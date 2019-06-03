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品午茶 夜微醺 發現文創新樂趣

2019-06-03 08:54Ciao潮旅

【整輯/AH 攝影/張晨晟】

Make room for a little fun，「台北六福萬怡酒店」今年再度入選《台北米其林指南》的酒店評鑑，蟬聯4間黑房子推薦，代表頂級的舒適享受；分享歡慶時刻，邀您與好友一起探索文創設計的玩味美學，共度下午茶時光，或是陶醉於週三微醺餐酒夜，暈紅了雙頰。

與朋友相約「JC CAT鳥籠下午茶」時光。
與朋友相約「JC CAT鳥籠下午茶」時光。
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位處四鐵共構，具便捷交通優勢，「六福旅遊集團」旗下的「台北六福萬怡酒店」，不僅是觀光飯店，更像是一座美術館，呈現「Make room for a little fun」的品牌特色，從大廳、梯廳、餐廳、各層廊道至465間景觀客房，陳列國內外當代藝術家的創作，以及台灣新一代設計師的原創設計，帶給旅客更多的驚喜與感動。

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客房尊榮雅致、寬敞舒適。
客房尊榮雅致、寬敞舒適。
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大面落地窗一覽山景或城市特色。
大面落地窗一覽山景或城市特色。
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衛浴空間乾濕分離清爽明淨。
衛浴空間乾濕分離清爽明淨。
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安排文化導覽 介紹國內外藝術創作

因此酒店貼心的為入住旅客安排藝術導覽，於每週三、週日下午四點半至五點，約半小時，由專人解說，房客可於櫃台報名參加。參加者皆會收到藝術導覽手冊。從七樓的大廳開始，韓國藝術家吳東勳的作品Bubble Man，打造永不消逝的童真歡笑。牆上巨幅畫作為台灣當代藝術家彭弘智的太極二十四式，恣意揮灑的飛揚線條。獅子與蜜蜂，則是法國當代知名藝術家Pierre Matter的創作，有意境、有童趣，讓人感受飯店品牌所定調的輕鬆、活力。

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獅子與蜜蜂為法國當代知名藝術家Pierre Matter的作品。
獅子與蜜蜂為法國當代知名藝術家Pierre Matter的作品。
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台灣當代藝術家彭弘智的太極二十四式。
台灣當代藝術家彭弘智的太極二十四式。
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接著引領至11F～30F客房樓層的梯廳及迴廊轉角，欣賞文創作品。「六福旅遊集團」長期支持在地文化，特別邀請各具特色、具環保概念，於國際參展中得獎的台灣文創品牌進駐，像是獲國家級博物館永久收藏，鄭銘梵的樂玻璃，提升生活品味。設計師Black & Jennifer設計的小房子裝可愛手作村BJ Art Village，裝著滿滿幸福能量。Cute-Cube取材自大地景觀及動物生態意象，手感關懷的溫度設計。其它還有更多文創商品，完整陳列於7F的梯廳空間展售，喜歡還能直接購買，做為這趟台灣行最好的紀念。

為入住旅客安排藝術導覽。
為入住旅客安排藝術導覽。
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匯集展示台灣文創商品。
匯集展示台灣文創商品。
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小週末下班後的微醺餐酒夜

除了沉浸於藝術薰陶，酒店的美饌亦足以撫慰感官。大廳酒吧The Lounge這一季推出雙人「JC CAT鳥籠下午茶」，靈感源自愛爾蘭的聖派翠克節，由點心房和Elite Bakery團隊研發設計，以新鮮綠色奇異果、酪梨、蘆筍，結合牛奶、卡士達、巧克力等創新巧思，製成12款精巧鹹甜點，開心果菠蘿泡芙、抹茶乳酪、馬卡龍、提拉米蘇等，帶來專屬春天的味道，2隻可愛翻糖小貓咪不只美味更討喜，歡慶幸運一整年！

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越夜越美麗，The Lounge每週三提供微醺餐酒夜Bistro Night，享受音樂、餐酒、愜意小酌。以日本頂級琴酒「ROKU六」帶有櫻花、櫻花葉、柚子皮、煎茶、玉露、山椒等日式風味做為基底，設計出三款調酒搭配六道菜的季節限定套餐。以ROKU六與聖女番茄提煉萃取金黃水的「生菜沙拉」調酒，清新微酸、滿溢柚香氣味，與芥末慢烤春雞佐煎茶肉汁、柚子海鮮番茄細扁面等前菜相輔相成。「老人與海」調酒帶有煙燻香菇與柴魚海味，以中式茶壺及茶杯呈現，做為山椒醃製法式羔羊或煎烤鱸魚佐玉露抹茶奶油菌菇醬的主菜配酒，有種山、海、林共奏的和諧感，具茶香及奶油甜香的「酒後茶餘」調酒與甜點完美結合，愉悅了眼睛、滿足了味蕾。

微醺餐酒夜主廚特製精緻佳餚。
微醺餐酒夜主廚特製精緻佳餚。
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2年蟬聯獲選《台北米其林指南》推薦，「台北六福萬怡酒店」感謝大家支持，請隨時蒞臨與我們樂享萬怡、FUN自在，盡情享受豐富有趣的精彩旅程，進入藝想世界。

Web.www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/

Fb.www.facebook.com/CourtyardByMarriottTaipei/

喝酒不開車 開車不喝酒

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「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

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