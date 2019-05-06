在帛琉Palau 異國美食是主流

【撰文/Vivian Huang、林郁姍 攝影/陳書海、周兆志、莊智淵 特別感謝/帛琉觀光局（Palau Visitors Authority）、帛琉觀光局台灣辦事處、中華民國駐帛琉共和國大使館、帛琉歡樂旅遊、中華航空CHINA AIRLINES】

在帛琉，異國料理很多，獨不見帛琉風味餐。原因是，帛琉人不習慣把自家吃的食物拿出來當作商品販售。也因而，異國餐飲在帛琉大放異采，成了另類帛琉式美食。 分享 facebook

Sunset Beer Garden傍晚時分的歡樂暢飲

這是一家在今年一月下旬才開幕的海邊啤酒吧，也是帛琉第一家、唯一一家主打啤酒的酒吧，而且每日僅營業傍晚5點到8點，提供客人無限好的落日餘暉景致，以及精選的各國啤酒，尤其是蒐集最完整的帛琉在地生啤──紅公雞（Red Rooster）的六款佳釀，由淡味到濃口均有，「不知道怎麼選」或有「選擇困難」的客人，可以點「精選四款」，每一款都來一小杯，開懷暢飲。 分享 facebook 分享 facebook

有了美景與美酒，當然也不能缺少佐酒小食。酒吧雖然不大，營業時間也只有短短的3個小時，但選食和選酒一樣都不馬虎。燒烤類的烤雞串、烤蝦串和烤香腸串都是人氣美食；炸一整隻的花枝，一上桌也教人Wow聲連連；炸洋蔥圈、炸薯條也不可少；還有，海島特產的生鮪魚沙拉（Tuna Poke）更是要嘗一嘗。Sunset Beer Garden @PPR Time. 17:00~20:00 Tel. +680-488-2600 Web. www.palauppr.com 分享 facebook

Coconut Terrace無敵海景的主題美食

夜幕低垂，海風徐來，現場演奏樂音響起，周日還加演波里尼西亞舞蹈，來到島嶼之境帛琉，怎麼能少了這樣一場集多種感官享受於一餐的晚餐體驗。椰林相伴的Coconut Terrace，面對大海，坐擁無敵海景，特別設計的半戶外用餐區，讓賓客可以恣意悠閒地享受戶外的景致和清風。 分享 facebook

餐廳除了供應早餐和單點的午餐之後，晚餐採主題自助餐型式，一周7天，每一天都有不同的主題美食，從周日到周六，分別是日式、義式、法式、帛琉式、亞洲、海鮮、美式牛排。以周四的海鮮主題為例，運用大量的本地海產，以各種料理方式呈現，並有燒烤檯，由廚師現場燒烤海鮮。若不想吃自助餐，Coconut Terrace也有特別的套餐和豐富的單點。最受青睞的是帛琉式海鮮船（Palauan Steamboat）和珍貴稀有的紅樹林蟹（Mangrove Crab）。Coconut Terrace @PPR Time. 06:30~22:30（早、午、晚餐三時段）Tel. +680-488-2600 Web. www.palauppr.com 分享 facebook 分享 facebook

Landmark Marina Hotel帛琉最好吃的牛排

切面幾乎比臉大、重到一隻手也快拿不動的戰斧牛排，是月伴灣酒店（Landmark Marina Hotel）1F餐廳新推出的菜色。一推出即大獲「全帛琉最好吃的牛排」好評，無肉不歡的嗜肉者尤其大愛這「重量級」的美味，大口吃肉的快感就是過癮。戰斧牛排是月伴灣酒店老闆宗緒恩特地從美國進口的乾式熟成牛肉。牛肉經過熟成之後，滋味更加濃郁，不需多餘的調味，靠的是火力嚴控的到位「烤」功，烤出外層焦香、內部軟嫩多汁的口感。 分享 facebook 分享 facebook

兩大塊不同部位、面積大又厚切的戰斧牛排擺放在大木砧板上，不僅分量超級十足，視覺效果也很吸睛，臨海又有碼頭的月伴灣酒店，不只有人氣戰斧牛排，這裡的海鮮料理也出色。月伴灣酒店 Add. M Dock Road, 96940 Koror, Palau Tel. +680-488-1069 Web. www.landmarkmarina.com 分享 facebook

