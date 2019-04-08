川巴子歸來 小菜吃到飽

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

「川流不息客滿樓，夜宴豪傑會英雄」，這獨一無二的「川夜宴無二火鍋樓」自開幕以來，讓懷念老牌麻辣火鍋「川巴子」的饕客可一解口慾之苦，海納中國各地鍋物多達15種鍋底，別懷疑，20道特製小菜無限加點，最適合呼朋引伴圍著滿滿一桌享用老闆的熱情款待。 分享 facebook

從捷運行天宮站出站，不到三分鐘即可到達地理位置絕佳的「川夜宴無二火鍋樓」，入口處的畫作令人印象深刻，是國內老牌麻辣火鍋川巴子品牌的創始人，人稱四哥的老闆張永華先生之概念，取材中國五代南唐名畫「韓熙載夜宴圖」再結合紐約當代街景，混搭成獨一無二的「川流夜宴圖」，期帶給每位走進來的賓客，獨一無二的深刻味蕾體驗。 分享 facebook

麻辣酸香 海納百川各種味道

從用餐空間近132坪，就可看出四哥大器的個性，他說做生意就是要客人坐得舒適、吃得盡興。「川夜宴」的湯頭多達15種鍋底，有酸菜魚片鍋、酸菜魚頭鍋、水煮魚片鍋、番茄魚片鍋、水煮牛鍋、水煮魚鍋、香辣魚頭鍋、山藥骨頭鍋、啤酒鴨鍋、川味火鍋雞、香辣蝦鍋等，都是現點現做，海納百川各種味道，麻、辣、酸、香，每項皆值得嚐鮮。 分享 facebook

人氣王酸菜魚片鍋，選用台東成功漁港、現撈8公斤的鬼頭刀魚，肉質結實細膩，搭配苗栗南庄的酸菜，好喝湯頭讓人一碗接一碗停不下來。濃郁的山藥骨頭鍋源自東北鍋物作法再加以改良，一鍋兩吃的香蝦鍋，十八種香料調味，先吃乾鍋，後加高湯呈現上海風味，番茄魚片鍋取自安徽有名酸湯魚，以新鮮番茄炒至入味。酸辣魚頭為較偏北京的鍋物，選用特級大鰱魚頭，魚頭先炸過，較不會有腥味，接著炒辣豆瓣，加上特製麻辣湯與高湯融合，搭配粉皮、寬干絲、高麗菜等配料，濃郁川辣風味烹調帶出魚頭鮮香，吃起來卻不油不膩亦不會太辣，同樣讓人欲罷不能。

手工特製小菜 消費就送蔥油拌麵

除滿滿真材實料的火鍋外，「川夜宴」最讚的是20道特製小菜可無限加點，每道都不能錯過。酥香鬆軟的麻餅，沒有一個人不愛。口水雞、麻辣牛肚，延續以前川巴子最有人氣小菜，花枝漿加蝦仁製成的花枝蝦餅內餡紮實，煙燻豬耳朵佐蒜苗、蔥、辣椒，薄片順風香脆好滋味。灑點花生、蒜酥、淋上泰式椒麻的怪味皮蛋，再搭配黃瓜絲、高麗菜絲、胡蘿蔔絲是忘不了的好味道。喜歡清淡一點，柔軟香潤、微帶蒜香的蒜泥茄子，有點煙燻味道的香菜豆干絲，梅香南瓜融合話梅鹹味、水蜜桃汁的甜味，清脆又爽口。 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook