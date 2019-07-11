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親子旅新據點 澎澎鬆鬆守護獅來相伴

2019-07-11 09:25Ciao潮旅

【整輯/AH 攝影/Ray】

好山好水的宜蘭有新飯店開幕了，坐落於大二結文化區，「宜蘭松風文旅」不僅帶來美好的親子同遊住宿體驗，還有兩隻可愛的獅子吉祥物，澎澎、鬆鬆是小朋友的美夢守護者，將陪伴小朋友玩遍宜蘭，希望全家大小每天能朝氣「澎」勃、過得輕「鬆」忘我。

松兒樂親子館設有溜滑梯。
松兒樂親子館設有溜滑梯。
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俐落現代線條，黑白色系交織，「宜蘭松風文旅」全新建築外觀改變了五結鄉的天際線，而夜晚時的漸層燈光開啟，讓大二結文化區夜色更迷人。一入挑高大廳氣勢不凡，以大面石材舖陳搭配典雅燈飾更顯尊榮雅致，尤以接待櫃台上方，大理石面拼貼成為龍的圖像，如畫龍點睛般，最令人嘖嘖稱奇。

挑高大廳氣勢不凡。
挑高大廳氣勢不凡。
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迎賓小品送上宜蘭餅 羅東有名豆奶

創辦人以生產瓦楞紙箱的地健企業起家，特別將紙文化元素注入「松風文旅」，因此在大廳及公共區域擺設瓦楞紙製搖搖馬，讓小朋友們可以實際體驗這趣味又文藝的氛圍。因為圓弧形建築外觀，使得每一層樓的梯廳採大面落地窗設計，可以盡覽田園景緻，錯落有致的宜蘭厝風情等，視野無限開闊延伸。

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「人與人相處的真誠與溫度」是「松風文旅」用心款待旅人之心。希望旅人們在這個舒適靜謐的場域，能夠充分舒暢疲憊的身心。飯店共有82間客房，規劃六種房型，因應旅客需求，11至22.5坪的寬敞空間，整體木質色系搭配呈現溫潤風格，予人溫暖溫馨之感，全然真正徹底放鬆。而以松讚、松馨、松好、松甜分別為客房類型命名，就是取〝松〞為台語發音，熊，有非常厲害的意思。

值得一提，客房的配備一應俱全，備品選用義大利有機沐浴用品，處處貼心客人所需，最有特色的是迎賓小品送上宜蘭餅，以及羅東農會出品、有名的羅董養生豆奶、養生黑豆奶，這是在地人從小喝到大的飲品，口味濃醇香滑、柔和順口，是到羅東必喝的人氣飲品，飯店表示為了小朋友的健康著想，並推廣在地特產，多花點心意是值得的。

松讚雙人房寬敞舒適。
松讚雙人房寬敞舒適。
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松好家庭房全家歡喜相伴。
松好家庭房全家歡喜相伴。
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以石材舖面的衛浴空間。
以石材舖面的衛浴空間。
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松兒樂親子館 充滿歡笑的玩樂天地

入住即享有松饌餐廳提供的自助式早餐，豐富美味又兼顧均衡營養，可見廚藝團隊製作的用心。晚餐則是推出火鍋料理，尤其綠咖喱火鍋、泰國的榴蓮冰淇淋大為驚艷，火鍋配料新鮮豐富，特選宜蘭在地食材、新鮮時令蔬果，吃得到最純粹原味。另一處為松香咖啡廳，可以遠觀山景、市景及蘭陽平原夜景，悠閒品茗、喝咖啡，是盡情慵懶發呆的舒服空間，配備兩台75吋4K液晶電視亦能作為小型會議空間使用。

松饌餐廳提供精緻美饌。
松饌餐廳提供精緻美饌。
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除了提供舒適休憩環境與精緻美饌外，「松風文旅」對於休閒設施也很用心。六樓戶外的松清泳池，讓人盡情舒展身心。最棒的是位於十樓的松兒樂親子館，一整層專為兒童設置的遊樂室，超大空間，孩子們可以盡情玩耍，還有可愛的澎澎、鬆鬆帶著一群好朋友來和小朋友同樂，有火車造型球池、各式各樣玩具、玩偶，還有以體能釋放為導向的遊樂設備，包含滑草區、攀岩區及繩索等，並不時推出DIY活動，滿溢的歡笑聲，讓爸媽好放心，就怕孩子們捨不得離開呢！

可盡情暢游的松清泳池。
可盡情暢游的松清泳池。
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「松風文旅」鄰近羅東及宜蘭市，附近景點有二結王公廟、中興文創園區、羅東夜市等更豐富您的行程，就讓宜蘭的純樸民風及好客之情，緩慢您的步調，閒適悠然、無比自在。

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Web. www.sofun-hotel.tw

Fb. www.facebook.com/hotel.sofun/

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Ciao潮旅

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