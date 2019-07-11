坐山觀海 來墾丁當一頭懶牛
【撰文/Aries Huang 攝影/林韋言】
到墾丁需要些許路程，但看到湛藍海水，頓時倦意全消，墾丁民宿何其多，但入住「4 Sisters Villa姊妹沙灘別墅」最難忘，望眼所即船帆石近在眼前，如置身歐風古堡，沉浸歐式生活美學，而五星級早餐帶來的味蕾驚喜和專業管家貼心服務，雖短暫駐足，心卻已留下！
偌大園區裡漫步悠遊，椰子樹、珊瑚樹蓬勃發展，花朵璀璨亮麗綻放，鳥兒跳躍穿梭林間傳來悅耳叫聲，偶爾看見小山羊悠閒吃草，自然生態精彩豐富，這是「4 Sisters Villa姊妹沙灘別墅」的專屬畫面，位於船帆石的對面，擁有無邊的山海景，跨個馬路就可到沙灘戲水，在這裡，發呆放空，一大樂事。
客房風格各異獨具特色 展現主人的品味美學
為南台灣知名「台灣牛」牛肉麵的四學士姊妹所開設，「4 Sisters Villa姊妹沙灘別墅」主打到墾丁當一頭懶牛，民宿主人二姐林麗君於18年前來到南國一手逐步打造5000坪園地，她說她愛上墾丁的海水、這裡的單純與人情味，從此定居，藉由難得機緣期與他人分享。
想找回於歐洲念書的初心感動，別墅分別由早安領事館、微光海岸館、魯賓遜漂流館、遠離非洲館四棟歐式建築組成，同時提供微光海岸館、遠離非洲館的包棟服務，每棟皆有獨立出入口，寬敞客廳和挑高餐廳，分別各有4到5個房間，適合閨蜜好友或是全家出遊，大家歡樂共聚一堂專屬Villa而不受打擾。
每間客房都是由二姐親自與設計師討論，蘊含故事、蘊含夢想，賦予自然、藝術、品味的空間美學，用色材質、家具燈飾講究細節。像是微光海岸館，帶有濃厚英式新古典的風格，與迎風360度山海景更增浪漫情懷。魯賓遜漂流記館內的「磐石Rock」，無敵海景尊爵雙人房，呈現英式工業復古Loft Space，還可以一邊泡澡一邊欣賞船帆石昂然觸立的美景，早安領事館內的「為愛朗讀」雙人房是網美打卡的最愛，整面Tiffany藍牆面清新舒心，房內典藏250部原文經典，彷彿置身在西洋文學的瑰麗世界，如有機會，每間客房皆值得入住體驗、親臨感受。
中西式早餐Buffet有五星級飯店的水準
蛙鳴相伴，於靜謐夜晚沉沉入睡，翌日烏頭翁、紅嘴黑皮等小鳥聲喚起晨醒，8:30豐盛早餐於早安領事館的1樓餐廳登場，民宿馳名的中西式早餐Buffet果然名不虛傳，色香味俱全、結合當地的特色小吃，完全不輸五星級飯店料理，二姐表示這是她遠嫁奧地利的妹妹，特別至當地百年的飯店工作，學習其精髓，透過精美食器，擺盤美學及西式手藝，希望帶給旅客另一個難忘的旅遊記憶點。此外，贈送青花瓷牛肉麵體驗券，11點至下午3點，一定要來嚐嚐紅燒牛肉麵，房間有赤貴妃牛肉乾試吃包，喜歡還可以另購置當伴手禮。下午3點為入住賓客，準備經典迎賓下午茶，開啟美好的時刻。
被喻為台灣前十大優質民宿之一的「4 Sisters Villa姊妹沙灘別墅」，更重視無所不能的專業客製化服務，在乎小細節的貼心，難怪令旅客大為讚賞，在國際國內訂房平台全年保持9.5～9.2分高標準。二姐說這些年來，因經營民宿，認識的朋友多了，感覺世界也變大了，竭誠歡迎大家來這裡交朋友，創造屬於您我之間的多采回憶。
墾丁姊妹沙灘別墅
Web. http://4sistersvilla.com
Fb. 墾丁姊妹沙灘別墅Four sisters villa
留言