新據點，進駐101購物中心打造全台首間Buckskin Taproom柏克金啤酒吧，並繼松仁旗艦店後，於中山區推出全台最大「啤酒複合式餐廳」，一、二樓分別為Buckskin Beerhouse柏克金啤酒餐廳南京店、BuckskinYakiniku柏克金燒肉屋，開啟酒食新體驗，更多元享受。
柏克金啤酒吧進駐台北101 將啤酒與義式冰淇淋結合
從享受啤酒出發，貫徹Buckskin「啤酒就是生活」的品牌精神。Buckskin柏克金5月初進駐台北101購物中心，於B1開設全台首間「Buckskin Taproom柏克金啤酒吧」，提供六款新鮮好喝的正統德式生啤酒，帶有清淡麥芽風味的科隆啤酒Kölsch，擁有淡淡果香的水晶小麥啤酒Kristallweizen，以及經典皮爾森啤酒German Pilsner、窖藏啤酒Kellerbier、德式黑啤酒Schwarzbier、老啤酒Altbier等，現場還有專業侍酒師服務，讓消費者挑選最適合自己的啤酒。
同時將啤酒與義式冰淇淋結合，開發低脂、低卡路里的Buckskin柏克金冰淇淋，讓啤酒除了能夠大口暢飲之外，更能夠大口享用，感受不一樣的微醺體驗，「Buckskin Taproom柏克金啤酒吧」不僅成為下班後輕鬆小酌的新據點，也讓更多國外遊客認識台灣在地高品質、新鮮好喝，於多項國際知名啤酒賽事中嶄露頭角的柏克金啤酒，喝一口就難忘。
歐陸經典美食 燒肉屋M9+等級和牛二種享受
位處南京東路二段與新生北路二段相鄰，為全台最大「啤酒複合式餐廳」，一樓的Buckskin Beerhouse柏克金啤酒餐廳南京店，延續松仁旗艦店的特色，以各項「啤酒」元素，如古銅色的鍍鈦建材、啤酒花吊燈等延伸設計；以雙U型吧檯為核心，180個內用座位，不論是想獨自暢飲、雙人共享，或多人歡聚，還是不受打擾的包廂區，皆能享受最舒適、無壓力的用餐空間。
餐點也和啤酒呼應，除保留旗艦店的人氣佳餚外，更有多款主廚特別設計的限定餐點，像是蒜味蝦薯條、爐烤櫻桃鴨胸等，也有現烤手工拿坡里式Pizza，包括德義香腸、四種起司、綜合海鮮、烤棉花糖香蕉巧克力等六種口味，一次滿足鹹甜兩個胃的幸福甜蜜滋味。
二樓的Buckskin Yakiniku柏克金燒肉屋為全新推出的餐飲型態，場域融合日式與歐式的陳設風格，主打澳洲最高等級M9+和牛、特選美國牛肉等高品質肉品，以及多樣新鮮的海鮮品項。推薦特色料理適合多人分享的豪華和牛、特選牛肉及本日海鮮組合，以天然水果軟化並提升肉質甜嫩度的水果漬肋條、取自西班牙頂級豬種珍稀豬前頸部的西班牙松阪豬、澳洲和牛搭配半熟蛋的味付澳洲和牛飯、鴨蛋黃與明太子醬汁淋上爐烤蜜地瓜後再疊上鴨蛋白幕斯的鴨蛋黃烤地瓜、柏克金啤酒冰淇淋聖代等，在在滿足老饕們的味蕾。
另提供精選的六款佐料，包括玫瑰鹽、香蒜鹽、柚子鹽、日式椒鹽、七味粉與頂級松露鹽，除了品嚐食物原味鮮甜外，也可以依照每種食材搭配餐廳所推薦的佐料，當然最美味燒肉要與最優質的柏克金啤酒搭配，絕對更過癮！今夏最清涼的聚會，就到柏克金啤酒各據點消消暑吧！
Buckskin Beerhouse柏克金啤酒
Web. www.buckskin.com.tw
Fb. Buckskin Beerhouse 柏克金啤酒餐廳
Fb. Buckskin Yakiniku 柏克金燒肉屋
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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