帛琉Palau人文風情獨特魅力

【撰文/Vivian Huang、林郁姍 攝影/陳書海、周兆志、莊智淵 Model/郭書瑤

特別感謝/帛琉觀光局(Palau Visitors Authority)、帛琉觀光局台灣辦事處、中華民國駐帛琉共和國大使館、帛琉歡樂旅遊、中華航空CHINA AIRLINES】

帛琉,一個怎麼拍都美的國度。這裡有絕美的自然景致,還可以體驗驚奇的水底世界,這裡也是生態保育之地,觀光與環保並重,全球首創以「誓言」為入境簽章,提醒每一位旅人尊重與愛護上天賜予的自然資產。此外,獨特的帛琉文化在悠然中又多那麼一點神秘,也值得細細品味。

人氣打卡點Palau National Capital

在帛琉的首都Ngerulmud,有一座由台灣捐贈建成的行政中心Palau National Capital,裡頭有帛琉總統府、國會和八個行政機關。因為整體外觀實在太酷似美國白宮,簡直就像是迷你版的白宮,因而有「小白宮」暱稱。巴洛克式造形唯美的帛琉小白宮,坐落在環境清幽的Melekeok州山丘上,俯瞰是盎然的綠意森林和遼闊的蔚藍海洋。這裡雖是帛琉的政治中心,卻沒有特別的管制,任何人都可以前來參觀,也意外成為拍照、打卡的熱門景點,常見觀光客到此一遊,也有新人特地到此來拍攝婚紗照。

雖說,小白宮外形是仿美國白宮樣式,但細節上仍廣布帛琉文化元素,例如:帛琉的守護神、錢鳥、硨磲貝等。Melekeok州位在北島Babeldaob的中東部海岸,有綿延的白沙灘、紅樹林和沼澤,也有連綿起伏的丘陵,還有帛琉最大的淡水湖和自然保育區──Ngardok Lake,是健行、探訪原始湖泊、野生動物及鳥類的好去處。

PALAU NATIONAL CAPITAL

Add.Ngerulmud, Melekeok 96939, Palau

Web.palaugov.pw

晉見女王 暢談帛琉海洋與文化

帛琉是母系社會。從古至今,帛琉村落都是母系家族的型態,男女角色分明:男人出海補魚、賺錢養家,女人栽種芋頭與樹薯、教育小孩;酋長議會掌管村落,平行的婦女委員會則掌管土地及金錢;酋長多任政府要職,但酋長由婦女委員會任免;世襲的女王Bilung地位崇高。

帛琉女王Bilung Gloria Gibbon Salii貴為帛琉女性之首,是如此的高貴、親民,與大家閒話家常、介紹帛琉文化和女性的地位與職務,並親自導覽她家中的各式帛琉手工藝品收藏,一物一故事,儼然是一座私人博物館。她笑說,在帛琉,女性地位高,大家都喜歡生女兒,可以為家族帶進更多的財富。Bilung說,她的職責除了要凝聚帛琉女性、男性、孩童和國家的向心力和發展力量,還要守護、傳承帛琉的傳統文化。由她所領導的Mechesil Belau Conference帛琉全國女性會議甫於2018年走過25周年;長年來,這個女性組織致力於保存、促進與實踐帛琉傳統文化,以及推動全民教育、健康、福祉。她強調,外來文化確實對帛琉傳統文化造成衝擊,尤其是二次世界大戰之後;因此,她要求從小就要落實教育,將帛琉所有好的傳統和文化一點一滴地再傳遞給下一代。

文化美食之旅Bai Rengara Irrai

男人會館,Bai,是男人聚會之所,是男人討論政治、軍事等重大議題的神聖場所,是帛琉的重要文化。以往,帛琉的16個州都各有男人會館(更早期,是每一個村落都各有男人會館),歷經內亂、戰爭、天災等,男人會館已所剩無幾,目前僅存五座。

在帛琉觀光局(Palau Visitors Authority)主席Ngiraibelas Tmetuchl的極力促成下,艾萊州傳統男人會館(Bai Rengara irrai)於今年一月開放導覽參觀,並推出帛琉傳統文化美食之旅套裝行程3選,除了參觀Bai Rengara irrai(傳統男人會館)、Diangel(獨木舟房子)、Chades ra Mechorei(艾萊歷史景點),還可以享用艾萊州女士烹調的傳統風味午餐、欣賞女學生表演傳統舞蹈。

