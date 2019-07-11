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雲林溜小孩 徜徉南洋熱帶風情

2019-07-11 09:30Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影/林韋言】

茅草屋、棕櫚樹、海岸沙灘….，還以為來到峇里島，就在雲林「雅聞峇里海岸」，一座親子遊憩的絕佳景點，在這裡，小朋友可以盡情奔跑、可以玩沙玩個夠，還有藝術彩繪牆、繽紛的玫瑰園，處處適合拍照打卡，餐飲更是高CP值，大人們只要放空發呆，可以消磨大半天。

國內首創的人造沙灘海岸戲沙池。
國內首創的人造沙灘海岸戲沙池。
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不用出國，位於斗六石榴班百年火車站附近的「雅聞峇里海岸」，就很有異國渡假氛圍。這是台灣知名美妝生技公司，雅聞集團(ARWIN)成立的第三座觀光工廠，旗下另有位於楊梅的雅聞魅力博覽館，三義的雅聞香草植物工廠，苗栗頭屋的雅聞七里香玫瑰森林。這些觀光工廠最大特色就是著重在戶外的自然環境營造，不僅是親子旅遊的好去處，更是超棒的生態教室，同時也是保養全家肌膚的採購園地。

處處適合拍照打卡留作紀念。 圖片提供/雅聞峇里海岸
處處適合拍照打卡留作紀念。 圖片提供/雅聞峇里海岸
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人造沙灘海岸戲沙池是小朋友的最愛

「雅聞峇里海岸」佔地約五公頃，為國內最大的南洋風情景觀區，入園參觀不需門票或預約團體(20人以上)導覽預約。穿過茅草屋門廳，偌大鏡面水池迎賓瀑布近在眼前，宛如進入峇里島的度假村，往左手從大廳進入是主要的參觀動線，這裡展示雅聞集團近40年來的創業背景與歷史沿革，產品研發與生產過程，從中可以讓孩子了解與認識台灣傳統美容產業的故事，深具寓教於樂。

鏡面水池迎賓瀑布。
鏡面水池迎賓瀑布。
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漫步於庭院造景廊道，不同區域景觀各異，粉色、白色雞蛋花、海芒果、白水木、扶桑花等南洋植栽，還有水池造景、石雕藝品、彩繪衝浪板等，每一區塊，都是雅聞別出心裁設計打造，例如「千手禮佛」、「湧源幸福」（寓意永遠幸福）。

穿過廊道，便可遇見國內首創的人造沙灘海岸戲沙池，雪白細沙十分乾淨，是小朋友的最愛，玩上一整天也不會膩，大人們則可以閒坐於茅草屋，或是選個陽傘躺椅賞景，何等悠閒自在。

海岸沙灘區最美端景。
海岸沙灘區最美端景。
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沙灘區不定期舉辦活動，今年暑假將推出沙灘遙控車大賽，敬請密切注意FB公告日期。而最大亮點是沙灘旁有一條彩繪牆，3D塗鴉牆夢幻翅膀、立體字母牆等，都是工作人員自己畫的，不僅為園區增添繽紛色彩，也是大家一定要留影的吸睛畫面。

閒坐一隅海岸沙灘區。
閒坐一隅海岸沙灘區。
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圖片提供/雅聞峇里海岸
圖片提供/雅聞峇里海岸
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園區可欣賞各式品種 繽紛多彩的玫瑰花

來到峇里景觀區，寬闊綠色草原，小朋友可以自由跑跳，我愛BALI的字樣一定要和它入鏡，其中更可見嬌貴的身影處處搖曳，園區陸續種植好多各式品種的玫瑰花，以茶玫及蔓玫為主，花正開得燦爛，五顏六色、繽紛多彩、令人目不暇給。草原區兩側設有茅草屋、發呆亭與棕櫚樹隨處可見，茅草都是由峇里島真正海運進來的，真得猶如親臨峇裡島般的愜意！

峇里景觀區我愛BALI的字樣。
峇里景觀區我愛BALI的字樣。
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寬闊草原予人閒適自在。 圖片提供/雅聞峇里海岸
寬闊草原予人閒適自在。 圖片提供/雅聞峇里海岸
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逛累了，那一定要到餐廳裡品嘗大受好評、限定口味的芒果霜淇淋，高CP值的餐飲都是現點現作，大推石鍋拌飯、韓式泡菜鍋、義大利麵、披薩、咖哩飯、兒童餐等，餐廳內一處還設有兒童遊戲區，非常貼心。當然離去前別忘了去雅聞體驗館逛逛，雅聞(ARWIN)和倍優(BIOCHEM)的熱銷及新產品應有盡有，保養及彩妝品都可以試用喔！

高CP值餐飲皆現點現作。
高CP值餐飲皆現點現作。
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專為兒童設計的兒童餐。
專為兒童設計的兒童餐。
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大受好評芒果霜淇淋。
大受好評芒果霜淇淋。
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舒壓自然、藝術美學的「雅聞峇里海岸」，假日還會推出魔術表演、泡泡秀活動，非常適合帶著全家一起來散步晃晃，更是專屬孩子們的快樂園地。

峇里景觀區洋溢濃厚峇里風情。
峇里景觀區洋溢濃厚峇里風情。
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Web. www.arwin.com

Fb. 雅聞峇里海岸

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