親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
az旅遊生活
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

日本外相：和台一貫維持非政府實務關係

食材零浪費 米其林美味 江振誠的鑄鐵鍋料理

2019-03-08 16:17Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

好的鍋具能讓料理變得簡單輕鬆。國際名廚江振誠，為法國Staub鑄鐵鍋的愛用者，他說做菜的秘訣除了喜歡、用心有想法之外，選對鍋具也很重要，深 受米其林廚師推薦的Staub，將每一種食材的魅力發揮，打開每一鍋就是驚喜。

「里芋/蕎麥/咖啡櫻桃」料理。
「里芋/蕎麥/咖啡櫻桃」料理。
分享

Raw自開幕以來，江振誠主廚一直堅持食材不浪費理念，亦不因流行影響而特別去做熱門餐點，他希望灌輸一個觀念，讓各個食材、作物都能適得其所，誤以越高級餐廳越浪費食材，他希望讓品嘗者能回歸到屬於原始純粹的真實。

分享
分享

一鍋即可輕鬆完成所有烹調方式

這是江振誠主廚在產地的最新發現，將咖啡櫻桃(cascara)首次搬上餐桌，持續實現〝食材零浪費〞的理念，選用Staub鑄鐵鍋將向來被棄如敝屣的咖啡櫻桃轉化為全新的美味料理。常人理解的咖啡豆其實是咖啡櫻桃的種子，果實在農民巧思下，以製茶方式加工後，這道「里芋/蕎麥/咖啡櫻桃」料理，靈感來源是以傳統「控窯」方式處理來自南投的里芋、蕎麥和咖啡櫻桃一起置入鑄鐵鍋燜烤，綿密又帶有咖啡果香的口感，龍眼的甜味，帶有〝大人般的微苦氣息〞，意想不到的組合卻是出奇地對味，溫柔又療癒。

分享

要將這道菜所有食材的濕潤度鎖住，保留原味，鍋具很重要，主廚特別推薦Staub鑄鐵鍋，一鍋即可輕鬆完成。向來只推薦他非常喜歡的廚具品牌，來自法國著名的鑄鐵鍋，對他而言再熟悉不過了，因在法國學藝時，幾乎所有餐廳、主廚都是使用Staub，擁有許多米其林廚師背書，西方餐飲界有句名言，Staub is for those in the know (Staub適合內行人)。

分享
分享

Staub成立於1974年的法國亞爾薩斯省Alsace，當初創辦人Mr. Francis Staub就是看到該地的人喜好直接用一鍋子燉煮所有食物給予製作靈感，將琺瑯與鑄鐵結合，2008年正式加入德國雙人集團旗下，以精緻優良的鑄鐵鍋聞名全世界，期讓烹飪成為一種享受，為大家帶來完美生活品質與情趣。

分享

鍋蓋集水釘設計 有效保留水份不流失

主廚說Staub鑄鐵鍋最大特點是鍋蓋上獨家專利的「集水釘spikes」設計，當悶煮食物時，集水釘能有效地收集蒸氣水滴，均勻地將蒸氣散布回鍋內，有效保留水份不流失，因此不用一直加水，也不用擔心乾燒，厚重鍋蓋可緊密卡在鍋緣上，湯汁不容易溢出來，完全留住食材的原汁原味，縮短烹煮時間。鑄鐵材質具導熱保溫效果好，內部黑琺瑯用於燉煮、煨肉、煲湯和煮飯，甚至煎炸都很適合。

分享

台灣雙人公司總經理熊華彬強調，Staub鑄鐵鍋適用於各種爐具（微波爐除外），烹煮時一鍋到底，無須換鍋，全鍋直接放進烤箱，放入冰箱皆不成問題，其優雅色澤、典雅造型，完成後直接上桌，增添餐桌亮麗焦點，引起食慾，胃口大開。

