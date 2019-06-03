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館長7前科風波 法官：良民證成善惡標籤

韓國瑜直奔總統大選擋不住？蔡詩萍分析凱道人潮背後5個意義

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54Ciao潮旅

【整輯/AH 攝影/Ray】

不用飛去日本，在台灣現也能吃到新鮮肥美、正統的活蟹懷石料理，於今年初正式營業的「月夜岩」（Tsukiyoiwa），特別引進由日本產地空運直送的鱈場蟹與松葉蟹等，並搭配四季盛產食材嚴格品管，藉由主廚精湛手藝，要帶給每位賓客究極奢華的美食饗宴。

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隱身於雙城街巷弄裡，「月夜岩」從整體外觀至內部空間設計，採原木色系，特別自九州空運檜木製成格柵帶些穿透感，加上來自四國的青石擺設，構築寬敞吧台與12間包廂，呈現雅致內斂的日式情懷，在在感受主人對賓客細膩的款待之道。猶如於靜謐春夜，晚風習習拂面，停佇海岸邊遙望遼闊大海，與朦朧柔美月光相映照，心情舒緩沈靜，美好氛圍於焉而生，這就是「月夜岩」店名的由來，富有詩情畫意的想像空間。

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吧檯採單點 別家吃不到的各式蟹料理

日本社長因商務關係經常往來台北，但在台灣卻少見專賣蟹料理餐廳，又發現在日本當地時，常看到台灣人品蟹的身影，於是決定引進全套正宗日本蟹料理以饗台灣饕客。特別聘請福島隆史先生擔任料理長一職，他曾於京都與東京等割烹及料亭名店修業，同時也取得最專業的河豚處理資格執照，練就25年精湛手藝以及高超的料理藝術。福島隆史先生說他在年輕時就深深被日本懷石料理的精緻美好所吸引，於是致力鑽研其中，很高興有這個機會，向台灣客人傳遞「螃蟹料理」，希望透過多變化的料理手法，讓您盡情享受來自大海的鮮美原味，大啖活蟹的多重風味。

料理長福島隆史先生。
料理長福島隆史先生。
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在台灣，通常螃蟹拿來做為涮涮鍋食材，「月夜岩」賦予「蟹」全新滋味，菜單內容分為單點以及三種套餐形式。喜歡居酒屋的美食文化，或是想要單點別家吃不到的各式蟹料理，可以選擇在吧檯用餐，近距離欣賞師傅的手藝，別有一番樂趣。

寬敞吧台用餐區，就近距離欣賞師傅手藝。
寬敞吧台用餐區，就近距離欣賞師傅手藝。
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包廂享三種套餐 究極美味體驗

想要隱密不受打擾，包廂用餐分別提供3600元價位的「蟹三味懷石」，可以吃到各類蟹種的不同料理方式。5400元的「季節活體蟹懷石」依季節性推出活體蟹的無菜單料理，特選當令肉質鮮甜、多汁彈牙的松葉蟹，或是飽滿鮮嫩、帶有獨特濃郁蟹膏的毛蟹，同樣讓人吮指回味。

7200元的「活體鱈場蟹懷石」，食材最夢幻，日本空運直送北海道鱈場蟹，由料理執人親自至包廂內，現場料理活體鱈場蟹，主打一蟹多吃。率先登場活體鱈場蟹刺身搭配本鮪中腹，飽滿鮮嫩、入口即化，接著以炭火燒烤或是採川燙烹調，純粹就很美味，酥脆鱈場蟹天婦羅，火候拿捏剛剛好，外酥內嫩。

.川燙活體鱈場蟹純粹就很美味。
.川燙活體鱈場蟹純粹就很美味。
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活體鱈場蟹炭火燒香氣誘人。
活體鱈場蟹炭火燒香氣誘人。
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蒸活體鱈場蟹甲羅燒，將松葉蟹膏放在蟹殼上燒煮，加點銀餡(勾芡)，再放上海膽、香柚，具多層次豐富口感。食事則是送上A5宮崎和牛與活體鱈場蟹的涮涮鍋，佐紅葉羅蔔泥、蔥、柚子胡椒調味，最後將剩下的湯頭與鮭魚卵、海苔等熬煮成濃郁雜炊。「月夜岩」這整套絕妙的奢華口感，太值得相約重要的人，今晚一起分享品賞美好時光。

蒸活體鱈場蟹甲羅燒，具多層次豐富口感。
蒸活體鱈場蟹甲羅燒，具多層次豐富口感。
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A5宮崎和牛與活體鱈場蟹涮涮鍋，一鍋好料。
A5宮崎和牛與活體鱈場蟹涮涮鍋，一鍋好料。
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最專業、正統的日式服務。
最專業、正統的日式服務。
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Web.https://tsukiyoiwa.com

Time.周一至周六18:00-22:30

Fb.www.facebook.com/tsukiyoiwa/

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