藝術伴入眠 享星級美饌

【整輯/AH】

旅途中，一間精緻而有溫度的設計旅店更增加記憶點，位居高雄市中心中央公園對面，「比歐緻居」就是如此獨一無二，由來自世界各地的各類藝術設計師打造，奢華工業風主題下，每間客房各具個性與特色，加上精緻美饌與貼心服務，港都之行，融入所有美好體驗。 覺醒尊爵景觀雙人房具藍白清新風。 分享 facebook

近捷運中央公園站不到一分鐘的距離，「比歐緻居」地理位置優越，為旅人設想周到。走進旅店二樓大廳，落地窗前映入眼簾的是一排高大的椰子樹，讓人有種度假的悠閒感，很難想像自己身處在都市中。大廳兩處牆面上展示著藝術家吳耿禎為比歐創作的藝術品，金屬媒材展現出現代感，上頭刻畫得是高雄的歷史風華。 接待大廳大玩藝術創作 分享 facebook

精緻的奢華工業風格 每間客房各具獨特性

身為設計旅店，「比歐」不僅在公共空間大玩創意，更推翻飯店客房標準化設計，每個樓層風格截然不同，房內的藝術品有所不同，全館以空間策展概念，由世界各地多位年輕藝術家打造「可以睡的藝廊」。在強調設計的同時，不僅在視覺上帶來驚艷，每項家具和用品的材質、觸感，還有飄散在空氣中比歐專屬的香氛氣味，皆讓人感受到每個細節設計上的創意與用心，在「比歐」不會看到兩間一模一樣的房間，獨一無二。 拼貼繽紛圖案錫面成為吸睛焦點 分享 facebook

整體空間風格，呈現較為精緻的奢華工業風，希望帶給客人舒適感覺。如同樣使用木頭，13樓的客房木頭有經過打磨觸感上較為平滑，7樓客房內有藝術家李吉祥的窗花系列作品於天花板上，或是搭配藝術品局部採用裸露的水泥牆，營造傳統老屋懷舊、復古情懷，而客房桌面的石材表面看起來像是鏽蝕的金屬，但還是保有一定的精緻感。 7樓客房天花板飾以藝術家李吉祥的窗花系列作品 分享 facebook 圖片提供/比歐緻居 分享 facebook

除了講究旅店的獨創性，「比歐」更重視服務品質。客房內設有可以滿足各國電壓的插座，不必另外用轉接頭。提供台灣飯店唯一獨有的晚安水，每一個客房內擺放透明水瓶，裡面有RO純水加入新鮮小黃瓜片，一方面增加房內濕度，還可以拿晚安水浸泡旅店的面膜後拿來敷臉。另有提供耳塞，讓對聲音極度敏感的旅客得以安心舒眠。此外，每房皆擺放一支免費智慧型手機Handy，讓國外旅客來到台灣不需要再申辦網卡，就能隨時上網、免費撥打10國的國際電話，以及便於搜尋當地旅遊資訊及地圖。 旅行就是要沐浴在大浴缸內 分享 facebook

米其林主廚的創意料理 首創週末微醺早午餐

「比歐」更希望每位旅客在飯店不用出門，即能享受精緻美饌，頂層的眺吧餐酒館特別請到米其林廚藝總監Paul Lee設計早餐。另有早午餐、下午茶、晚餐對外開放，搭配餐點的酒則是由亞洲五十大酒吧的TCRC創辦人阿翔所設計。眺吧更首創週末微醺早午餐，獨創的調酒讓早午餐增加微醺的慵懶感，到了晚上10點搖身一變，窗戶全推開到兩旁成半露天的高空酒吧。 眺吧寬敞的室內與半戶外空間 分享 facebook

日夜不同的高空美景，加上米其林星級的無國界創意料理讓眺吧成為高雄炙手可熱的餐廳。開幕半年就有不少回頭客，如同總經理林佑珊所說：「旅行中仍然印象深刻的往往不"只"是風景，人與人的故事更容易在人生裡留下某種不經意卻突然想起的記憶」，造訪過「比歐緻居」，相信便能感受到她獨特的魅力，看見最具溫度的人文風情。Web. www.briohotel.com Fb. www.facebook.com/briohotel1/ 食材香料烹調皆講究 分享 facebook 融合中西式創意料理 分享 facebook

比歐緻居旅店外觀 分享 facebook