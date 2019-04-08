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高雄藝術新風采 米其林饗宴

2019-04-08 15:51Ciao潮旅

【整輯/AH 圖片提供/晶英國際行館Silks Club】

高雄觀光持續升溫，儼然成為台灣旅行熱門焦點，由御盟集團與晶華酒店集團攜手合作的「晶英國際行館Silks Club」，位於人文氣息濃厚的亞洲新灣區，以藝術為核心理念，營造悅動人心的空間旅程，更引進曾連續七年榮獲米其林一星肯定的日本Ukai鐵板燒及歐陸西餐，引領味蕾的極致體驗。

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晶英國際行館擁有優勢的地理位置，於漫步10分鐘內盡覽高雄市立圖書總館、高雄展覽館等新灣區綠建築文化地標。步行3分鐘內可選乘捷運、10分鐘內更可搭乘環狀輕軌遊覽海灣景色，串連衛武營、駁二藝術特區以及南來北往的觀光景點，還有未來的港埠旅運中心、海洋文化及流行音樂中心等精彩可期的指標景點，是台灣最具觀光魅力的都市。

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大隱於市 世外桃源般的低調奢華

「晶英國際行館」以「藝術」為核心理念，透過簡約時尚的設計，營造出悅動人心的藝術風韻，以世外桃源的概念，為全球賓客締造隱密奢華體驗之旅。行館內最大亮點落在一樓大廳的4D浮空動力裝置藝術，「舞動的粒子」(Dancing Particle)，由曾以新加坡樟宜機場「Kinetic Rain」及德國慕尼黑BMW博物館展出作品，完美結合科技與工藝而聞名全球的德國藝術團隊Art+Com所設計製作。

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Art+Com以「高雄」發想為行館專屬打造，以每30分鐘為單位進行動態連續的主題式展演，隨著優美典雅的襯樂，演繹一場虛實交錯的奇幻旅程，由金屬球組成剛中帶柔的幾何4D畫面，隨著清脆韻致的音樂起伏，勾勒不同層次的線條，悠然引領想像力奔馳。

館內設有147間精心佈置的客房，全行政樓層式管理提供細緻服務，精選南非進口玫瑰色安格拉大理石與純正北美橡木等頂級建材，打造豪宅規格的國際級精品行館。

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引進日式米其林星級UKAI海外首家分店

餐飲引進世界級品牌「Ukai」，讓所有進入行館的貴賓體驗味蕾的極致饗宴。Ukai -tei集團是全球第一家以鐵板燒摘得米其林一星的餐廳，並且連續七年獲得米其林星級評鑑肯定。館內設有Ukai-Tei Kaohsiung餐飲，以兩種業態提供餐酒服務，分別為二樓的Ukai鐵板燒餐廳及三樓的Ukai歐陸西餐廳，內裝重現UKAI日本銀座店的超長弧形鐵板燒台，氣勢恢宏大器，設有18個客席座位，共用8個日本進口的Nichiwa訂制的鐵板台串接而成。

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Ukai -tei Kaohsiung鐵板燒餐廳並有3個VIP包廂，外加針對高端消費族群特別規劃的VVIP包廂。不僅有獨立出入口，並以類似高檔法菜餐廳Chef Table提供頂級餐飲服務，置身其中用餐，可透過開放式廚房的玻璃帷幕，近距離欣賞廚藝團隊烹調料理過程。

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二樓還設有別具一格的「獺祭酒吧」，是日本夢幻名酒「獺祭」的海外首間官方酒吧，除了供應獲譽為日本第一名酒、屢獲國際殊榮的「獺祭二割三分」酒款，還提供「獺祭三割九分」、「獺祭發泡濁酒」系列、「遠心分離」、「獺祭磨之先驅」系列等美酒，供賓客隨心暢飲。

現正推出平日「春遊高雄」限時優惠專案，即日起至2019年4月30日止，至官網指定專案訂房，平日入住御典侶驛、御典雙驛或以上房型，專案優惠價，專案加值專屬賓士禮賓車定時定點高鐵左營站接駁服務及續住第二晚起95折優惠，邀您一同盡享春遊高雄的樂趣。

晶英國際行館Silks Club

網址：www.silks-club.com

FB：www.facebook.com/silksclub/

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