Pin Hotel稀有帛琉海產大集合

一走進京品世紀酒店1F餐廳—中國廚房，很難不被水族缸裡的各式活跳海中生物給吸引。大夥兒圍在水族缸前，興味盎然地欣賞裡頭的珍稀海產，對著硨磲貝、紅樹林蟹、密毛龍蝦、大白文蛤蠣⋯⋯品頭論足一番，兼回顧白天出海浮潛時所見的海中景象。新鮮直送的珍稀海鮮是京品世紀酒店的名物，由熟識的漁人當日清晨親自合法捕獲、專送，不只稀有度，新鮮度更是百分之百。 分享 facebook 分享 facebook

吃龍蝦、吃螃蟹都不足奇，如何吃巨大的硨磲貝最教人好奇。光是開硨磲貝就是一場華麗的秀，令人嘆為觀止。除了珍稀海鮮，在京品世紀酒店也吃得到帛琉的另一名物—水果蝙蝠，一整隻完整的黑色水果蝙蝠在湯碗裡，真教人不知如何是好⋯⋯據說，嘗起來像是雞肉。帛琉是島嶼之國，放眼望去都是海，自古以來，帛琉人食物的來源便是就地取材，在海裡、陸上捕捉到什麼，在餐桌上就吃什麼。在外人眼中覺得怪的食材，其實一點也不奇怪。京品世紀酒店Tel.+680-488-2056 分享 facebook

Gelato Shop當義式冰淇淋遇上帛式食材

L'Amarena Gelato Shop是一家位於科羅市中心的義式冰淇淋店，雖然隱身在主要大街邊上的巷弄裡，開店也才短短的一兩年時間，卻是一家超高人氣小店，店內時常擠滿在地人與觀光客，人手一支愛不釋手的Gelato。道地的義式冰淇淋遇上帛琉在地的時令水果，蹦出特有的帛琉島嶼風味，讓人嘗一口便愛上。不僅如此，這也是一家具有生態保育意識的店，高度配合帛琉的環保規章，盡可能以生態材質取代塑膠製品。 分享 facebook 分享 facebook

店東一家三口來自義大利，爸爸Stefano Tansella原是大學教授，媽媽Eleonora Azzalini也是教職。2016年，夫婦兩人帶著兒子出國旅行，未料一來到帛琉便愛上了這獨特的島嶼風情。2017年，一家人移居帛琉，把一幢破舊房子改裝成義式冰淇淋店，賣道地的Gelato，也賣道地的義式甜點。L'AMARENA GELATO SHOP Add. Meketii Hamlet, 96940 Koror, Palau Tel. +680-488-4158 Time. 11:30~22:00 Monday to Saturday. Sunday closed. Web. www.lamarenapalau.com 分享 facebook

Supercenter就愛飄洋過海來的台灣蔬果

從去年底開始，飄洋過海來的台灣蔬果，大概每兩三個星期來一只貨櫃，只在科羅市中心的第二大超市，蘇朗購物中心（Surangel's Supercenter）1F超市販售，只見一箱箱台灣貨品才剛運進台灣農產專區，都還來不及擺放到蔬果冷藏架上，甚至也還沒標上品名和價錢，搶購人潮就一擁而上。 分享 facebook

台灣芭樂、蓮霧、火龍果、青葱、白蘿蔔……只要是來自台灣的，每一樣都有人愛，搶購台灣農產品的人潮，大多是帛琉人，也有住在帛琉的台灣人。據說，他們有訊息交流平台，只要台灣農產品一到貨，就會接到訊息通知。所以，這有如迅雷的完銷速度是很正常的。SURANGEL’S SUPERCENTER Add. 295 Main Street, 96940 Koror, Palau Time. 07:00~22:00 Sunday to Thursday, 07:00~17:30 Friday, 18:30~22:30 Saturday 分享 facebook

旅遊小資訊

交通方式：搭乘中華航空前往帛琉，可由桃園國際機場直飛帛琉國際機場，三

個半小時的航程即可抵達仙境之地。

帛琉觀光局台灣辦事處

Add. 台北市松江路328號5樓500室

Tel. +886-2571-2633

Web. www.pristineparadisepalau.com