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古人也崩潰！快絕跡的紅榜翻紅 最潮用語讓人發笑

法國皇帝的血脈：198年後的「拿破崙王子」

開啟驚喜旅程 歡聚璀璨澳門

2019-05-07 09:26Ciao潮旅

【整輯/AH 圖片提供/澳門金沙度假區】

相信來澳門金沙度假區玩一趟，置身於這個匯聚多元享樂的亞洲綜合度假勝地，絕對有接連不斷、喜出望外的收穫。無論是想來個闔家歡樂假期、浪漫二人行或摯友暢玩之旅，澳門金沙度假區都將為您締造充滿期待與驚喜的難忘體驗！

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澳門金沙度假區值得體驗的精彩活動實在太多，入住旗下的7 間國際級酒店， 風格各有特色、盡請暢遊，包括澳門威尼斯人、澳門巴黎人、澳門四季酒店、澳門瑞吉金沙城中心酒店、澳門金沙城中心康萊德酒店、澳門喜來登金沙城中心大酒店及澳門金沙城中心假日酒店，讓您隨預算選擇至合意的住宿，享受更多歡樂！

全新法式戶外美食盛事 體驗巴黎人樂活滋味

春日旅程就從巴黎鐵塔開始，即日起至6月9日，澳門巴黎人呈獻戶外美食盛事法國品味巡禮，讓您在巴黎鐵塔7樓這個被優美景色環抱的天地裡，逐一探索開放式攤位的法式道地美食，體驗巴黎人珍視友誼、美食及優雅品味的生活態度。

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歡迎您與摯愛知己參加盛會，投入熱鬧、輕鬆的歡樂氣氛，放眼街頭演藝人的精彩演出，欣賞夕陽下金光大道的璀璨繁華，盡情品嚐現場即開的新鮮生蠔，再加上相配的美酒，體驗百分百的法式風情！提醒您，美味又悅目的法式甜品，同樣是必吃之選，絕對不容錯過！

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星級廚藝 綻放驚喜滋味

憑著豐富多姿的美食文化，澳門榮獲聯合國教科文組織封為「創意城市美食之都」。單單在澳門金沙度假區，便可造訪超過150間餐廳，從澳門地道風味、環球特色菜，以至米其林星級佳餚等，逐一細味品嚐。澳門威尼斯人的碧濤意國漁鄉呈獻風味正宗的義大利美饌，洋溢著濃濃的義式風情和品味，家庭式的份量，非常適合一家大小或一班好友歡樂聚餐。想要享受一頓浪漫晚餐？位處巴黎人巴黎鐵塔6樓的巴黎軒，用心呈獻中法混合特色美饌，可一邊探索味覺驚喜，一邊觀賞金光大道的璀璨明媚。

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奢華天地 締造非一般歡心假期

若您鍾情法式品味，入住澳門巴黎人為首選。當夕陽落下，酒店各處將徐徐亮起與巴黎這座光之城如出一轍的璀璨光芒，亦正好是入住奢華套房享受悠閒。在最新推出的香檳套房，於充滿時尚優雅氣息的客廳悠然地享受冰凍香檳，超大號的舒適睡床上做個甜蜜美夢，甚至與摯愛倚著窗前細賞巴黎鐵塔和巴黎人花園的醉人景致。

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集多元享樂精彩於一身的澳門威尼斯人，豪華套房寬裕舒逸，處處洋溢威尼斯浪漫風情。經過全面翻新的奢華皇室套房及奢華貝麗套房，提供獨立睡房、客廳及工作區， 營造開揚舒適的天地， 而奢華維雅套房則配備連接大理石浴室的特大睡房和兩個工作區，開揚空間實屬罕見，奢華體驗再升級。

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萬千娛樂老少咸宜 國際級精彩表演

澳門金沙度假區匯聚國際級精彩表演、盛事及獨特景點，讓無論大小朋友都樂在其中， 絕對是娛樂及休閒的熱門勝地。在澳門威尼斯人一嘗乘坐貢多拉船的滋味，暢遊優美運河；或是一家大小至Q立方王國暢玩波波池、遊戲機和攀爬玩樂區，這裡甚至設有以巴黎盧森堡公園著名景點為創作靈感的旋轉木馬，充滿驚喜與歡笑的親子時光。

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與摯愛來享受甜蜜假期，就一定要暢遊澳門巴黎人晚上閃爍迷人的巴黎鐵塔光效匯演，巴黎人花園更是觀賞巴黎鐵塔全景的最佳位置， 甜蜜自拍、打卡放閃，浪漫指數破表！ 此外，宏偉無比的金光綜藝館，經常吸引國際巨星駕臨獻藝，帶來精彩絕倫的表演。

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潮流新品 打造時尚悅目新姿

當然，更不能錯過全澳門規模最大的室內購物天地澳門金沙購物城邦，搜羅新季新裝精品，是必然的事。匯集逾850間國際時尚焦點品牌的免稅店，無論是2019年春夏潮流新焦點、時尚珠寶、奢華鐘錶，以至人氣必備電子精品等英應有盡有。而在澳門金沙城購物中心100,000平方尺全新開幕的購物天地裡，更有超過25間新店進駐，包括 AppleStore、Chloe、Fila Fusion、Lululemon及M.A.C.等舉世知名的品牌， 實在讓人一步一心動，大買特買，實在過癮極了！

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澳門金沙度假區

查詢熱線：+853-2882-8855

澳門金沙度假區://tc.sandsresortsmacao.com/

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Ciao潮旅

「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！
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