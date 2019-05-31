親水湖畔 連結最美單車步道
【整輯/AH】
日月潭的秀雅幽靜，無論何時造訪皆美，能夠更近距離欣賞最幸福。「日月潭大飯店」位於日月潭南半月湖岸旁，完全坐擁山水連天的碧綠景色，更幸運的是，連結全球最美十大單車道的日月潭水上自行車道，騎乘鐵馬優遊環湖，何等自在。
欣賞日月潭的美，需要時間細細品味，「日月輝映、山水蕭然」是「日月潭大飯店」送給旅客美麗假期最好的開始。日月潭唯一相鄰環湖步道的飯店，素雅簡鍊流線的外觀矗立於湖岸旁，與潭水相映唯美畫面，寧靜中呈現幾許華麗情調，內蘊禪風悠然情懷。
唯一相鄰湖上步道的飯店
清晨雲霧飄邈，詩情畫意，白天潭水湛藍，風光明媚，傍晚夕陽餘暉，水波蕩漾，各有千萬姿色。入住「日月潭大飯店」，近距離享受日月潭的迷人風情，共有106間客房，以湖水、雲影、綠意、陽光構築休憩場域，水天一色的釋然舒適空間，符合各階層及家庭旅遊，不論坐山或懷水景致，悠閒恬靜、幸福至極。
除了盡享入住的美好體驗，美饌餐飲與休閒設施亦是增添旅遊內容的豐富與精采度。位於大廳櫃檯旁的咖啡吧提供全時段的輕食簡餐及咖啡調酒，B2桂月坊推陳出新的台式小吃與融合地方食材的創意佳餚，打造令人垂涎的無國界料理美味，對著日月潭湖景，輕鬆享有悠閒的渡假時光。
B3規劃有適合全家親子共同享樂的休閒中心，內有健身房、兒童遊戲區、電玩遊戲室、投籃機、冰球機、撞球間及棋藝室，在享受戶外景致時，同時也能讓身體跟隨歡樂心情一起律動；Lulu SPA按摩中心輕柔的舒壓手法，幫您釋放忙碌已久的疲倦身心。目前飯店B2(高於潭面)正在進行戶水戲水區建置，預計於暑假來臨前完工，屆時大小朋友又多了一處戲水玩水的樂趣所在。
唯一270度視野高空景觀會議廳
來到飯店展開會議假期，相信必能激發創意、蓄積能量，位於B1及RF的多功能宴會廳及會議設施，可提供20～200人不同主題的宴席、發表會或是會議需求；更特別的是這裡擁有日月潭唯一高空景觀會議廳。RF會議廳採用大面落地玻璃，高挑氣派、尊榮大器，270度寬廣視野，由左至右，茶改場、龍鳳宮、水社商圈、涵碧半島、水社壩等，日月潭的山水景致盡收眼底；而可全面觀賞到水社壩美景的RF星月廳更是新人們許下誓約、選擇允諾終身的絕佳場地。
「日月潭大飯店」最無敵的究極享受就是相鄰日月潭水上自行車步道，這條步道為CNN旅遊網站評選出全球最美十大單車道之一，環湖單車道曲線漂浮碧綠湖面，房客可以從臨湖廣場直接走到湖面步道散步，路過的遊客也可坐在廣場上悠閒地喝杯下午茶或來一杯清涼啤酒。當然，輕踩鐵馬於湖潭小徑，沿途迎著清朗日光，雲嵐飄漾任風吹最是愜意。
5月份起，飯店針對不同波段的族群推出「官網限定」線上旅展活動，多項超值好康優惠，包括全年度旺日入住不加價，6月底前入住加贈晚餐，暑假期間兒童加床不加價再加贈早餐，還有6月下旬，第十屆台灣小姐選拔，泳裝賽程將會在飯店舉辦，每年10、11月的日月潭花火節，飯店所處位置正是觀賞煙火最好的角度，最棒的回憶，敬請把握機會，快來卡位！Web. www.smlh.com.tw/ Fb. www.facebook.com/LoveSMLH/
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