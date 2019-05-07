親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Ciao潮旅
az旅遊生活
行遍天下
or旅讀中國

古人也崩潰！快絕跡的紅榜翻紅 最潮用語讓人發笑

法國皇帝的血脈：198年後的「拿破崙王子」

設計玩味 發現南港驚喜所在

2019-05-07 09:26Ciao潮旅

【整輯/AH 攝影/Ray 圖片提供/南港老爺行旅】

一座旅店改變城市風貌，帶來旅途新記憶。於日前正式開幕的「南港老爺行旅」坐落在集科技、展覽、金融於一身的南港園區中，提供商務參展或觀光休閒全新的旅宿體驗，以the place為名，將在地意象文化、藝術相連結，發現更多面向的南港。

分享

繼2014年第一家行旅於台南設立，接續宜蘭傳藝、台中大毅，老爺酒店集團旗下第十五間飯店，「南港老爺行旅」也於今年3月正式開幕，設址在「新光南港軟體園區大樓」內10至20樓，為大南港地區唯一的品牌設計精品酒店。鄰近捷運文湖線「南港軟體園區」站，交通便捷，旁邊為國際金融廣場，購物、美食中心，生活機能完善。

分享

鮮明黃 黑色洞洞牆打造時尚客房

以the place為名，「南港老爺行旅」強調與在地意象文化的深度連結，探究其歷史發展，原來南港早期是台灣包種茶的發源地，有茶鄉之稱。聘請荷蘭Mecanoo設計團隊，空間設計結合過去和未來，從南港的產業歷史中汲取靈感，像是廊道牆上的背光圓板，源自揉茶篩發想，地毯飾以層疊的梯田圖樣，過去南港也是製磚重鎮，各樓層梯廳以整面磚牆呈現，為旅人紀錄收藏過往時刻。

分享

館內共設有179間客房，有一大床與二床和套房房型，滿足不同族群客人旅宿需求，將「Fun、Fusion、Fashion」的品牌精神延伸，處處充滿設計玩味。客房以淺色木紋鋪陳，搭配漫遊黃、時尚灰色系，營造鮮活、富有溫度的起居空間。每間客房均有大片景觀窗，採光極佳，在簡而不減的場域裡，玩轉設計的巧思，人字拼地板，讓線條增添視覺延伸，別出心裁的洞洞牆面更增旅人可運用空間，以現代年輕語彙所作的告示牌指引，逗趣字眼讓下榻旅客不禁莞爾。

分享
分享
分享

在地食材入美饌 在地連結創藝展現

10樓設有Soft Kitchen餐廳，期望用餐者一踏入Soft Kitchen就能放鬆身心享用佳餚。主廚以義法料理為核心，嚴選在地食材入饌。推薦專屬於「南港老爺」的果醬，因南港區花為桂花，採金鑽鳳梨與桂花搭配融入在果醬裡。前菜紅藜麥鮪魚沙拉，清爽口感較無負擔，口感溫柔的澄清雞肉清湯搭義式牛肝菌餃，主菜低溫法式油封鴨腿搭香橙黑蒜醬汁特選宜蘭鴨腿，肉質軟嫩、香氣四溢，以及黃金比例調配出烏龍茶肉汁搭配美國紐約客牛肉風味獨特。

分享
分享
分享

藝術亦是飯店所關注的，持續提供館內空間做為文化資產與藝術創作的發聲平台。第一期展覽與台北當代藝術館共同策展，以「旅人風景─臺北日常」為主題，希望來訪的旅客，皆能在臺北找到與自身相呼應的腦海圖景。另接待廳一處特別規劃「軟實力格閣」，展示老爺酒店的特色商品、文創設計等，潮味十足。

值得一提，「南港老爺」是老爺酒店集團旗下第一間、也是此區率先提供「自助Check in」服務的設計酒店，旅客只要事先於線上預訂房間，入住時不必經由櫃台Check in，隱密性佳，加快進退房作業時間。為慶祝正式開幕，飯店現正推出各項住房與餐飲優惠，機會難得，不要錯過！

分享

南港老爺行旅

網址：www.hotelroyal.com.tw/nangang/

FB：www.facebook.com/theplacetaipei/

分享

Ciao潮旅

「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

開啟驚喜旅程 歡聚璀璨澳門

2019-05-07 09:26

一門一世界 漫遊夢幻之境

2019-05-07 09:26

晴雨霧嵐如畫 愛上綠林山居

2019-05-07 09:26

鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 09:26

松花堂御膳 會席料理春天旬味

2019-05-07 09:26

PALAU帛琉 海洋奇境

2019-05-06 15:53

在帛琉Palau 異國美食是主流

2019-05-06 15:53

帛琉Palau人文風情獨特魅力

2019-05-06 15:53

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

高雄藝術新風采 米其林饗宴

2019-04-08 15:51

手沖咖啡佐陽明山春天笑妍

2019-04-08 15:37

跟著太子熊悠遊礁溪

2019-04-08 15:34

川巴子歸來 小菜吃到飽

2019-04-08 15:31

悠享宜蘭湯泉浴 品午後時光

2019-04-08 15:28

高雄耀眼新星 以港都的「水」為主題

2019-03-08 16:17

TCDC泰國創意設計中心 美學與設計的基地

2019-03-08 16:17

食材零浪費 米其林美味 江振誠的鑄鐵鍋料理

2019-03-08 16:17

開啟嘉義五感旅程品味絕佳饗宴

2019-03-08 15:50

泰國曼谷 創意與多元融合的城市

2019-03-08 15:49

全臺第一間BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳

2019-03-07 17:08

金碧輝煌 澳門豪奢極限旅

2019-01-21 09:19

澳門極致奢旅 體驗藝術娛樂享美食

2019-01-21 09:19

冬日盛宴 澳門十大必到熱點

2019-01-21 09:19

隱身在澳門市井街巷內 道地家常美食

2019-01-21 09:17
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top