設計玩味 發現南港驚喜所在

【整輯/AH 攝影/Ray 圖片提供/南港老爺行旅】

一座旅店改變城市風貌，帶來旅途新記憶。於日前正式開幕的「南港老爺行旅」坐落在集科技、展覽、金融於一身的南港園區中，提供商務參展或觀光休閒全新的旅宿體驗，以the place為名，將在地意象文化、藝術相連結，發現更多面向的南港。 分享 facebook

繼2014年第一家行旅於台南設立，接續宜蘭傳藝、台中大毅，老爺酒店集團旗下第十五間飯店，「南港老爺行旅」也於今年3月正式開幕，設址在「新光南港軟體園區大樓」內10至20樓，為大南港地區唯一的品牌設計精品酒店。鄰近捷運文湖線「南港軟體園區」站，交通便捷，旁邊為國際金融廣場，購物、美食中心，生活機能完善。 分享 facebook

鮮明黃 黑色洞洞牆打造時尚客房

以the place為名，「南港老爺行旅」強調與在地意象文化的深度連結，探究其歷史發展，原來南港早期是台灣包種茶的發源地，有茶鄉之稱。聘請荷蘭Mecanoo設計團隊，空間設計結合過去和未來，從南港的產業歷史中汲取靈感，像是廊道牆上的背光圓板，源自揉茶篩發想，地毯飾以層疊的梯田圖樣，過去南港也是製磚重鎮，各樓層梯廳以整面磚牆呈現，為旅人紀錄收藏過往時刻。 分享 facebook

館內共設有179間客房，有一大床與二床和套房房型，滿足不同族群客人旅宿需求，將「Fun、Fusion、Fashion」的品牌精神延伸，處處充滿設計玩味。客房以淺色木紋鋪陳，搭配漫遊黃、時尚灰色系，營造鮮活、富有溫度的起居空間。每間客房均有大片景觀窗，採光極佳，在簡而不減的場域裡，玩轉設計的巧思，人字拼地板，讓線條增添視覺延伸，別出心裁的洞洞牆面更增旅人可運用空間，以現代年輕語彙所作的告示牌指引，逗趣字眼讓下榻旅客不禁莞爾。 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

在地食材入美饌 在地連結創藝展現

10樓設有Soft Kitchen餐廳，期望用餐者一踏入Soft Kitchen就能放鬆身心享用佳餚。主廚以義法料理為核心，嚴選在地食材入饌。推薦專屬於「南港老爺」的果醬，因南港區花為桂花，採金鑽鳳梨與桂花搭配融入在果醬裡。前菜紅藜麥鮪魚沙拉，清爽口感較無負擔，口感溫柔的澄清雞肉清湯搭義式牛肝菌餃，主菜低溫法式油封鴨腿搭香橙黑蒜醬汁特選宜蘭鴨腿，肉質軟嫩、香氣四溢，以及黃金比例調配出烏龍茶肉汁搭配美國紐約客牛肉風味獨特。 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

藝術亦是飯店所關注的，持續提供館內空間做為文化資產與藝術創作的發聲平台。第一期展覽與台北當代藝術館共同策展，以「旅人風景─臺北日常」為主題，希望來訪的旅客，皆能在臺北找到與自身相呼應的腦海圖景。另接待廳一處特別規劃「軟實力格閣」，展示老爺酒店的特色商品、文創設計等，潮味十足。

值得一提，「南港老爺」是老爺酒店集團旗下第一間、也是此區率先提供「自助Check in」服務的設計酒店，旅客只要事先於線上預訂房間，入住時不必經由櫃台Check in，隱密性佳，加快進退房作業時間。為慶祝正式開幕，飯店現正推出各項住房與餐飲優惠，機會難得，不要錯過！ 分享 facebook

南港老爺行旅

網址：www.hotelroyal.com.tw/nangang/

FB：www.facebook.com/theplacetaipei/