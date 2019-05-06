PALAU帛琉 海洋奇境

【撰文/Vivian Huang、林郁姍 攝影/陳書海、周兆志、莊智淵 Model/郭書瑤

特別感謝/帛琉觀光局（Palau Visitors Authority）、帛琉觀光局台灣辦事處、中華民國駐帛琉共和國大使館、帛琉歡樂旅遊、中華航空CHINA AIRLINES】

當飛機緩緩降低高度，逐漸接近湛藍海面，遠方星羅棋布的翠綠小點也漸漸放大成靠近又清晰的蓊鬱島礁。帛琉，一個怎麼拍都美的國度，這裡有絕美的自然景致，還可以體驗驚奇的水底世界，並與水母、鯊魚共游，海洋、島礁和多樣的海底生態，帛琉的第一印象，就讓人馬上愛上它。 分享 facebook

Rock Islands Southern Lagoon世界七大海底景觀之首

從空中的角度俯瞰，洛克群島就像上帝遺落在人間的綠寶石，耀眼地令人捨不得移目。帛琉的「洛克群島南方潟湖」。包括445個由火山形成、無人居住的石灰岩島嶼，一個個綠色如蕈菇狀的島礁，超可愛的。調皮的帛琉人船長，還會在島礁間「飆船」，傾斜的船身與極致的速度，打開全新的視野與體驗。 分享 facebook

洛克群島範圍廣大，鯊魚城、水母湖、牛奶湖等帛琉著名奇景，都包含其中，被譽為「世界七大海底景觀之首」，可謂名副其實。洛克群島海域擁有超過385種珊瑚種類、以及各種動植物棲息地，複雜的礁岩系統，更凸顯了帛琉海洋的獨特性與不凡的美麗，也得以維持植物、鳥類和海洋生物的多樣性。也要感謝這些珊瑚礁，形成天然的屏障，保護內海，讓美麗的海底世界不受太大的浪濤侵擾破壞，導遊還笑說，平靜的內海，聽不到海哭的聲音啦！ 分享 facebook

Big Drop Off╱Shark City大斷層╱鯊魚城

「大斷層」被譽為帛琉最值得一探的海底秘境，世界7大潛點之一，或許這裡就是海神波賽頓的御花園。距離科羅州港口超過一小時的船程，跟大多數在內海的景點不同，已在外海，水流稍強，浮潛時，只要放鬆身體隨著漂浮就好。從2米到200米，垂直90度的斷層，刺激視覺感官。這裡的魚不識得斷層，將斷層面當成地面，因此會看到魚兒「垂直」游泳的逗趣景象。對深潛愛好者來說，大斷層絕對是不可錯過的海底花園。 分享 facebook

歡迎來到「鯊魚城」！2009年起，帛琉成為世界第一個國家鯊魚保護區，終止水域內所有商業性鯊魚捕撈活動，17種鯊魚在帛琉安心茁壯成長。鯊魚城內的鯊魚，學名烏刺真鯊，俗稱黑鰭礁鯊，顧名思義胸鰭及背鰭的頂端是黑色的，而下部是白色，很好辨認。烏刺真鯊身長常見1.5米，沒有攻擊性，但皮如砂紙般粗糙、利牙如刀子般尖銳，仍不適合過於靠近。 分享 facebook

Jellyfish Lake金黃精靈

帛琉的「水母湖」，有著世界罕見的無毒水母。黃金水母的學名為Mastigias papua etpisoni，是個獨特亞種，在此與外界隔絕的鹹水湖中，自然演化成無毒水母；全盛時期曾有上千萬隻水母，但因聖嬰現象銳減，經過2年封湖復育，近期重新開放，現約有63萬隻。帛琉境內有不只一個水母湖，但基於保育等其他因素，只開放一個水母湖觀光。 分享 facebook

遊客乘船而上岸後，冰涼的水從頭澆灌而下，這是為了保護水母湖不受外界碎石或微生物等各種汙染，所必須接受的洗禮。接著在珊瑚礁上鑿刻出的階梯，拾級而上，從沒想過需「登山」才看得到「海洋生物」，多麼奇妙的體驗。一路向上約20分鐘後，被紅樹林圍抱住的水母湖終於現身。當陽光四射、晴空萬里，水母就會浮到較上層的水面，原來陽光能滋養在水母組織中共生的海藻生物體。大多時候，水母是害羞的、會避開人類，常看到牠們直直向下衝。一轉身，看見一個白色透明體漂浮在身旁，狀似一般水母，但別緊張，只要是在這個水域的水母，都是無毒無害的。 分享 facebook

