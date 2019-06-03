全新感官「義」境的極致享受

【整輯/AH 攝影/Ray】

位於最美敦南林蔭大道，「香格里拉台北遠東國際大飯店」蟬聯《2019臺北米其林指南》酒店評鑑最高等級五棟房子(5 Pavilions)奢華酒店殊榮，38樓的馬可波羅餐廳帶來新氣象，新任義籍主廚將以其世界知名米其林餐廳累積的精湛廚藝與創意美學，滿足饕客味蕾。 義式手工起司麵餃重新詮釋經典 分享 facebook

擁有高樓環景的寬闊視野，「馬可波羅餐廳」的精緻美饌、摩登時尚氛圍向來很吸引人，是台北數一數二的義式餐廳。今年初春，餐廳迎來義籍新主廚法比歐(Fabio Strammiello)，從廚藝學校畢業後即加入義大利米其林一星Café Les Paillotes工作，之後曾任職於倫敦、巴黎、哥本哈根等世界知名米其林餐廳，如巴黎的一星Restaurant Le Taillevent、丹麥的一星Noma餐廳等。在加入「馬可波羅」之前，法比歐曾在榮獲2個榮譽高帽子、位於澳洲坎培拉的Aubergine Restaurant餐廳擔任副主廚，擁有10多年豐富的星級廚藝經驗。 新任義籍主廚法比歐(Fabio Strammiello) 分享 facebook

從不做重複菜餚 每次帶給賓客驚喜體驗

法比歐主廚擅長以當季食材重新詮釋經典義大利料理，以「創意，超越義大利」自我期許，他說：「我從不做重複的菜餚，因為我希望客人每次體驗到得都是全新的驚喜。」如同他為「馬可波羅餐廳」嶄新設計的菜單，也是他在過往其它餐廳未推出過的，由此可見主廚對於原創與品質的自我要求和堅持。

主廚推薦新菜色，前菜煙燻鮭魚佐瑞可達酪梨黃瓜，看似簡單的煙燻鮭魚可是一道功夫菜呢！需要花上煙燻、再冷卻三次的煙燻鮭魚，搭配瑞可達起司，巧妙地又加了黃瓜、櫻桃蘿蔔、酪梨則扮演平衡煙燻和起司的作用。同樣清爽的油封蛋黃佐蘆筍松露帕瑪森乳，軟嫩蛋黃佐清脆蘆筍、酥脆麵包等，既和諧又完美的組合。 煙燻鮭魚佐瑞可達酪梨黃瓜 分享 facebook 油封蛋黃佐蘆筍松露帕瑪森乳 分享 facebook

義式手工起司麵餃，主廚運用創意手法以Josper烤箱煙燻茄子作為義大利餃內餡，煮熟後的餃子加入奶油和檸檬翻炒，再搭配布拉塔起司、魚子醬和番茄，濃郁的煙燻香氣和起司奶香完美呼應，重新詮釋經典。義式風味鱈魚，鱈魚是義式料理中熱門的海鮮食材，煎過後，放上奶油、脆皮檸檬和羅勒焗烤，特製的白腰豆泥和醃漬洋蔥，微酸微甜帶點淡淡檸檬香氣，恰如其分襯托外酥內嫩鮮美的鱈魚。 義式風味鱈魚外酥內嫩 分享 facebook

歡迎蒞臨品賞 全新義大利當代佳餚

番茄澄清湯是一道義式經典湯品，主廚會親自至桌邊為賓客服務，融合蔬菜、番茄、無骨牛肉的高湯精華，利用蛋白吸附湯中雜質萃取成清澈鮮美湯品，再加入番茄、紅蘿蔔、紫菜等，淋上綠色香草油，繽紛色彩，帶來好心情。義式巧克力碎片佐覆盆子雪酪襯優格泡泡，義大利文的Neve是冰雪天地之意，鋪在下方的巧克力脆片如同大地，低脂優格泡泡像是雪花片片降落。莓果被雪酪包覆其中，酸酸甜甜，口感豐富有層次，主廚親自到桌邊服務撒上草莓和巧克力，夢幻畫面捨不得破壞，卻又好想品嘗的糾結心態，就讓手機先吃了。 番茄澄清湯帶來好心情 分享 facebook

年輕有為的法比歐主廚一現身，常讓人對於其年齡感到好奇，他則一派輕鬆的說「我每到一家餐廳，就有隨時準備好要當一個主廚的認知，所以無關乎年紀與時間長短，如何充實自己最重要！」即日起，期待這位顛覆傳統的新主廚，帶來更多令人驚艷，全新感官〝義〞境的極致享受。 「馬可波羅餐廳」摩登時尚空間氛圍 分享 facebook

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