江振誠主廚(左)、台灣雙人公司總經理熊華彬(右)。
江振誠主廚(左)、台灣雙人公司總經理熊華彬(右)。
分享

問及江主廚在家喜歡做什麼菜？他笑說當然是Staub的「一鍋料理」，簡單幾步驟，將在地食材置入一鍋到底。主廚更鼓勵大家在家多多下廚，有了Staub鑄鐵鍋，大幅提升廚藝，將更有動力做菜，您也能當大廚，做出米其林般的好味道。RAW餐廳網址：www.raw.com.tw，Staub台灣雙人網址：www.zwilling.com.tw

RAW餐廳獨具魅力的用餐空間。
RAW餐廳獨具魅力的用餐空間。
分享
RAW餐廳獨具魅力的用餐空間。
RAW餐廳獨具魅力的用餐空間。
分享
RAW餐廳獨具魅力的用餐空間。
RAW餐廳獨具魅力的用餐空間。
分享
分享

Ciao潮旅

「Ciao潮旅」代表著全新的旅遊感官時尚體驗，要以一段充滿大人味的感性旅程引領讀者探索世界的美好，零時差的旅遊資訊，全方位的生活情報，讓每一趟旅程皆能成為精彩的回憶！

相關新聞

高雄耀眼新星 以港都的「水」為主題

2019-03-08 16:17

TCDC泰國創意設計中心 美學與設計的基地

2019-03-08 16:17

開啟嘉義五感旅程品味絕佳饗宴

2019-03-08 15:50

泰國曼谷 創意與多元融合的城市

2019-03-08 15:49

全臺第一間BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳

2019-03-07 17:08

金碧輝煌 澳門豪奢極限旅

2019-01-21 09:19

澳門極致奢旅 體驗藝術娛樂享美食

2019-01-21 09:19

冬日盛宴 澳門十大必到熱點

2019-01-21 09:19

隱身在澳門市井街巷內 道地家常美食

2019-01-21 09:17
看更多

熱門文章

成大五連霸、北科大奪第三 私立大學拚改革名次翻升

2019-03-06 10:52

蔡康永：自律比選大學重要 討厭的科目也要能All Pass

2019-03-06 10:51

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

全台最美咖啡館在哪？網友一致公認：在高雄

2019-03-07 09:07

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 14:26

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23

鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:01

「貨出人進」政績有點虛 韓國瑜棄市長選總統正當性不足

2019-03-07 09:09

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 10:52

李克強政府工作報告：中美貿易戰挑戰嚴峻 中國財政赤字再惡化

2019-03-07 09:17

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 14:58

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休 入籍做正港台灣人

2019-03-07 14:48

把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

2019-03-06 13:04

鴻海再起 從FII大漲找機會

2019-03-07 14:35

吳敦義競而不選想當Kingmaker 朱、王捉對廝殺勝負仍難料

2019-03-07 09:15

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:14

別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸

2019-03-04 09:16

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 12:15

農地違章工廠為何沒在怕？藍綠黃立委都來挺

2019-03-06 08:53

圖利員工？ 興櫃股王緯穎的3個疑點讓股東不放心

2019-03-07 14:58

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:26

AI面試官 看穿你的心

2019-03-05 12:13

我的鄰居 是一支超標動輒達百倍的焚化爐

2019-03-06 08:54

當代醫俠陳志瑜 榮獲台灣十大傑出青年

2019-03-07 09:20

原來川普會拉手風琴？

2019-03-05 15:33

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 08:56

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:14

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 12:07

美全球戰略布局 華為首當其衝

2019-03-07 09:31

春天養肝！傷肝飲食6地雷要避免

2019-03-05 16:44

其實有些人不適合吃蘋果 你不可不知

2019-03-05 16:43

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:32

戒除要命的「糖癮」

2019-03-04 09:11

選總統 吳敦義保留萬分之一可能性給韓國瑜

2019-03-07 09:19

教育新南向政策變調 從四贏變全輸？

2019-03-07 12:07

高薪帶動技職榮景再現 環工、海事招生逆勢成長

2019-03-06 10:51

內需股抬頭 這三檔趕上潮流

2019-03-07 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top