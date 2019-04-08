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手沖咖啡佐陽明山春天笑妍

2019-04-08 15:37Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影/阿茂、盧大中】

四月春暖花開，陽明山朵朵花開展笑顏，閒坐「白房子」佐窗外自然景致，享受手沖純粹咖啡與美食甜點，這一刻太尊寵。此時陽明山花季登場，怎能不留點時間給自己忙裡偷閒呢？尤其想要坐擁陽明山景致，「白房子」的位置剛剛好。

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每次來到「白房子」，像是有股魔力般，坐下了就捨不得離去。由知名西餐廳洋蔥創始人盧俊雄將美軍宿舍群改造設計，保留老房子的質樸感，以日本小樽採購的燈飾、歐風復古傢俬、法國畫家歐笠嵬(Olivier Ferrieux)的藝術畫作、創意花卉妝點，融合混搭與懷舊風格，更多了文青氣息。

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入口吧檯區名為「白阿酷」的機器人手臂是店內一大亮點，盧總特別進口造價不斐的德國庫卡（KUKA）機器手臂，可說是全球第一個可以製作手沖咖啡的機器手臂。當客人一多時，「白阿酷」可真是幫了大忙，跟手沖的一樣好喝，品質穩定、細膩而專業。

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白房子主人盧俊雄總經理夫婦。
白房子主人盧俊雄總經理夫婦。
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對於怕喝咖啡會心悸的人來說，「白房子」的咖啡可以放心喝，科契爾Kochere帶有蔗糖甜、柑橘香，清爽不苦澀的淡雅口感，卡莎‧露易斯Casa Ruiz具有鳳梨、柑橘香等多層次風味，阿杜麗娜Audlina充滿野薑花香、柑橘、莓果味，肯亞AA Kenya蘊含百合花香、炭烤烏梅、黑糖香甜，曼特寧餘味深厚，融和黑巧克力與草本香，皆值得您細細品飲。

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當然餐點也很讚，盧總運用科學方法讓食物更保鮮。店內招牌炭烤三明治，利用冷凍發酵處理，讓麵包保存其水分，德國豬腳採靜電烤箱烤製，金黃色外皮酥脆，鮮嫩肉質愈嚼愈香，牛肉搭配石蓴鹽調味，多了海味新感受。甜點更請到冠軍的甜點達人製作，以紅外線烤箱烘焙，更增濕潤口感，每一口都讓人感到幸福與滿足，為用餐劃下完美句點。

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