Cemetery海底的玫瑰花園

帛琉有超過500種珊瑚，其中300多種都是軟珊瑚，硬珊瑚相對少數，但在「硬珊瑚區、又稱萬象珊瑚區或玫瑰珊瑚區」，卻能看到如此密集的硬珊瑚，更顯得難能可貴。這裡有著一朵直徑超過3公尺的巨型玫瑰珊瑚，可是全帛琉最大的一朵。玫瑰珊瑚一年生長不到一公分，要形成如此巨大，得歷經多少歲月，挺立過多少海底變遷，近距離觀賞，更能感受那股震撼。 分享 facebook

探索海底森林，真實版的海底總動員就在眼前上演，仔細尋覓海葵，果然就看到在家園附近徘徊的尼莫！橘色的頭、橘色的鰭、黑色的身軀，掛著一圈白色的彩帶，小丑魚如此迷人可愛，還有更多顏色繽紛、姿態各異的熱帶魚。有時還可見帛琉國寶魚──蘇眉魚、又稱拿破崙魚，優游悠哉的身影。 分享 facebook

Kemurbeab長沙灘

無人島上，白色沙灘綿延一公里長，不是筆直的，而是畫了個彎，從空中俯視，如同陸地上的一彎皎潔明月。漫步在這條海上走廊，藍綠色的海水在沙灘的兩邊流淌，放眼望去海天一線，碧綠的海銜接著湛藍的天。登陸欣賞長沙灘的這個島名為Kemurbeab，長沙灘的兩端連結兩個海島，漲潮時隱沒在海面下，退潮時靠步行就能抵達另一座小島，是退潮限定的美景，露出時如地上一彎明月。 分享 facebook

沙灘上有種常見的貝殼，圓形、白色、小巧，其上頭有五個如花瓣的圖案連接一起，就像星星一樣，被稱作「星貝」。如彎月的長沙灘、散落點點星星的貝殼，在長沙灘，一切都浪漫得理所當然。Kemurbeab島設有座位、簡易的料理台、與洗手間，這裡通常是出海行程的中午休憩站。每個座位都是海景第一排，一邊享受午餐，可能是BBQ、便當、或火鍋，一邊看海水漸漸漲起，淹沒長沙灘，然後再靜待下次的會面。

Milky Way夢幻Tiffany藍 分享 facebook 分享 facebook

在島礁中穿梭，繞進一方秘境，張狂的風不再，平靜無波，取而代之的是Tiffany藍的水面，漫成一整片的夢幻，第一次進到「牛奶湖」的人，無不為之驚嘆。這片夢幻之地被佈滿綠色植栽的島礁環繞、保護著，不受侵擾。此處火山活動曾經相當的頻繁，因此淤積許多火山灰，歷經歲月更迭，今日已歸於平靜，澄澈的海水與沉積底部的乳白色火山泥，混合成特殊的Tiffany藍。雖被命名為牛奶湖，但其實還算是廣闊海洋中的其中一片海域，只是地形看起來很像一座湖。 分享 facebook

看導遊俐落地從船上一躍而下，撈起一大桶火山泥，伴隨著一股硫磺味，火山泥中含豐富的礦物質，是純天然的護膚聖品，質地滑順，相當好推勻，導遊們都戲稱來做SPA囉！享受完SPA後，用海水洗淨肌膚，讓火山泥歸於牛奶湖。請記得，可不能私自將火山泥裝箱帶走！不過帛琉機場有販售火山泥做成的手工皂，當地限定，這就可以帶回家裡，繼續享受來自帛琉的美容浴。 分享 facebook

旅遊小資訊

交通方式：搭乘中華航空前往帛琉，可由桃園國際機場直飛帛琉國際機場，三

個半小時的航程即可抵達仙境之地。

帛琉觀光局台灣辦事處

Add. 台北市松江路328號5樓500室

Tel. +886-2571-2633

Web. www.pristineparadisepalau.com