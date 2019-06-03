繽紛花漾 山城裡的美麗嬌影

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

原想一探玫瑰園，不料走進全世界。雅聞ARWIN不僅賦予肌膚顯著美麗，更打造出全台最大、花種最豐富的玫瑰園，滿山遍野的百年七里香環抱，朵朵嬌豔欲滴、高低起落的玫瑰花，或含苞或綻放，漫步「雅聞七里香玫瑰森林」，聞得是花香，醉得是心靈。 主建物以清水模建材打造的玫瑰故事館。 分享 facebook

鄰近苗栗明德水庫風景區，隱身山林間發現一座秘密花園，這是台灣知名美妝生技公司，雅聞集團ARWIN於2016年成立的第四座觀光工廠，旗下另有位於三義的雅聞香草植物工廠、雲林的雅聞峇里海岸以及楊梅的雅聞魅力博覽館，各館皆具特色，不僅是休閒遊憩的好去處，亦是絕佳的大自然教室，讓人增長見聞，更藉由玫瑰魔力增添妳的光采亮麗。 節能玻璃屋周圍玫瑰花齊放。 分享 facebook

栽種六百多品種 一萬多株世界各國玫瑰

「雅聞七里香玫瑰森林」占地約五公頃，二千多棵、具百年以上樹齡的原生七里香沿著稜線環抱園區，四至九月為開花期，朵朵白色小花散發清新香氣，濃綠山林彷彿白了頭。加上這裡栽種有六百多品種、一萬多株世界各國的玫瑰，一年四季交替著盛開，五顏六色、繽紛多彩、目不暇給，園區處處成為手機、相機的捕捉焦點。

分享 facebook 十分罕見稀有的綠玫瑰。 分享 facebook

入園參觀不需門票或預約，規畫10幾個玫瑰專區，從迎賓大道綠色拱門長階梯開始，優雅品賞。兩側玫瑰花園小徑，樹玫瑰開得茂密，名為漫步陽光的黃玫瑰，一整串綻放的小桃紅太搶眼，雪天鵝玫瑰展現英國玫瑰風情。穿過秘密花園，愛心廊道、噴泉造景，豐富花色交織優雅香氣，浪漫指數破表。 名為漫步陽光的黃玫瑰。 分享 facebook 閒坐雲海區俯瞰整座園區。 分享 facebook

廣場前的歐式「宮廷玫瑰區」大多栽植品種玫瑰，如撒哈拉98、白木香、大馬士革玫瑰、黑衣淑女等，壯觀玫瑰花海和花牆，品種之多，令人眼花撩亂。「世界玫瑰花園」，代言人蕭敬騰的廣告於此拍攝，依各國位置栽種玫瑰，輔以代表世界著名地標，如台北101、東京晴空塔、巴黎鐵塔等地景。「英國玫瑰花園」發現罕見綠玫瑰，「愛情永駐」和「玫瑰綠廊」多見蔓性玫瑰的千嬌百態，最後來到「雲海區」閒坐，可以俯瞰整座園區。 圖片提供/雅聞七里香玫瑰森林 分享 facebook

手作香氛DIY課程 玫瑰故事館留影紀念

逛累了，不妨到以複層中空懸膜搭建的「節能玻璃屋」坐坐，品嘗園區最受歡迎香草玫瑰合一的霜淇淋，充滿玫瑰的香氣怡人。還可以參加手作香氛DIY課程，自製香氛娃娃或沐浴球、現在還新設一個多肉植物DIY體驗課程，專業老師指導下，創作屬於自己的小小盆栽世界。 複層中空懸膜節能挑高玻璃屋。 分享 facebook 多肉植物DIY體驗課程。 分享 facebook 自製香草玫瑰合一霜淇淋。 分享 facebook

主建築以清水模建材打造的「玫瑰故事館」同樣讓人留連忘返。設有玫瑰介紹影音播放室，愛戀玫瑰調香區，五玫瑰聞香體驗區；百年玫瑰小鎮的彩繪牆，愛戀玫瑰漫畫互動區，雲端觸控拍照區，可與蕭敬騰一起合照，留下張張值得紀念的回憶畫面。「玫瑰故事館」內的餐廳，料理都是現點現作，韓式拌飯、義大利麵、披薩、海鮮濃湯等，佐玫瑰景致美味可口。別忘了去商品部逛逛，雅聞ARWIN和倍優BIOCHEM的熱銷及新出產品應有盡有，自用送禮皆討喜。這一趟美麗輕旅行，收穫滿滿又長知識，更期待下次與其它玫瑰的驚喜相遇。 玫瑰故事館內的餐廳洋溢英國古典風。 分享 facebook 主廚特製餐飲現點現作。 分享 facebook

Web.www.arwin.com Time.8:30-17:00

Fb.www.facebook.com/arwin.touwu/

※團體入園需預約，香氛DIY課程需事前預約，並接受十人以上團體預約報名。