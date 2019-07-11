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台灣雲林／敘舊童年 親子同樂掌中世界

2019-07-11 09:28Ciao潮旅

【整輯/AH 攝影/林韋言】

旅途中尋一份人文情懷足以深深回味，就在布袋戲的故鄉，全台首座以掌中戲為主題的設計旅店，「虎尾春秋」將老建築、老文化融合新想法，將布袋戲角色貫穿空間元素，結合輕工業風設計，更好玩的是，可以與孩子一起操控布偶，融入想像故事盡情發揮呢！

接待大廳垂飾吊燈映照，春秋戲台超搶眼。
接待大廳垂飾吊燈映照，春秋戲台超搶眼。
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探訪「虎尾春秋」緣由，原來背後具有歷史傳承意義在。前身是由布袋戲大師黃俊雄先生於1980年回到家鄉，建造虎尾第一棟電梯大樓金夜大飯店，後因大師疲於兼顧副業，1996年結束營運。時光流轉，在偶然契機下，自小喜愛布袋戲的「虎尾春秋」董事長周伯良先生，不捨家鄉的歷史建物被遺忘，不忍布袋戲文化式微，因此，他以布袋戲為主題發想，保留原本復古外觀結構，將內部重新打造，2018年「虎尾春秋」於焉誕生、風華再現。

公共區域可以自行上網。
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以生旦淨末丑布袋戲角色貫穿房型設計

一入門，由馬賽克瓷磚拼貼成Q版布袋戲人偶歡迎旅客到來，電梯內也有Q版布袋戲人偶圖示，到了二樓接待大廳，在一個個垂飾吊燈映照下，春秋戲台超搶眼，特別找上從黃海岱大師就開始配合的老師傅用最傳統方式搭建，一筆一畫親手繪製，歷時一個半月完成。分外吸睛的迷你版戲台，大小朋友可以實際把玩布袋戲玩偶並留影，成為最熱門的打卡點。

與孩子一起把玩戲偶。
與孩子一起把玩戲偶。
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大廳另一側為文創展示區，其中「虎尾春秋」的鎮店之寶，由黃俊雄老師親手贈送，風靡整全台第一男主角「史艷文」及女主角「苦海女神龍」便擺放於此，深具紀念價值，若喜歡布袋戲，還能將各式角色的小型戲偶買回家。另值得推薦，館內堅持提供在地產品予旅人使用，其中〈春秋好茶〉嚴選冬茶與春茶，〈古坑好咖啡〉使用100%古坑原生咖啡豆，皆是最好的伴手禮。

延續布袋戲元素，每間客房各有獨特性與意涵，以生旦淨末丑布袋戲的角色設計房型。如生房型使用鐵件帶出男性風格，佐以雲朵形花磚帶出文生服裝刺繡感。旦房型以溫潤木色搭配復古花磚代表女性古服的柔美，再以金屬磚輕微點綴，如同胭脂點亮妝容般。淨房型以高聳隔柵代表武將威猛英勇，採細緻馬賽克呼應大花臉花面。末房型以大量暖黃色系來體現老年徐緩無爭之感。丑房型大量將戲偶運用在房間裝飾，運用灰黑色系花磚表現詼諧意象，並以交錯鏡面表現活潑的角色特性，每種房型富鮮明個性，讓人都想體驗住看看。

旦房型以溫柔的木色為主。
旦房型以溫柔的木色為主。
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橄欖綠與灰階色系構築丑房型。
橄欖綠與灰階色系構築丑房型。
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丑房型運用灰黑色系花磚。
丑房型運用灰黑色系花磚。
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特色餐廳與酒吧 佐鮮明色彩享美食美酒

餐廳同樣具有強烈設計風格，一樓的SunnyQ陽光公主與國內插畫家Smart合作，整體空間滿溢濃濃童話風，相信小朋友立刻會愛上，入住「虎尾春秋」即在此享用免費早餐，皇后的華麗雙層芝士雞肉堡最受歡迎，還有中餐及晚餐供應的排餐、義大利麵、燉飯、披薩等亦值得嘗鮮，尤其是戰斧豬排，特選雲林良作工場的豬肉，醃製入味一天以上，每天限量、香氣誘人、大快朵頤好帶勁。

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SunnyQ陽光公主帶有濃濃童話風。
SunnyQ陽光公主帶有濃濃童話風。
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皇后的華麗雙層芝士雞肉堡。
皇后的華麗雙層芝士雞肉堡。
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大推戰斧豬排、義大利麵。
大推戰斧豬排、義大利麵。
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夜晚是專屬大人的時間，十樓的月廊天台酒吧，在大小圓形吊燈的顏色變化下極富浪漫情調，提供啤酒、調酒和小點，享微醺滋味，而半露天的戶外空間，可以居高遙望虎尾的萬家燈火，或是吹吹涼風，度過舒心夜晚，再入夢一覺好眠。

月廊天台酒吧富浪漫情調。
月廊天台酒吧富浪漫情調。
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純樸雲林因「虎尾春秋」賦予生動有趣的旅宿體驗，更是親子旅遊的首選，有故事、有人文、有童玩等，不同的新視覺、心感受，滿載全家人的感動回憶。

Web. www.huweihotel.com.tw

Fb. 虎尾春秋・布袋戲文創設計旅店

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夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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