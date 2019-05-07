鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray 圖片提供/海峽會】

喜歡吃火鍋，那一定要嘗嘗「海峽會」的夢幻鍋物，澎湃內容有嚴選活海鮮、頂級食材、在地蔬食，新鮮看得見，不僅暖胃，更滿足味蕾，置身尊榮雅致的包廂用餐，空間既隱密又寬敞，一場最愉悅的感官享受，總是令人回味不已，一再留戀。 分享 facebook

光是高貴舒適的用餐環境就很值得與家人、朋友相約蒞臨，歡慶重要日子！遠近馳名的「海峽會」位於敦化北路著名的宏國大樓，佔地1500坪奢華大器，一入接待大廳悅耳鋼琴聲響起，時而古典樂曲，時而流行音樂，以迎接賓客的到來，特別設計的電話亭金魚水族箱，不僅吸睛更是最佳的拍照景點。 分享 facebook

美食企業家蔡辰男會長一手打造

「海峽會」共有25間獨立包廂，可容納2人至超過50位賓客，搭配藝術畫作，整體場域更顯非凡氣派。每個座位寬敞舒適，最特別的是圓桌採用電動旋轉方式，部分包廂內還附設洗手間，加上近200位專業服務人員，是政商名流的最愛；以往採俱樂部會所式經營，但現在只要預約訂位，就可享有鮮美頂級火鍋以及令人懷念的經典台菜等多元創意料理，備感尊榮禮遇，美好的餐敘氛圍。 分享 facebook

一手打造「海峽會」的蔡辰男會長，是出名的美食企業家，喜歡吃，更懂得吃、是業界數一數二可以親自下廚的大老闆，非常喜愛熱鬧常宴請好友品嚐美食。所以餐廳的每一道菜都是經由蔡會長親自品嘗、一試再試，修正後才能上桌。懷念經典台菜即是經過長達半年多的研發、試菜，結果大受好評，將這正港台灣味的庶民小吃，以及有在地精神的手路菜，又稱「官菜」的酒家菜端上桌，還有常見的中南部辦桌料理重現經典，皆成為精緻宴席桌菜及位上套餐，讓人驚艷與分外懷念，是到「海峽會」必吃的美饌佳餚。 分享 facebook 分享 facebook

夢幻海陸食材搭配澎湃蔬菜盤

當初「海峽會」會推出高檔火鍋，其緣由是因為蔡會長當時要宴請賓客，可是每位賓客皆有愛吃和不愛吃的食物，讓他為研擬菜單大傷腦筋，最後他想到那就吃火鍋吧！火鍋可以各取所好，選擇自己最愛吃的，果然這火鍋餐大家吃的滿意極了！賓主盡歡，每個賓客皆吃得很過癮，所以「海峽會」的火鍋很不一樣，採一人一鍋SHABU SHABU的用餐方式，從商業午間至最頂級價位套餐，皆可以滿足個人喜好，更是火鍋老饕口中的「台北必吃的頂級火鍋」。 分享 facebook

這夢幻鍋物名聞遐邇、名不虛傳，標榜活海鮮、新鮮看得見。海鮮逸品有波士頓龍蝦、進口雪場蟹、帝王蟹、南非鮑魚、加拿大干貝、台灣七彩龍蝦、龍膽石斑、大沙公、象拔蚌等高檔食材，每天新鮮輸入，肉質緊實又富有彈性，口感飽滿又彈牙，光是這高檔食材陣容即令人雀躍。 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

嗜吃肉者更不會失望，日本A5級和牛沙朗、日本和牛肩，頂級澳洲牛、美國PRIME級牛小排、美國極黑和牛肩、日本松阪豬、西班牙伊比利豬等肉品上陣讓人興奮，瞧這粉嫩顏色、油花完美均勻、入口即化，與其它家火鍋店相比，「海峽會」的切片和牛厚度紮實更有份量，忍不住一片又涮一片，實在太銷魂、太過癮。 分享 facebook

貼心提供沙漏提醒客人涮肉時間

連菜盤與配料都不容馬虎，綜合蔬菜盤、各式蕈菇盤皆來自在地台灣農產特選，如東昇南瓜、大甲芋頭、水林地瓜，還有自製的花枝丸、魚餃等火鍋料，每一樣都好好吃。湯頭是以日本頂級昆布熬煮，為得是最能吃到食物本身的鮮美原味，搭配三種沾醬，胡麻醬、油醋醬跟廣東醬，讓美味更加分。 分享 facebook

而一旁擺得沙漏有其作用，蔡會長覺得如此新鮮食材，怕涮太久肉質會變老甚是可惜，所以提供沙漏提醒客人，像是蝦螯煮4分30秒、蝦身煮1分30秒、七彩龍蝦建議涮3秒，沙公涮4分30秒、牛肉適合涮5秒、豬五花涮18秒等是最好吃狀態，是別家火鍋餐廳所沒有的貼心舉動。

「海峽會」的誠意不僅如此，最後服務人員會送上海苔絲、青蔥、蛋汁跟白飯，自己可以動手做，將剩下的湯頭與這些食材熬煮成美味的「雜炊粥」，濃縮所有火鍋料精華的粥品，溫柔口感香滑濃郁，暖胃又療癒。接著送上配有酸甜胡麻醬的讚歧烏龍涼麵，黑糖葛粉條甜點，兩者同樣冰涼Q彈滑順好入口，是最完美的收尾。

整套「海峽會」的頂級海陸火鍋吃下來身心深獲滿足，撫慰感官超舒壓，值得一再回訪。謝謝蔡會長這位味蕾先鋒，讓我們在「海峽會」感受真正食物的鮮美，精湛廚藝演出，令人既感動又難以忘懷，這舌尖上的王道果然無人能比啊！ 分享 facebook

海峽會

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