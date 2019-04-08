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悠享宜蘭湯泉浴 品午後時光

2019-04-08 15:28Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

尋求真正放空，閒適度假的自然感受，置身「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」可以全然放鬆，又不時貼心地帶來小確幸的驚喜，在這初春微涼時刻，與君相約沉浸露天風呂，品賞新一季的日式下午茶及精緻在地美饌，若時間允許，入住花園套房，共度專屬的Happy Hour。

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離宜蘭市區不遠，同樣得以享受泡湯樂趣，位處員山鄉，與山林田園相鄰的「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」更多了份悠閒與靜謐之美。這裡的泉質被譽為「溫泉中的溫泉」，源自兩百多年前清朝時期的宜蘭「員山溫泉」(又稱宜蘭溫泉)，屬於碳酸氫鹽泉，水質清澈透明，就好像泡在天然的化妝水，洗後皮膚光滑柔細不黏膩。

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每日更換男女湯牌 體驗不同泡湯氛圍

特別悉心打造泡湯場域，除了客房備有溫泉湯池，另設有大眾露天風呂及6間湯屋供選擇，享獨一無二的員山溫泉。若只是純泡湯，戶外露天風呂不限時間，雙邊湯池採太極概念設計一方一圓、一黑一白，分為男湯池及女湯池，有高溫池、中溫池、常溫池及戶外湯池，每日更換男女湯牌，體驗不同泡湯的情境氛圍。戶外風呂區以落地窗分隔，視野遼闊望天望雲，氤氳縹渺煙霧圍繞，當風兒吹拂，身體卻暖呼呼的，好療癒。全套沐浴備品使用Westin集團獨有的白茶蘆薈系列、格外清香，並規劃有烤箱、蒸氣室、梳妝區以及寬敞休息區可以小憩，純淨放鬆、怡然自得。

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泡湯之餘，享用「CAFÉ LOUNGE 咖啡酒吧」新推出的雙人日式下午茶，九宫格的巧思設計，融合日本進口原料與在地食材，九種鹹甜口味，帶來屬於春天的味道。如加入酒粕的烤土司抹上京都的白味增抹醬，散發淡淡酒香，雙色可頌帶有黑芝麻香氣，餡料豐富的花壽司，還有包覆員山地瓜炙燒的燻鮭魚淋上日本柚子的清爽沙拉。繽紛甜點讓人不忍破壞，三色羊羹將粉色樱花封存在透明羊羹，組合淡雪羹、抹茶羊羹帶來初春氣息。巧克力與抹茶融合的歐培拉蛋糕濃郁又和諧。日本傳統最中餅夾著紅豆餡及奶油起司，甜而不膩帶有起司香味，加上小巧的烤杏仁餅、抹茶馬卡龍、抹茶雪酪，再搭配毛豆漿或抹茶飲品，撫慰了視覺，更寵愛味蕾。

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多元設施 美酒美饌熱情款待

若還意猶未盡，那就住下來吧，選擇一樓的豪華花園套房或精選花園套房，值得好好尊寵自己。採明亮淺色調設計，半開放式的套房空間，皆有獨立的造景花園，及富含礦物質的碳酸氫鈉湯池，天夢之床(Heavenly® Bed)更讓人徹底放鬆，重新煥發光采活力。

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即使待在飯店裡也一樣精采，房客可以盡情使用三溫暖、烤箱、24hr健身中心和室外游泳池等，更特別為入住花園套房等級以上及Westin白金會員於「CAFÉ LOUNGE 咖啡酒吧」，招待每晚5點至7點享有Happy Hour，在此無限暢飲酒類、飲品及輕食小點，度過愉快時光。

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想要大啖美食，「知味西餐廳」的Buffet菜色豐富目不暇給，大塊美國肋眼牛排，噶瑪蘭脆皮豬肉捲，異國風味美食，嚴選新鮮海鮮，與在地小農合作生產的健康沙拉，手工現作甜點等，滿足舌尖上的幸福。

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吃太飽嗎？第二天不妨早起與休閒中心報名租借運動用品，一路跑步至蜊埤湖欣賞絕美的落羽松林，這趟「宜蘭力麗威斯汀」假期太幸福！

宜蘭力麗威斯汀度假酒店

網址：www.westin-yilan.com

FB：www.facebook.com/theWestinYilan/

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「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！
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