松花堂御膳 會席料理春天旬味
【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】
於「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」盡享泡湯樂趣，全然放鬆的住房體驗外，享用美食更是增添假期的美好記憶點。尤其不能錯過「舞 日本料理」的松花堂御膳和會席料理，絕對是視覺與味覺的療癒聖品，新一季的菜色繽紛登場，將帶給您尊寵的味蕾饗宴。
來到「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，細品「舞 日本料理」的精緻美饌最幸福，精心打造高規格的日式主題餐廳，空間設計選用台灣檜木及原柚木素材，沉穩雅致，除開放餐區外，以具有穿透性的日式酒牆間隔出和式與獨立包廂，適合舉辦不同形式的餐酒會與商務餐會。
前菜先付七小品 色彩繽紛 美麗如畫
「舞 日本料理」以餐搭酒的會席料理著稱，是日本十七世紀的江戶時代，武士在宴客時以美食及美酒的搭配，演變為會席的獨特宴客料理。廖峰毅料理長表示，廚藝團隊結合宜蘭豐富海產、在地蔬果，講究細膩、賦予創意、尊榮禮遇，希望讓賓客感受不一樣的日式料理，另有國際唎酒師駐店，為客人選用適合的日本酒佐餐，餐酒搭配更臻完美品味。
新一季菜色，午餐六宮格的「松花堂御膳」帶來春天氣息。豐富內容包括先付三小品、鮮甜刺身、藜麥北海道干貝，結合牛蒡、紅蘿蔔、宜蘭土雞的雞肉八幡卷佐礁溪的筊白筍、白芝麻點綴，帶來多層次滋味。酥脆麵衣包裹草蝦、茄子、豆薯的天婦羅完全不油膩，加了酒粕醃製的烤鮭魚有淡淡酒香，配上味噌湯、北海道七星米、甜點，光是午餐就讓人驚喜。
晚餐會席料理以國人熟悉的24節慶命名「穀雨」和「白露」，各有九道菜色，料理長融入更多台灣和日本在地代表春天的當令和珍貴食材。先付計有八幡濃湯、唐墨土佐小松菜、豆乳三色菱凍、海瓜子時雨煮、劍筍佐木之芽味噌、磯邊溪蝦唐揚、山芋醬漬鮭魚卵等七小品，交織成一幅美麗畫面。創新的八幡濃湯，融合牛蒡、牛奶、奶油打成濃湯點綴馬鈴薯絲，口感獨特。豆乳三色菱凍是女兒節的特色餐點，將有機豆漿原色個別加入紅麴、菠菜調製三種顏色，Q彈滑嫩。
北海道帆立貝真丈清汁仕立展現主廚真功夫
在這裡吃得到一年四季不同漁種的新鮮生魚片，「白露會席料理」的旬刺身五品，有鮪魚腹肉、牡丹蝦、干貝等鮮甜細緻、入口即化。椀物是日本料理的靈魂，喝一口湯便知道師傅的功夫底子，真丈是丸子之意。北海道帆立貝真丈清汁仕立以北海道帆立貝及鱈魚魚漿製成，吃得到干貝泥與切丁，滿滿海中滋味。燒物鱈魚酒粕燒融合鮮嫩鱈魚、酒粕香氣、麵包粉的酥脆感，撒上烤過的日本山芹菓，多層次的口感更加迷人。
強肴和牛肋眼熔岩燒，特選A5級和牛肋眼以日本醬油、清酒調味醃製，稍煎後低溫烘烤，火山岩石板保溫加熱，純粹就很美味。食事真鯛出汁炊飯，烤過的日本真鯛與北海道七星米、高湯、香菇一同炊煮，將鯛魚油脂和香氣滲透到每粒質地晶瑩米粒中，再喝一口日本獨有的滑菇赤味噌，優雅又滿足。
最後以甘味京都焙茶生乳卷甜而不膩的高級感受，果物季節水果佐蜂蜜凍完美收尾，這道道最上乘的料理技法，「舞 日本料理」帶給賓客們無限感動的味蕾體驗，專屬「舞 日本料理」的風雅新春日，豈能錯過！
宜蘭力麗威斯汀度假酒店 舞 日本料理
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