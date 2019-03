食材零浪費 米其林美味 江振誠的鑄鐵鍋料理

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

好的鍋具能讓料理變得簡單輕鬆。國際名廚江振誠,為法國Staub鑄鐵鍋的愛用者,他說做菜的秘訣除了喜歡、用心有想法之外,選對鍋具也很重要,深 受米其林廚師推薦的Staub,將每一種食材的魅力發揮,打開每一鍋就是驚喜。 「里芋/蕎麥/咖啡櫻桃」料理。

Raw自開幕以來,江振誠主廚一直堅持食材不浪費理念,亦不因流行影響而特別去做熱門餐點,他希望灌輸一個觀念,讓各個食材、作物都能適得其所,誤以越高級餐廳越浪費食材,他希望讓品嘗者能回歸到屬於原始純粹的真實。

一鍋即可輕鬆完成所有烹調方式

這是江振誠主廚在產地的最新發現,將咖啡櫻桃(cascara)首次搬上餐桌,持續實現〝食材零浪費〞的理念,選用Staub鑄鐵鍋將向來被棄如敝屣的咖啡櫻桃轉化為全新的美味料理。常人理解的咖啡豆其實是咖啡櫻桃的種子,果實在農民巧思下,以製茶方式加工後,這道「里芋/蕎麥/咖啡櫻桃」料理,靈感來源是以傳統「控窯」方式處理來自南投的里芋、蕎麥和咖啡櫻桃一起置入鑄鐵鍋燜烤,綿密又帶有咖啡果香的口感,龍眼的甜味,帶有〝大人般的微苦氣息〞,意想不到的組合卻是出奇地對味,溫柔又療癒。

要將這道菜所有食材的濕潤度鎖住,保留原味,鍋具很重要,主廚特別推薦Staub鑄鐵鍋,一鍋即可輕鬆完成。向來只推薦他非常喜歡的廚具品牌,來自法國著名的鑄鐵鍋,對他而言再熟悉不過了,因在法國學藝時,幾乎所有餐廳、主廚都是使用Staub,擁有許多米其林廚師背書,西方餐飲界有句名言,Staub is for those in the know (Staub適合內行人)。

Staub成立於1974年的法國亞爾薩斯省Alsace,當初創辦人Mr. Francis Staub就是看到該地的人喜好直接用一鍋子燉煮所有食物給予製作靈感,將琺瑯與鑄鐵結合,2008年正式加入德國雙人集團旗下,以精緻優良的鑄鐵鍋聞名全世界,期讓烹飪成為一種享受,為大家帶來完美生活品質與情趣。

鍋蓋集水釘設計 有效保留水份不流失

主廚說Staub鑄鐵鍋最大特點是鍋蓋上獨家專利的「集水釘spikes」設計,當悶煮食物時,集水釘能有效地收集蒸氣水滴,均勻地將蒸氣散布回鍋內,有效保留水份不流失,因此不用一直加水,也不用擔心乾燒,厚重鍋蓋可緊密卡在鍋緣上,湯汁不容易溢出來,完全留住食材的原汁原味,縮短烹煮時間。鑄鐵材質具導熱保溫效果好,內部黑琺瑯用於燉煮、煨肉、煲湯和煮飯,甚至煎炸都很適合。

台灣雙人公司總經理熊華彬強調,Staub鑄鐵鍋適用於各種爐具(微波爐除外),烹煮時一鍋到底,無須換鍋,全鍋直接放進烤箱,放入冰箱皆不成問題,其優雅色澤、典雅造型,完成後直接上桌,增添餐桌亮麗焦點,引起食慾,胃口大開。 江振誠主廚(左)、台灣雙人公司總經理熊華彬(右)。