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古人也崩潰！快絕跡的紅榜翻紅 最潮用語讓人發笑

法國皇帝的血脈：198年後的「拿破崙王子」

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25Ciao潮旅

【整輯/AH 攝影/Ray 圖片提供/力麗觀光】

每次拜訪台灣森林，總是驚訝她的美毫不遜於國外，位處宜蘭縣大同鄉的「力麗馬告生態園區」，擁有明池四季美如畫，棲蘭泡湯暖心趣，千年神木「森」呼吸，入住明池、棲蘭山莊更能與森林共眠，於鳥鳴中甦醒，感受芬多精洗滌，享受具深度又閒適的生態渡假旅。

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馬告是泰雅族對山胡椒的稱呼，「馬告國家公園」涵蓋範圍大致以宜蘭、新北、桃園、新竹四縣市交界的雪山山脈、棲蘭山區，「馬告生態園區」即位宜蘭縣境內，亦是距離台北最近的絕美秘境。園區內擁有明池森林遊樂區、棲蘭森林遊樂區與神木園三大特色觀光景點，於2015年經由「力麗觀光」經營，致力改善住宿品質，豐富度假內容，並宣揚自然保育理念，已成為最受歡迎的旅遊勝地，此時綠林生機蓬勃，春遊「馬告」正是時候。

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明池森林遊樂區 有台灣阿爾卑斯山美名

明池森林遊樂區最著名的明池，為北橫最高的高山湖泊，又名池端，位於海拔1150-1700公尺間的地理位置，終年雲霧繚繞，景觀瞬間變化。明池的美不僅在於山嵐飄渺之樹海意境，日出日落和四季更迭的湖水畫面，春綠、秋紅、冬黃的林木顏色倒影於湖面，如詩如畫，這景致怎麼看都看不膩，而此時大提琴悠揚般的樂音迴盪，更讓人捨不得離去。

漫步園區，每一轉折就是一驚喜，明池有豐富的動物生態，鳥兒、蝴蝶、松鼠、鴛鴦、綠頭鴨與黑天鵝等，不時在林間穿梭，帶給旅客驚喜與感動！而利用原地貌特色造景的富春庭，提供遊客冥想的靜石園，蔣故總統經國先生為紀念慈母而建的慈孝亭，值得駐足品賞。

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行至國父百歲紀念林欣賞一大片人工柳杉林，其中蕨園有50種以上的蕨類植物生長蔚為奇觀，還有森林童話步道、遍植季節花卉的明池苗圃等，因應不同季節欣賞櫻花、繡球花、落羽松、銀杏等，美不勝收。

想要吸收更多芬多精，入住「明池山莊」，不論是多款房型的歐式山莊，獨棟式木屋建造風格的林間小屋，更大坪數與尊榮的貴賓套房，總共有111間客房，整體以溫潤木質元素設計；每扇窗外，春天濃濃綠意與大島櫻花、紅粉佳人山櫻綻放，盡享隱居山林的靜謐美好。此外，悠遊山莊內亦是處處皆景，最醒目的明池神木，是園區內一株樹高達1,500年的紅檜，樹高31.6公尺、胸圍11.62公尺，昂然矗立，餐廳旁更見有植物王國活化石之稱的水杉，特別的是引太平山之水的水道階梯設計，加上悅耳鳥鳴蛙叫此起彼落，身心完全舒放了！

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棲蘭山莊 貼近山林 裸沐美人湯

棲蘭地勢相對於明池海拔較低，約420公尺，地處蘭陽溪、多望溪及田古爾溪匯流處，背倚雪山山脈，可遠眺中央山脈、太平山脈等，山巒層層、初晴後雨、雲霧繚繞，宛如仙境。住進「棲蘭山莊」坐擁山林環繞奢求，規劃88間客房，歐式山莊、林間小屋以及視野絕佳的環景套房，皆能滿足旅客的各種需求。並設有中式餐廳，以宜蘭當地農產時蔬入饌，如猴頭菇、馬告、箭筍、土雞等食材，質樸卻熟悉的味道，簡單就很美味。

