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古人也崩潰！快絕跡的紅榜翻紅 最潮用語讓人發笑

法國皇帝的血脈：198年後的「拿破崙王子」

晴雨霧嵐如畫 愛上綠林山居

2019-05-07 09:26Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray 圖片提供/山禾居】

俯瞰開闊景象，視野無限延伸，日觀晨曦破曉，夜賞月光星空，座落於太平山腳下的「山禾居風華別墅」，全然將蘭陽平原的美景盡收眼底，四季山嵐變化更是值得細細回味。民宿主人貼心的將休憩空間放大、無障礙設計，只為追求舒適、悠閒、寜靜。

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沿著大同鄉台七線，順著蜿蜒山路而上，海拔約250公尺處，仿如偶像劇裡的山中豪宅矗立眼前，「山禾居」這風華般的別墅令人印象深刻，但更讚嘆於建物前所見的遼闊景色，正前方就是蘭陽溪谷，遙望對面為中央山脈、太平山群、雪山山脈，山巒疊翠、雲霧繚繞，天氣好時甚至可以看到太平洋，夜晚欣賞宜蘭市的點點燈火，這無敵美景是民宿主人送給旅客最棒的見面禮。

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寬敞客房挑高設計 大面採光

「山禾居」主人吳先生說，當時父親選址在此，就是被這片廣大的自然景致所深深吸引，除構築自己的住家外，同時也作為民宿，想無私地與他人分享，取名「山禾居」，希望旅客可以遠離都會喧囂，享受完全靜謐放鬆的山居生活。

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開設至今，「山禾居」已有7年歷史了，在旅客的評價中一直維持良好口碑，除了無敵美景外，民宿設計真的處處用心與細心，像是飯店式的迎賓車道，還有因考慮宜蘭多雨，入口處設計雨遮，下雨天車子可在門口暫停，旅客和行李都不怕淋濕，超貼心的。此外，雖然民宿只有三層樓，但考量年長者及旅客提拿行李，所以設有電梯服務，光是這點，就讓人欣賞老闆當年的遠見。

進入大廳前，先在換鞋區更換拖鞋，因室內全部都是不穿室外鞋的，以維持室內整潔。而寬敞的接待廳又是民宿規格僅見，兩側分別為閱覽區與餐廳，閒坐於此看書或喝咖啡、品茗，沉浸於另一種悠然情境。偌大建物總共只有14間客房，房間最少都有7、8坪以上，且採挑高設計，大面採光，為得是讓旅客住起來無壓迫感、備覺舒適。

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超大浴缸搭配綠意絕妙享受

因應旅客需求，房型規劃為樓中樓、雙人房、四人房、六人房，所以兩人度假、好友相聚、親子同樂、全家出遊都很適合。每一層樓的房間陳設亦不盡相同，喜歡浪漫風，可選擇蕾絲垂簾的四柱公主床，喜歡泡澡，超大浴缸的衛浴空間搭配綠意是絕妙享受，喜歡戶外賞景，不妨選擇有陽台的房型。每房皆設有冷暖空調，所以一進房空氣特別舒爽，特選無壓縮機冰箱不會帶來擾人噪音。

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入住皆享有中西自助式早餐，是民宿主人親自料理的餐點，菜色豐富吃起來有媽媽的味道，佐窗外變化萬千的自然美景就很値得，雖然沒有提供晚餐，不過與鄰近三星鄉的紅樓夢鐵板燒餐廳合作享有折扣優惠。

待在房間放空也好，或是漫步於園區，鄰近至玉蘭茶園走走呼吸潔淨空氣，偶遇台灣藍鵲、白鶺鴒、大冠鷲、山羌的身影，在「山禾居」的每一時刻緩慢從容，閒適自在，偶爾雨聲、風兒呼嘯以及鳥鳴蛙叫打擾，卻是最美妙的大自然交響曲。如果安排去太平山、棲蘭、明池森林遊樂區、九芎湖旅遊，這裡亦是最好的中繼站。吳先生說，來到「山禾居」，希望大家不要像過客一樣，靜下心來好好去體驗、去感受這大自然給我們的奢華恩寵。

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山禾居風華別墅

網址：www.sun-hola.com.tw

FB：www.facebook.com/sunhola

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