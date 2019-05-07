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古人也崩潰！快絕跡的紅榜翻紅 最潮用語讓人發笑

法國皇帝的血脈：198年後的「拿破崙王子」

一門一世界 漫遊夢幻之境

2019-05-07 09:26Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影/張晨晟】

有台中最美的飯店稱號，入住「芭蕾城市渡假旅店」，彷如穿越國界、橫跨時空，又好像置身夢境般的浪漫，想像自己是中東國王、歐洲貴族或是巴黎公主…，每個房門打開就是驚艷與驚喜，尤其一房一庭園的舒氧空間，帶來都會城市裡最寵愛的渡假享受。

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想要體驗精品旅館的風格設計，徜徉於Villa的渡假情懷，感受民宿的溫暖人情，又最好有汽車旅館好停車的便利性，融合以上旅宿所有優點與功能的「芭蕾城市渡假旅店」，是來到中部商務或渡假休閒的絕佳首選。

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一房一庫 33間Villa絕美主題風格

位於台中市向上路三段的「芭蕾城市渡假旅店」，於綠意花叢環繞下，宏偉外觀是一座純白色的歐式城堡，獨角獸是標誌，佔地廣闊分外搶眼。取名為「芭蕾」，就是希望旅店能隨著歲月更具風華，就像芭蕾舞擁有悠久的歷史，不斷蛻變後，依舊優雅、浪漫而經典。

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跟著「芭蕾城市」開啟旅人的世界之眼，旅店共有55間房間，為滿足多元客層，規劃22間商務房型及33間Villa房型。有別於一般傳統的商務房型，芭蕾雅緻、芭蕾經典系列的商務房型，約有12到13坪的空間舒適感，每間客房的主題陳設皆異，營造溫潤自然質感、摩登時尚亦或古典雅緻等風格，衛浴空間也很講究，乾濕分離、長型氣泡式浴缸，可以盡情享受沐浴樂趣。

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33間一房一庫Villa房型，堪稱國內觀光旅店創舉，以旅館就是景點的概念設計，每戶約25坪以上，從主題風格，建材運用、燈具傢飾陳設等皆不同，各自展現獨特美麗畫面，白天與夜晚處處讓人驚豔，全然體驗環遊世界的渡假風情。像是最頂級的芭蕾瓊宇系列的「格林德瓦」，發想是來自阿爾卑斯山下，譽為最美麗山村的格林德瓦村，70幾坪挑高的空間，溫潤木質舖陳懸掛大型羊角吊燈，就好像來到滑雪渡假屋，緩慢而寧靜的生活步調如此從容。

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一房一庭園 人與自然的和諧設計

屬於芭蕾樂章的「古典哥德」形塑歐洲教堂的建築風格，尊榮典雅的超大衛浴空間更是其特色。芭蕾風華的「馬泰拉」靈感源自義大利的山城穴屋，米黃洞石最具代表，以「一千零一夜」帶有神秘中東氣息，雙浴缸與戲水池的設計，很適合親子渡假。芭蕾親子的「巴黎公主」，以Tiffany的知更鳥藍為主色調，洋溢濃厚的巴黎浪漫情懷，尤其是衛浴空間牆面，飾以拼貼的巴黎鐵塔馬克磚最吸睛，作工費時，光是花費就上百萬，顯見業主的用心及堅持細膩的設計手法。

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除了強調場域的設計美感與舒適明亮，Villa房型還將空間留給空氣、陽光、植物，打造了「一房一庭園」，有著能讓陽光浪漫灑下的露台或戶外庭園，落地窗外的樹與花草都能隨手碰觸，讓進門的旅客感受到閒適自在，放慢步調享受愜意放鬆的城市假期。還有其它的美麗國度就等您來一一探訪，「芭蕾城市」希望讓所有的旅客都能在充滿熱情與友善的環境中共度芭蕾美好時光，創造幸福回憶！

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芭蕾城市渡假旅店

網址：www.villaballet.com

FB：www.facebook.com/villaballet/

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