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園區精心規劃沿途為天然闊葉樹林的森林浴步道，自然生態豐富，有時會遇見台灣獼猴，還有遍植各種花草樹木的庭園步道觀賞區，春櫻、秋楓、冬梅更增添繽紛色彩，園區內有一間深具歷史價值的先總統蔣公行館，欣見蔣公親手種植的桂花樹飄香。走累了，不妨至溫泉教育體驗館，設有男、女裸湯的大眾溫泉池，溫泉水質是俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，達到徹底紓壓；或是於峽谷吧閒坐，佐美景與咖啡茶點輕食，享受片刻寧靜時光。

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亞洲最大神木聚落 神木園區

來到「馬告生態園區」，千萬不要錯過參加「神木園」導覽行程，園區設有管制站，一般民眾是無法自行開車進入，透過「棲蘭山莊」、「明池山莊」方可報名，需提前一周預約，入住更享有優惠，每日三班接駁車出發，半日往返，感受一場大自然的神奇獻禮，同時也是吸收大量芬多精的舒活之旅。

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「神木園」是亞洲最大檜木神木園，海拔約1500公尺、佔地約16公頃，近百棵千年以上的紅檜與台灣扁柏矗立園區，古木參天、近在眼前，讚嘆大自然的生命力。園區內的神木，皆以歷代古聖先賢之名命名，用樹齡與歷史人物朝代結合，如最老的紅檜神木取名為孔子，約西元前551年萌芽，最胖的神木，約西元前145年萌芽，取名司馬遷，每棵樹命名皆充滿巧思創意，令人印象「森」刻。

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導覽行程分為兩條環狀步道，可選擇長程(約1968公尺)或短程(約902公尺)的生態之旅，全程透過專業導覽員的引領與解說下，深入了解原來全世界僅有7種檜木只分布在北美、日本跟台灣，而只有台灣檜木位在亞熱帶地區，非常難得，並學會辨識紅檜與台灣扁柏的差異性，認識台灣檫樹、七葉一枝花、冰河時期的活化石植物和蓬萊天南星等多種蕨類，還有機會看見台灣黑熊、長鬃山羊等動物的獸跡，獲益匪淺。

千年神木園區天氣變化無常，時而放晴、時而下雨，但大部分都是籠罩在雲霧飄渺中，仿如電影阿凡達的奇幻世界，闖進迷霧森林般的夢境難以忘懷，此生一定要造訪的絕美景致，讓人感動更加珍惜每棵神木珍貴的歷史記憶。

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優人神鼓明池水劇場首演

力麗觀光飯店集團與國際知名藝術表演團體「優人神鼓」首度攜手合作。「明池水劇場」隆重登場，開幕首演時間訂於2019年5/10～5/11二天共計演出三場，再現「優人神鼓」傳奇經典之作「聽海之心」明池戶外版。以明池湖為舞台中心，鼓者以自然互動方式融入明池之水。「優人神鼓」以「水」為創作概念，演出分為「崩」、「流水」、「聽海之心」、「沖岩」、「海潮音」五個段落，在各種節奏與力道變換的鼓聲與鑼音下，擬現水的不同狀態，比喻生命中所經歷過程，一場療癒身心的五感旅程，此生必看的世界級演出，將徹底撼動您的靈魂。

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力麗馬告生態園區

棲蘭山莊

地址：宜蘭縣大同鄉太平村泰雅路四段6號

電話：+886-2-2515-2128、+886-3-980-9606

明池山莊

地址：宜蘭縣大同鄉英士村明池山莊1號

電話：+886-2-2515-2128、+886-3-989-4104

網址：makauy.lealeahotel.com

FB：www.facebook.com/lealeamakauy/

※優人神鼓《聽海之心》，明池山莊/棲蘭山莊+演出門票，二人成行每人NT$3,099起。

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