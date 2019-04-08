跟著太子熊悠遊礁溪

【撰文、攝影/Aries Huang 攝影/張晨晟】

「小心！熊出沒！」繼礁溪鄉出現一隻繫著領巾的黃色可愛小熊後，又發現另隻萌熊身影，頭戴黃色蛙鏡，手持風火輪紅櫻槍，吸著粉色奶嘴，原來這是專屬「太子行旅」的吉祥物，太子熊要帶來簡約清新的美好旅宿新體驗。 分享 facebook

到礁溪受美人湯的溫柔膚觸，是最愉快的紓壓輕旅行，泡湯之餘閒逛小鎮、大啖美食、買伴手禮更是收穫不少，因此選擇入住位於市中心的旅宿最方便。整修翻新後全新開幕的「太子行旅」，擺脫老牌飯店的既有形象，萌度指數破表的太子熊吉祥物就在門口歡迎旅客，更添加到此一遊打卡自拍的逗趣畫面。 分享 facebook 分享 facebook

客房設計如沐北歐風的自然閑靜

一入接待Lobby，舒適柔軟的沙發與隨興擺放的小巧圓椅，以及櫃檯服務人員親切的笑容，細緻體貼的服務，整體場域簡約清新印象立即令人感到心情愉悅。六層樓高的「太子行旅」一共有86間客房，規劃有五種房型，包括雙床/雙人房、豪華雙人房、三人房、家庭房(4人)、豪華家庭房(4人)，因應旅客人數的需求，當然房內全套備品、液晶電視、小冰箱、Wi-Fi上網等皆一應俱全，安心無虞。 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

空間設計簡單純粹，無過多裝飾，以Tiffany藍或是粉色系為背景牆面，讓人如沐北歐風的自然閑靜，亦或如馬卡龍風格般的優雅浪漫，再搭配壁上掛衣鐵架、造型家具與燈飾，溫潤木質的床頭背牆，有些房型貼心設有灰色小沙發，構築清爽明淨的場域氛圍；而為了讓每位旅客皆能盡情沉浸於熱呼呼的湯泉中，每間客房皆設有以洗石子與板岩所砌成的獨立泡湯池，超大容量，可以自由伸展享受泡湯樂趣，真的讓人一入住，就捨不得離房呢！ 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

絕佳地理位置 吃喝玩樂到哪都方便

想要輕鬆探索礁溪小鎮風情與自然風光，「太子行旅」所處位置優越到各處景點都很方便。近至湯圍溝公園，是台灣少見的平地溫泉，綠林扶疏、流水淙淙，在這裡可以泡泡免費的足湯，或是付費體驗溫泉魚吃腳皮的野趣體驗。

想要享受更悠閒的情趣，建議可搭乘台灣好行礁溪線或者選擇搭乘宜蘭勁好行觀光公車，一路暢遊宜蘭縣內各勝地。像是適合全家遊玩的五峰旗風景區，近距離可以感受五峰旗瀑布的水花魅力，再遠一點至位於礁溪高爾夫球場旁的林美石盤步道，全長僅1.7公里，大約一個多小時可走完，沿途綠意盎然、山林蓊鬱，豐富的森林生態，見湖見瀑，再踏階往上登高處眺望壯麗峽谷，大口呼吸芬多精自然暢快，回程不妨繞到位於林美山的佛光大學，因位於山頂上，白天可欣賞龜山島和蘭陽平原的美麗景致，夜晚蘭陽平原的萬家燈火點點亮起，最富浪漫氛圍。 分享 facebook 分享 facebook

若是您不想走遠，旅店附近就有好多美食，吃吃喝喝就可以消磨許久，當然更別忘了帶伴手禮與當地農產回去。「太子行旅」希望您不管是來旅遊、洽公，想必這趟宜蘭行一定精彩豐富，留下滿滿回憶。 分享 facebook

太子行旅Prince Hotel

網址：www.princehotel.com.tw

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