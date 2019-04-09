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山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27Ciao潮旅

【撰文、攝影/Vivian Huang　特別感謝/日本觀光局】

隱身在日本島根南部的山區裡，有一個古老的小鎮──津和野，這裡保存了美麗的城下町，同時還世代傳承了歷史悠久的正統鷺舞。

SL山口線，以有貴婦人稱號的蒸汽火車行駛在JR新山口站和津和野站之間。
SL山口線，以有貴婦人稱號的蒸汽火車行駛在JR新山口站和津和野站之間。
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穿越時空之旅

群山環抱的津和野城建於14世紀初，原來的城堡已不復在，但數百年前的武家宅邸及商店街則部分被保存了下來，耐雪的傳統石州土製紅瓦屋頂形成獨特景觀。津和野町的主要街道是殿町通和本町通。殿町是舊時武士的住居，有白色的護牆和沿著護牆而建的水道，清澈的水道中有花圃及許多錦鯉。本町則是傳統商店街，石板路兩旁是一幢幢各有古樸風情的木造房屋，一間又一間老字號酒造、藝品店。

殿町是舊時武家宅邸，有白色的護牆和沿著護牆而建的水道，清澈流水中有許多錦鯉。
殿町是舊時武家宅邸，有白色的護牆和沿著護牆而建的水道，清澈流水中有許多錦鯉。
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小巧而精緻的津和野町，除了老街上有古老的歷史建物，整個山城也保有許多老町屋，漫步老街或鑽進巷弄中尋幽，都令人不禁有穿越時空之感，質樸而優雅，亦有「山陰小京都」之美名。

傳統石州土製紅瓦屋頂是津和野的獨特景觀。
傳統石州土製紅瓦屋頂是津和野的獨特景觀。
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以「鷺舞」祭神祈安康

鷺舞，源自室町時代京都八坂神社祇園祭，於1542年引進津和野，以舞祭神，祈求平安、健康，百年之後，正統鷺舞祭典在津和野復興，一代接續著一代不間斷地傳承至今，並已列入國家重要無形文化財。

相傳，鷺是神最喜愛的鳥，故以鷺舞迎神祭神。鷺舞，以兩人裝扮成雌雄兩隻白鷺，模仿白鷺的各種姿態，舞衣道具重量達三十多公斤，兩大翅膀由木片打造而成，展翅之姿雄偉、優雅，振翅之聲清亮、有勁。

津和野傳承歷史悠久的正統「鷺舞」。每年7月的鷺舞神事，是津和野一年一度的盛事。
津和野傳承歷史悠久的正統「鷺舞」。每年7月的鷺舞神事，是津和野一年一度的盛事。
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鷺舞神事是津和野一年一度的盛事，於每年的7月20日至7月27日舉行。7月20日御神幸之日，天未亮的凌晨兩點，寂靜的津和野町即在隆隆太鼓聲中醒來，鷺舞神事正式展開，下午三點，全町的人都聚集到「頭屋」（町民中心）觀賞鷺舞，太鼓聲、鐘聲、笛聲、歌聲，伴著白鷺的舞姿和振翅聲，整個優美的儀式教人屏息讚佩。行列中，還有由小學生演出的子鷺舞，世代傳承，自小扎根。

藩校養老館是藩士教育學校，文豪森鷗外也曾在此就學。
藩校養老館是藩士教育學校，文豪森鷗外也曾在此就學。
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美好的食宿體驗

津和野雖然是一個小鎮，卻很適合留宿一晚，體驗這裡的緩慢、安靜與美好。津和野町觀光協會代理兩棟町屋宿泊：戒丁是1890年建成的，有明治時期的風情；上新丁是1926年建成的，則是昭和初期的情韻。

入住町屋，留宿一晚，體驗津和野的緩慢、安靜與美好。
入住町屋，留宿一晚，體驗津和野的緩慢、安靜與美好。
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兩棟町屋都整修過，保持原有的外觀和庭園，但內部增添了一些現代化的設備，住起來相當舒適，卻仍可感受到古意的美好。刻意只提供宿泊而不供餐，讓客人到鎮上的特色餐廳內餐，以帶動鎮上的餐飲業。津和野鎮上的義式餐廳artigiano，不大的一棟町屋裡，約莫只有二十個坐位，小小的廚房裡還特地挪出空間蓋了石窯，窯烤比薩確實十分美味。

artigiano，以在地食材完美演繹義式料理。
artigiano，以在地食材完美演繹義式料理。
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從前菜、義大利麵、比薩……以在地食材完美演繹義式料理。佐餐的酒品也提供很多當地酒造的地酒。值得一提的是，這裡的老闆也是鷺舞的表演者，致力於傳遞鷺舞傳統。暖簾宿明月亦是一間已有一百多年歷史的老町屋，提供純和式宿泊與餐飲服務，餐食主打以在地食材做的鄉土料理。

暖簾宿明月提供傳統和式早餐。
暖簾宿明月提供傳統和式早餐。
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津和野町觀光協會

Add.島根縣鹿足郡津和野町後田71-2

Web.tsuwano-kanko.net

artigiano

Add.島根縣鹿足郡津和野町後田口196

Web.artigianooo.blogspot.com

暖簾宿明月

Add.島根縣鹿足郡津和野町魚町

Web.www.gambo-ad.com/hotel/index.php?ar=12&id=106

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