已有三百多年歷史的艾萊州傳統男人會館,不僅保存得相當完整,且至今仍在使用中,每個月例行的酋長會議、村落的重要儀式(如新酋長上任)都在此舉行。Ngiraibelas Tmetuchl也是一位酋長,對於保存、傳承、宣揚帛琉傳統文化不遺餘力。Ngiraibelas Tmetuchl解說,Bai整幢建築完全取材於帛琉的大自然(木材、乾草、竹子和椰子葉纖維等),一片一片相互嵌合而成,沒用上任何一根鐵釘。為了讓旅客更認識帛琉文化,帛琉觀光局將Bai導覽與美食、舞蹈結合,未來還會規劃一間小賣店,展售帛琉傳統手工藝品。若有機會走訪帛琉,不妨安排一趟帛琉傳統文化美食之旅,探訪帛琉特有的島嶼風情。預約專線:Tel.+680-488-1930/2793

生態之國Eco Tourism

我發誓:我唯一留下的足跡也將被海水撫平。

The Only Footprints I Shall Leave Are Those That Will Wash Away.

帛琉雖是一個人口僅2萬的開發中國家, 但卻有最前瞻的生態思維。2017年12月帛琉總統府頒布行政命令,所有入境帛琉的外國旅客必須簽署「帛琉誓詞(Palau Pledge)」, 承諾保護天然環境與尊重當地文化。帛琉成了全球第一個將環境保護機制納入入境程序的國家, 同時也將觀光產業帶向有意識的旅遊。

「帛琉之兒女,我身為貴境之客,僅立此誓,以能維衛和保護貴鄉之美麗而獨特的島嶼家園。我發誓會輕手輕腳、行事仁善、小心探索。不是給我的東西,我不會拿走。不傷害我的事物,我不會傷害。我留下的唯一的,是會沖刷掉的腳印。」

當班機飛近目的地帛琉,機上播放起《THE GIANT》(巨人)影片,這是帛琉為了宣導生態旅遊而製作的一支影片,在所有飛往帛琉的班機上都會播放。影片以虛擬的巨人結合真實的美景,以巨人意喻不經意地危害大自然的觀光客,從島嶼之子,小朋友的角度向巨人宣導生態意識,並攜手共同保護帛琉之美。這支影片還在2018年第11屆釜山國際廣告節(AD STARS)得到直效類/媒體類最大獎。

以自然生態之美而舉世聞名的帛琉,人口僅2萬,卻每年湧入約10到15萬的觀光人潮。旅客雖促進了帛琉的觀光業和相關產業,卻也遺留下難以修復或無法修復的破壞。因此,帛琉總統府頒布行政命令,自2017年12月7日起,移民官員將在所有入境帛國的外國旅客護照內頁蓋上「帛琉誓詞(Palau Pledge)」入境章戳,每一位旅客均須於誓詞上簽名,承諾保護並捍衛帛琉的美麗與獨特,才能獲准入境。

帛琉政府將這份誓詞視為維護生態與文化的必要手段,賦予誓詞法律效力,違者會被處以最高100萬美元的罰款。依據誓詞而訂的「道德旅遊指南」,包括:勿採集或撿拾海洋生物作為紀念品、勿餵食魚類和鯊魚、勿將蛙鞋拖行過珊瑚、勿觸摸或踩踏珊瑚、勿觸摸或追逐野生生物、勿亂丟垃圾、勿在禁煙區吸煙、勿隨意摘取鮮花和水果、深入了解文化風俗、敦促旁人尊重風俗、支持當地社區和產業。 以「誓詞」為入境簽證,以「水母」為離境章戳,帛琉政府的生態旅遊宣導是不是既酷又有創意呢!觀賞《THE GIANT》(巨人),請見帛琉誓詞官網。Web.palaupledge.com

旅遊小資訊

交通方式:搭乘中華航空前往帛琉,可由桃園國際機場直飛帛琉國際機場,三

個半小時的航程即可抵達仙境之地。

帛琉觀光局台灣辦事處

Add. 台北市松江路328號5樓500室

Tel. +886-2571-2633

Web. www.pristineparadisepalau.com