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7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

年收百萬扛1700萬房貸「撿親戚衣穿」 原因曝光掀論戰

TOKYO 東京話題潮旅宿

2019-06-04 09:27Ciao潮旅

【撰文/林郁姍、蔣德誼 圖片提供/alpha co ltd.、UDS株式會社 特別感謝/Hotels.com】

對許多旅行者而言，「住飯店」早已不僅僅為了休息一晚，而是認識這座城市的一處接點。它們或有著引人入勝的設計細節，或是從經典中翻新，在經常吸收與創造風潮的東京，也總有讓旅人們眼睛一亮的新旅店可供選擇。

MUJI HOTEL GINZA
MUJI HOTEL GINZA
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無印美學的終極展現MUJI HOTEL GINZA

以「反華麗、反廉價」（anti-gorgeous，anti-cheap）為核心概念的無印良品，簡約中不失質感，且細膩融入設計巧思的風格，擁有許多死忠粉絲。今年4月，品牌首度回歸日本的全球第三家MUJI HOTEL以及全球最大旗艦店於銀座全新開張，當然是備受關注的話題焦點。

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坐落於日本首屈一指的繁華街區，「MUJI HOTEL GINZA」在整體呈現上卻是不改其「less is more」的減法哲學與洗鍊質地，讓來到五光十色銀座的旅人們，可於此自在地放鬆休息一回。特別的是在公共區域中使用過去曾行駛於東京的路面電車地面鋪石、船隻回收廢料等老材質，讓新飯店也能透出時光積累而成的風韻。

當然不能不提的還是令人驚喜連連的客房設計細節，從牙刷杯皿、毛巾等備品到床組、沙發甚至衛浴設備，都是自家販售商品或由品牌獨家開發，讓人有如在無印良品的樣品屋親身體驗使用（其中部分商品也真的可以在店裡買到），挑高的天花板以及善用收納功能的設計，兼具有如身處家中的舒適感和寬敞清爽的空間感受。

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若是開幕初期一房難求也不用失望，位於6樓大廳入口旁的「WA」餐廳，由日本各地嚴選食材製成豐饒美味，以舌尖品嘗日本風土；同一層樓還有結合展示空間的「Gallery」、品味咖啡與酒的「Salon」以及可供舉辦活動的「Lounge」，融合成一處集合了飲食、設計與文化的生活場域。

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Add. 東京都中央区銀座3-3-5

Tel. +81-3-3538-6101

Web. hotel.muji.com/ginza

職人手感旅宿HAMACHO HOTEL

鄰近日本橋、人形町等有著各行各業職人的老街區，HAMACHO HOTEL以「手作工藝」和「綠意」做為飯店的兩大核心概念，在富含現代感的空間中，恰到好處地融入了和式與手工元素，從客房內使用的有田燒茶杯到丹寧材質地毯，一樓使用大量植栽以及大面對外窗引入的視覺風景，讓來此的旅客也能自然產生親近感。

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而為推廣日本工藝之美，飯店內也設置特別客室「TOKYO CRAFT ROOM」，由知名設計師柳原照弘擔任創意總監，邀請國內外設計師親自造訪日本的傳統工藝、素材後重新詮釋創作，並將作品實際運用在客房內。包括荷蘭知名家具設計工作室De Intuïtiefabriek使用岐阜縣美濃加茂的林材所製造的櫥櫃，以及瑞典陶藝大師Ingegerd Raman於有田燒香蘭社製作的陶杯等物件（陶杯於所有客房內皆能使用）。

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飯店內另一亮點還有一樓的巧克力專賣店「nel」，此處同樣貫徹「手工感」與和製元素，採「bean to bonbon」形式，由巧克力師嚴選可可原豆自行烘焙後，加入紫蘇、黑豆或山椒等食材，從味覺感受和洋的巧妙融合。

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Add. 東京都中央区日本橋浜町3-20-2

Tel. +81-3-5643-1811

Web. hamachohotel.jp

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「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！
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