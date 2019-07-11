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暢遊雙樂園 擁奶油獅入眠

2019-07-11 09:26Ciao潮旅

【整輯/AH】

一年四季歡樂笑聲不間斷，坐落於龍潭渴望園區的「渴望會館」，近小人國與六福村主題樂園，擁有萬坪公園草地，豐富休閒設施，以及可愛的奶油獅主題房，更是對環境友善的環保旅館，適合親子同樂，讓父母最放心，唯一只需擔心孩子們玩瘋了、不想離開。

圖片提供/桃園渴望會館
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深受大小朋友喜愛，高CP值、親子旅遊首選的「渴望會館」，不僅是探索桃園、關西一帶在地風情的最佳休憩據點，最棒得是，絕佳視野遼闊，坐擁可以玩飛盤、溜滑梯、打籃球等，盡情奔跑的萬坪公園草地，另有設置專屬腳踏車停車場及提供腳踏車免費租借，邊騎車邊享受微風徐徐與無限延伸綠意，讓身心感到無比愜意。

全家徜徉萬坪公園草地。 圖片提供/桃園渴望會館
全家徜徉萬坪公園草地。 圖片提供/桃園渴望會館
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圖片提供/桃園渴望會館
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多元休閒設施 超大室內溫水SPA游泳池

「渴望會館」更是全國首家獲得金級環保旅館標章及環保企業獎等雙重認證的綠色環保示範旅館，所以特別重視環保與永續經營訴求，不提供一次性拋棄式用品，請記得入住時要自備盥洗用具、浴帽、梳子、刮鬍刀、拖鞋等；藉此也透過旅行，告訴孩子去感受親近土地，學習愛護自然融入生活，就從隨手做環保開始。

伯爵四人房引大面綠意窗景。 圖片提供/桃園渴望會館
伯爵四人房引大面綠意窗景。 圖片提供/桃園渴望會館
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客房大面開窗引入綿延清新自然景觀，除一般客房外，「渴望會館」特別規劃七間以奶油獅為主題的親子房，像是在幸福森林相聚、歡樂野餐、編織音樂夢等可愛壁飾畫面，又新增恐龍冒險房和海洋冒險房，讓孩子跟著奶油獅與好友們發揮超能力的想像力。此外，飯店更貼心準備床圍、兒童馬桶坐墊、嬰兒澡盆、歐萊德洗沐用品等友善備品，家長陪伴孩子一起走進繽紛活潑的童話世界，親子互動中、情感更升溫。

圖片提供/桃園渴望會館
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圖片提供/桃園渴望會館
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除了舒適住房環境外，B1館內多元的休閒設施，大人小孩更加玩得不亦樂乎！桃園市衛生局金牌水質認證的超大室內溫水游泳池，四季都能玩水，一旁還有兒童戲水池和SPA池，享受無負擔的筋骨舒展。小朋友不想玩水嗎？那就到雲朵波波兒童球池玩耍，這是專為7歲以下兒童所設計，超過萬顆藍白相間無毒、無味海洋波波球，父母可安心，且超夢幻又好拍，歡迎為寶貝們補捉最可愛的畫面！

金牌水質室內溫水游泳池。 圖片提供/桃園渴望會館
金牌水質室內溫水游泳池。 圖片提供/桃園渴望會館
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超夢幻的雲朵波波球池。 圖片提供/桃園渴望會館
超夢幻的雲朵波波球池。 圖片提供/桃園渴望會館
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還不止於此，健身房、桌球、撞球、手足球、桌上冰球等多種室內球類活動設施，敬請大膽較勁發揮實力。令人超嗨的PS4/Xbox/任天堂SWITCH電動遊戲間，無論是格鬥類、運動類、競賽類等各類型遊戲，都適合全家同樂。

館內設有多種休閒設施。 圖片提供/桃園渴望會館
館內設有多種休閒設施。 圖片提供/桃園渴望會館
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遊樂園親子攻略 住房更享優惠

「渴望會館」距離小人國和六福村車程大約6分鐘，離去年搬到關西的小熊博物館約15分鐘車程，因此為了豐富親子旅遊內容，飯店特別推出遊樂園親子攻略住房專案。即日起至2019/12/31止，優惠內容伯爵雙人房、伯爵四人房、奶油獅主題房優惠價住宿一晚，即贈單一家主題樂園全票、樂活早餐，以及免費使用休閒設施。

圖片提供/桃園渴望會館
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奶油獅主題四人房專案，優惠價享樂活早餐4客，親子共讀畫本、彩色筆、青青草地遊戲組、迎賓小點心等，讓小朋友完全沉浸於奶油獅的森林與樂園裡。超乎想像的親子旅內容，「渴望會館」為全家獻上最真摯熱誠服務，期待與您共創滿滿回憶。

Web. www.aspireresort.com.tw

Fb. 渴望會館

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Ciao潮旅

「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！
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